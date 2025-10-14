ETV Bharat / bharat

1988 से सेना के कब्जे में 77 कनाल भूमि, हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ( File Photo )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि सेना मुआवजा दिए बिना निजी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकती. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के संपत्ति के अधिकार को "संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है." जस्टिस संजय धर ने राजौरी जिले के मुरादपुर गांव के चार भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उनकी 76 कनाल जमीन बिना अधिग्रहण या मुआवजे के सेना के कब्जे में है. जस्टिस धर ने 27 पन्नों के आदेश में कहा, "प्रतिवादी (सेना) याचिकाकर्ताओं की भूमि का उपयोग कब्जे के लिए मुआवजा देने के बाद ही कर सकते हैं और अगर सेना के अधिकारियों को उक्त भूमि की स्थायी रूप से आवश्यकता होती है, तो वे कानून के अनुसार मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं." यह विवाद 1962 का है, जब सेना ने जम्मू-कश्मीर अचल संपत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम के तहत 16 कनाल और 6 मरला (marla) निजी जमीन का औपचारिक रूप से अधिग्रहण कर लिया था. हालांकि, याचिकाकर्ताओं जुल्फिकार अली और अन्य ने तर्क दिया कि अतिरिक्त 48 कनाल और 28 कनाल (18 मरला) जमीन 1970 और 1980 के दशक में सरकारी आदेशों के तहत उन्हें विधिवत आवंटित किए जाने के बाद, 1988 में बिना किसी अधिग्रहण के ही कब्जे में ले ली गई. सेना ने दावा किया कि यह जमीन राज्य की जमीन है जिसे 1962 के अधिग्रहण के साथ अधिग्रहित किया गया था. जस्टिस धर ने इस तर्क को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राजस्व अभिलेखों और दाखिल-खारिज प्रविष्टियों को वरीयता दी. अदालत ने याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व की पुष्टि करने वाले पहले के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, "ये टिप्पणियां अंतिम हो गई हैं, क्योंकि न तो राज्य और न ही सेना के अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है, जिसे न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा है." विवादित भूमि पर कब्जे को "अनधिकृत प्रकृति का" मानते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल कब्जे के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं मानी जा सकती. न्यायाधीश ने कहा, "केवल उन्हीं भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, जिन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है... याचिकाकर्ताओं की भूमि... अधिग्रहित नहीं की गई थी, इसलिए, उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही राजौरी के उपायुक्त द्वारा शुरू नहीं की जा सकती थी."