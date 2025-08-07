श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक अराजपत्रित न्यायालय कर्मचारी को पदोन्नति से इनकार करने के मामले को रद्द कर दिया है. साथ ही अदालत ने कहा कि बिना उचित अधिसूचना के पूर्वव्यापी प्रभाव से अघोषित मानदंडों को लागू करना निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है.

न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने 6 अगस्त को उच्च न्यायालय में वरिष्ठ सहायक, बसीर-उल-हक हुसामी की रिट याचिका (WP(C) 323/2023) को स्वीकार कर लिया.

साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 नवंबर, 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रधान सहायक के पद पर उनकी पदोन्नति पर विचार करें. इसी दिन उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था.

हुसामी ने 2022 में अपने कनिष्ठों को प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जबकि उन्हें नजरअंदाज किया गया था. इस आधार पर कि वह अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत हासिल करने में विफल रही थी.

अदालत ने प्रशासन के फैसले को रद कर दिया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे हुस्समी को उसी तारीख से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति देने पर विचार करें, जिस तारीख को उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें वरिष्ठता और मौद्रिक अधिकारों सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं. साथ ही ये माना कि वर्ष 2020 के लिए उनकी "औसत से नीचे" प्रविष्टि अवैध थी और उनके सेवा रिकॉर्ड से हटा दी जानी चाहिए.

अपने विस्तृत 28-पृष्ठ के फैसले में, अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि पदोन्नति से इनकार "असंप्रेषित प्रतिकूल एसीआर" और अघोषित मानकों पर आधारित था. इस प्रकार यह स्थापित सेवा न्यायशास्त्र का उल्लंघन है.

पीठ ने कहा, "प्रासंगिक एसीआर का गैर-संचार सबसे बुनियादी दोष है और प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया की जड़ पर प्रहार करता है. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है और पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से मनमाना और प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित बनाता है."

न्यायाधीशों ने माना कि प्रशासन ने 5 अक्टूबर, 2020 के कार्यकारी आदेश संख्या 415 पर भरोसा किया था. इस आदेश ने पदोन्नति के लिए एसीआर में 65 प्रतिशत कुल अंकों की आवश्यकता वाले एक नए मानदंड की शुरुआत की थी.

हालांकि, अदालत ने पाया कि यह मानदंड मूल रूप से राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बनाया गया था और इसे कभी भी अधिसूचित या औपचारिक रूप से याचिकाकर्ता जैसे गैर-राजपत्रित कर्मचारियों तक विस्तारित नहीं किया गया था.

पीठ ने कहा, "कार्यकारी आदेश संख्या 415 को औपचारिक अधिसूचना और सूचना के बिना गैर-राजपत्रित कर्मचारियों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता था, खासकर जब इसने पदोन्नति के मानदंडों में एक बड़ा बदलाव किया था."

साथ ही, पीठ ने यह भी कहा कि "इसे अधिसूचित न करने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को उचित अवसर से वंचित किया गया. साथ ही यह कार्रवाई मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघनकारी साबित हुई."

अदालत ने कहा कि 65 प्रतिशत के मानदंड को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य और सेवा कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है. पीठ ने कहा, "इस तरह के मानक को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से न केवल निहित अधिकार अस्थिर होते हैं, बल्कि गंभीर पूर्वाग्रह और प्रशासनिक अनिश्चितता भी पैदा होती है.

कोर्ट ने अपना विचार करते हुए कहाकि, "हमारे विचार से, पूर्वव्यापी प्रभाव से एक अप्रकाशित और असंप्रेषित कार्यकारी निर्देश को लागू करना मनमाना, अनुचित और कानून और समानता दोनों के लिहाज से अस्वीकार्य है."

न्यायालय ने देव दत्त बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी एसीआर प्रविष्टियां, चाहे वे सकारात्मक हों, औसत हों या प्रतिकूल, संबंधित कर्मचारी को उचित समय में बताई जानी चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी नकारात्मक टिप्पणी के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सके.

न्यायालय ने ऐतिहासिक मामले हरला बनाम राजस्थान राज्य का भी हवाला दिया. इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी कानून या कार्यकारी आदेश तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे इस तरह प्रकाशित न किया जाए कि उससे प्रभावित होने वाले लोगों को उसकी जानकारी हो.

न्यायालय ने कहा, "प्राकृतिक न्याय की मांग है कि किसी कानून के प्रभावी होने से पहले उसे लागू या प्रकाशित किया जाए. इसे किसी ऐसे तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए, जिससे सभी लोग जान सकें कि यह क्या है."

पीठ ने आगे कहा कि हुसामी 2020 के अधिकांश समय में कोविड-19 के कारण विधिवत स्वीकृत चिकित्सा अवकाश पर थीं. इसके बावजूद, बिना किसी आधार या वास्तविक कार्य के मूल्यांकन के उनके प्रदर्शन को "औसत से नीचे" आंका गया.

अदालत ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करना स्वाभाविक रूप से अनुचित और मनमाना हो सकता है." साथ ही कहा कि इस तरह की प्रविष्टि, विशेष रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट की अवधि के दौरान, कानूनी या नैतिक रूप से समर्थित नहीं हो सकती.

अदालत ने कहा, "किसी कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे बीमारी की अवधि के लिए दंडित करना, विशेष रूप से वैश्विक महामारी के दौरान, न केवल स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता और इक्विटी के व्यापक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है."

प्रशासनिक चूक को गंभीरता से लेते हुए, पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यदि कार्यकारी आदेश संख्या 415 को अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू किया जाना है, तो इसे भविष्य में ठीक से अधिसूचित और प्रकाशित किया जाए.

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना आदेश को लागू करने का कोई भी प्रयास इसके आवेदन को कानूनी चुनौती के लिए असुरक्षित बना देगा.

अदालत ने चेतावनी दी, "इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना उक्त आदेश को लागू करने का कोई भी प्रयास इसके आवेदन को कानूनी चुनौती के लिए असुरक्षित बना देगा."

अदालत ने फैसला सुनाया, "अधिसूचित रहने वाले प्रशासनिक निर्देशों का इस्तेमाल कर्मचारियों की सेवा शर्तों को उनके नुकसान के लिए बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है." "प्रतिवादी सभी कर्मचारियों को सूचित करने के लिए बाध्य थे, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर नियम लागू होंगे. इसके साथ ही उन्हें बेंचमार्क मानदंडों की प्रयोज्यता के बारे में अवगत कराया जा सके.

वहीं न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि "एक गैर-भाषण आदेश (दिनांक 16 दिसंबर, 2022) विवेक के अभाव को दर्शाता है और इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि कारण प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों की आत्मा हैं."