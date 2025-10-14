ETV Bharat / bharat

1988 से सेना के कब्जे में 77 कनाल भूमि, हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने याचिकाकार्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 'संपत्ति के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता'

Jammu Kashmir High Court Directs Army to Pay for Around 77 Kanals of Land Occupied Since 1988
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 2:24 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि सेना मुआवजा दिए बिना निजी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकती. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के संपत्ति के अधिकार को "संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है."

जस्टिस संजय धर ने राजौरी जिले के मुरादपुर गांव के चार भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उनकी 76 कनाल जमीन बिना अधिग्रहण या मुआवजे के सेना के कब्जे में है.

जस्टिस धर ने 27 पन्नों के आदेश में कहा, "प्रतिवादी (सेना) याचिकाकर्ताओं की भूमि का उपयोग कब्जे के लिए मुआवजा देने के बाद ही कर सकते हैं और अगर सेना के अधिकारियों को उक्त भूमि की स्थायी रूप से आवश्यकता होती है, तो वे कानून के अनुसार मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं."

यह विवाद 1962 का है, जब सेना ने जम्मू-कश्मीर अचल संपत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम के तहत 16 कनाल और 6 मरला (marla) निजी जमीन का औपचारिक रूप से अधिग्रहण कर लिया था. हालांकि, याचिकाकर्ताओं जुल्फिकार अली और अन्य ने तर्क दिया कि अतिरिक्त 48 कनाल और 28 कनाल (18 मरला) जमीन 1970 और 1980 के दशक में सरकारी आदेशों के तहत उन्हें विधिवत आवंटित किए जाने के बाद, 1988 में बिना किसी अधिग्रहण के ही कब्जे में ले ली गई.

सेना ने दावा किया कि यह जमीन राज्य की जमीन है जिसे 1962 के अधिग्रहण के साथ अधिग्रहित किया गया था. जस्टिस धर ने इस तर्क को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राजस्व अभिलेखों और दाखिल-खारिज प्रविष्टियों को वरीयता दी.

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व की पुष्टि करने वाले पहले के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, "ये टिप्पणियां अंतिम हो गई हैं, क्योंकि न तो राज्य और न ही सेना के अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है, जिसे न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा है."

विवादित भूमि पर कब्जे को "अनधिकृत प्रकृति का" मानते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल कब्जे के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं मानी जा सकती. न्यायाधीश ने कहा, "केवल उन्हीं भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, जिन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है... याचिकाकर्ताओं की भूमि... अधिग्रहित नहीं की गई थी, इसलिए, उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही राजौरी के उपायुक्त द्वारा शुरू नहीं की जा सकती थी."

अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी "मुरादपुर (राजौरी) में स्थित खसरा संख्या 841 में आने वाली 6 कनाल और 17 मरला भूमि तथा खसरा संख्या 840 में आने वाली 2 कनाल 2 मरला भूमि के संबंध में याचिकाकर्ताओं को किराया मुआवजा देना जारी रखेंगे, जिसे पुंछ के उपायुक्त द्वारा 6 अक्टूबर, 1962 को जारी अधिसूचना के अनुसार अधिग्रहित किया गया है, जब तक कि प्रतिवादियों द्वारा इसे अधिग्रहित नहीं कर लिया जाता है या जब तक कि इसे उनके पक्ष में जारी नहीं कर दिया जाता है."

इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि "प्रतिवादी संख्या 2-उपायुक्त, राजौरी, याचिकाकर्ता संख्या 3 के पिता के पक्ष में आवंटित मुरादपुर, राजौरी स्थित खसरा संख्या 839 में शामिल 48 कनाल भूमि और याचिकाकर्ता संख्या 4 के पक्ष में रबी 1988 से आवंटित मुरादपुर, राजौरी स्थित खसरा संख्या 839 में शामिल 28 कनाल 18 मरला भूमि के संबंध में उपयोग और कब्जे के शुल्क का आकलन इस निर्णय की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर करेंगे."

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि "याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 की भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे की राशि, जिसका मूल्यांकन प्रतिवादी संख्या 2-उपायुक्त, राजौरी द्वारा किया जा सकता है, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा उपायुक्त, राजौरी के पास उपायुक्त द्वारा मूल्यांकन किए जाने की तिथि से छह महीने के भीतर जमा की जाएगी, जो मुआवजे की राशि जमा करने के बाद, याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 के पक्ष में उनकी पात्रता के अनुसार इसे जारी कर देंगे."

याचिकाकर्ताओं को अपनी जमीन के अधिग्रहण या वापसी की भी स्वतंत्रता दी गई. अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के समक्ष अपनी जमीन के अधिग्रहण या वैकल्पिक रूप से जमीन उनके पक्ष में जारी करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं."

अदालत ने आगे कहा, "यदि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को संबंधित जमीन की स्थायी रूप से आवश्यकता है, तो उन्हें मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके उक्त जमीन के अधिग्रहण के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, इस पर निर्णय लेंगे और यदि जमीन की आगे और आवश्यकता नहीं है, तो उसे उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी कर दिया जाएगा."

