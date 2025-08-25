ETV Bharat / bharat

'ऑफिस में व्हाट्सएप पर बैन, पेना ड्राइव का भी नहीं होगा उपयोग', इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जारी हुआ आदेश - BANS WHATS APP PENDRIVES

सरकार ने अधिकारियों को क्लाउड-आधारित, मल्टी-टेनेंट प्लेटफॉर्म-GOV Drive का उपयोग करने का निर्देश दिया है.

Pen Drive
पेन ड्राइव (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 25, 2025 at 5:04 PM IST

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप और पेन ड्राइव के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही अधिकारियों को क्लाउड-आधारित, मल्टी-टेनेंट प्लेटफॉर्म-GOV Drive का उपयोग करके साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

यह निर्देश उन कई साइबर सुरक्षा उपायों में से एक है, जो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साइबर हमलों का सामना करने के बाद जारी किए गए थे. ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया था.

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एम राजू ने निर्देश में कहा, "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने, संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा करने और डेटा उल्लंघनों, मैलवेयर संक्रमण और अनधिकृत पहुंच के जोखिमों को कम करने के लिए, सिविल सचिवालय जम्मू और श्रीनगर में सभी प्रशासनिक सरकारी विभागों और सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालयों में आधिकारिक उपकरणों पर पेन ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है."

राजू ने कहा कि डेटा संप्रभुता को बनाए रखने और सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए आधिकारिक या गोपनीय सामग्री के मंगाने, साझा करने या जुटाने के लिए व्हाट्सएप जैसे सार्वजनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या iLovePDF जैसी असुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग सख्त वर्जित है.

सरकार ने 9 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने डिजिटल डेटा और संचार की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के लिए कई दिशानिर्देश जारी करके एक बड़ा साइबर सुरक्षा अभियान चलाया. इसी क्रम में सरकार ने ".com", ".org" या ".net" जैसे डोमेन पर चलने वाली सभी निजी विभागीय वेबसाइटों को निष्क्रिय कर दिया. और अपनी वेबसाइटों को ".gov.in" या ".jk.gov.in" डोमेन पर होस्ट कर दिया. साथ ही सरकारी कामकाज के लिए निजी ईमेल आईडी के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया.

साइबर हमले की पहली स्वीकारोक्ति में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस वर्ष 8 जुलाई को श्रीनगर में मीडिया को बताया कि साइबर सुरक्षा की वजह से 2 लाख साइबर हमलों को विफल किया गया.

राजू ने कहा, "आईसीटी आर्किटेक्चर डायग्राम, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, वल्नरबिलिटी आकलन, आईपी एड्रेसिंग योजनाएं और रणनीतिक प्रौद्योगिकी योजनाओं सहित सभी संवेदनशील तकनीकी जानकारी को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और एमएचए, सीईआरटी-इन निर्देशों और विभागीय डेटा वर्गीकरण नीतियों द्वारा सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अनुमोदित सुरक्षित चैनलों के माध्यम से विशेष रूप से संभाला जाना चाहिए."

उन्होंने साइबर निर्देशों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अधिकारियों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "सभी विभागों को सुरक्षित एवं संरक्षित ई-गवर्नेंस के हित में इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है."

