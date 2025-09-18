ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख अब्दुल गनी भट का निधन

श्रीनगर: वरिष्ठ अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफ़ेसर अब्दुल गनी का बुधवार को कश्मीर स्थित उनके घर पर निधन हो गया. उनके परिवार ने यह जानकारी दी. वह 89 वर्ष के थे.

एक पारिवारिक सूत्र ने बताया कि सोपोर के बोटेंगो गांव स्थित उनके घर पर उनका निधन हुआ, जहां वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे. उनके परिवार में एक बेटा जहांगीर भट है, जो प्रतिबंधित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था. परिवार के एक सदस्य ने कहा, "वह शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और कुछ समय से उनकी तबियत ठीक नहीं थी."

पिछले तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से अलगाववाद के दौर से गुज़र रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और घाटी के प्रमुख मौलवी मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ के करीबी सहयोगी रहे प्रोफ़ेसर गनी एक उदारवादी अलगाववादी के रूप में जाने जाते थे. लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अलगाववादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद, वह जेल से बाहर रहे, लेकिन अलगाववाद से दूर रहे.

इसे एक निजी क्षति बताते हुए, मीरवाइज़ ने कहा कि वह एक प्रिय मित्र और सहयोगी थे और कहा, "कश्मीर एक ईमानदार और दूरदर्शी नेता से वंचित रहा है."

भट ने अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार और बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को केंद्र के साथ बातचीत में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भट अभिवाजित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंतिम अध्यक्ष थे क्योंकि केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के निर्णय के कारण बहुदलीय गठबंधन में विभाजन हो गया था.

उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था. इससे उन्हें कट्टरपंथी अलगाववादी समूहों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनका कड़ा विरोध किया था. फिर भी, वह अपने रुख पर अड़े रहे और भारत-पाकिस्तान, नई दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच शांति और संवाद के प्रबल समर्थक रहे, जिसके कारण उन्हें 'शांतिप्रिय' का तमगा मिला.

प्रोफ़ेसर गनी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी "राजनीतिक विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं", लेकिन उन्होंने कहा कि वह उन्हें हमेशा एक "बेहद सभ्य व्यक्ति" के रूप में याद रखेंगे.

अब्दुल्ला ने कहा, "जब कई लोग मानते थे कि हिंसा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, तब उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने का साहस दिखाया और इसी के परिणामस्वरूप उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और उप-प्रधानमंत्री आडवाणी जी से मुलाकात की."