श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने रामबन के बटोटे कस्बे में दुकानदार नरसिंह देव की गोली मारकर हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन लोगों की सजा को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने अपने नौ पृष्ठ के फैसले में मोहम्मद अख्तर, शफीक अहमद और मोहम्मद सादिक की अपील स्वीकार कर ली. 2004 में जम्मू के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी थी.

न्यायालय ने कहा, "निचली अदालत ने 8 जून, 2004 को दिए गए फैसले में पाया कि अपीलकर्ताओं ने मृतक की सीधे तौर पर हत्या नहीं की, बल्कि उन्होंने मृतक की कार पर निगरानी रखकर सह-अभियुक्तों को हत्या करने में मदद की, ताकि यदि वह बच निकलने में कामयाब हो सके तो उसके भागने के रास्ते को बंद किया जा सके."

उस अदालत ने इन लोगों को हत्या मामले में दोषी ठहराया. उन्हें आजीवन कारावास और 5,000 रुपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई गयी. वर्षों बाद, फरार आरोपियों, तनवीर अहमद, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद मुजफ्फर पर मुकदमा चला. 2017 में उन्हें बरी कर दिया गया. सितंबर 2024 में उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा.

इस घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया, यदि कथित मुख्य हमलावरों को बरी कर दिया गया, तो क्या अन्य लोगों को अभी भी "गैरकानूनी सभा" के हिस्से के रूप में हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है?

पीठ ने कहा, "हमें यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वर्तमान अपील की सुनवाई और निपटारा सह-अभियुक्तों की बरी करने की अपील के साथ ही किया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ. ऐसा कहने के बाद, मुख्य हमलावरों को दोषी नहीं ठहराया गया, जबकि कथित मददगारों को दोषी ठहराया गया."



क्या है घटनाक्रमः

2 जुलाई, 1995 को दुकानदार नरसिंह देव की हत्या के बाद बटोटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 59/1995 दर्ज की गई. मोहम्मद अख्तर, शफीक अहमद, मोहम्मद सादिक, तनवीर अहमद, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद मुजफ्फर सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया.

8 जून, 2004 निचली अदालत ने अख्तर, शफीक और सादिक को आरपीसी की धारा 302, 149 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया. उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

2004 दोषी व्यक्तियों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में सीआरए संख्या 05/2004 दायर किया.

2017 फरार आरोपी तनवीर अहमद, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद मुजफ्फर पर मुकदमा चला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें बरी कर दिया.

2021 राज्य ने सीआरएलए (एडी) संख्या 02/2021 (जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम तनवीर अहमद एवं अन्य) में अपनी बरी के फैसले के खिलाफ अपील की.

27 सितंबर, 2024 को उच्च न्यायालय ने तनवीर अहमद, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद मुजफ्फर को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य की अपील खारिज कर दी.

30 अगस्त, 2025 उच्च न्यायालय ने अख्तर, शफीक और सादिक की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया.

पीठ ने माला सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) सहित सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला दिया. फैसले में कहा गया, "जब आठ अभियुक्तों को उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए धारा 302/149 आईपीसी के तहत बरी कर दिया और उनकी बरी होने का फैसला अंतिम हो गया, तो दोषी अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 149 आईपीसी के तहत आरोप भी समाप्त हो गए, क्योंकि पांच से कम अभियुक्तों वाली कोई भी गैरकानूनी सभा नहीं हो सकती थी."



उच्च न्यायालय ने कहा, "इस मामले में भी, मुख्य हमलावर, जो घातक हथियारों से लैस थे, को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. जिसकी बरी किए जाने की पुष्टि समन्वय पीठ ने भी की थी. जिसका अर्थ है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं को 2 जुलाई, 1995 की घटना से जोड़ने में विफल रहा."

इसे भी पढ़ेंः बरी किए गए पुलिस कांस्टेबल के लिए 'नो वर्क नो पे' का आदेश बरकरार, हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा - JAMMU KASHMIR HIGH COURT JUDGMENT