जम्मू कश्मीर : हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख अब्दुल गनी भट का निधन
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफ़ेसर अब्दुल गनी का निधन हो गया. उन्हें एक उदारवादी के रूप में जाना जाता था.
Published : September 18, 2025 at 12:45 AM IST
श्रीनगर: वरिष्ठ अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफ़ेसर अब्दुल गनी का बुधवार को कश्मीर स्थित उनके घर पर निधन हो गया. उनके परिवार ने यह जानकारी दी. वह 89 वर्ष के थे.
एक पारिवारिक सूत्र ने बताया कि सोपोर के बोटेंगो गांव स्थित उनके घर पर उनका निधन हुआ, जहां वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे. उनके परिवार में एक बेटा जहांगीर भट है, जो प्रतिबंधित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था. परिवार के एक सदस्य ने कहा, "वह शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और कुछ समय से उनकी तबियत ठीक नहीं थी."
पिछले तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से अलगाववाद के दौर से गुज़र रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और घाटी के प्रमुख मौलवी मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ के करीबी सहयोगी रहे प्रोफ़ेसर गनी एक उदारवादी अलगाववादी के रूप में जाने जाते थे. लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अलगाववादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद, वह जेल से बाहर रहे, लेकिन अलगाववाद से दूर रहे.
इसे एक निजी क्षति बताते हुए, मीरवाइज़ ने कहा कि वह एक प्रिय मित्र और सहयोगी थे और कहा, "कश्मीर एक ईमानदार और दूरदर्शी नेता से वंचित रहा है."
भट ने अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार और बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को केंद्र के साथ बातचीत में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भट अभिवाजित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंतिम अध्यक्ष थे क्योंकि केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के निर्णय के कारण बहुदलीय गठबंधन में विभाजन हो गया था.
उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था. इससे उन्हें कट्टरपंथी अलगाववादी समूहों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनका कड़ा विरोध किया था. फिर भी, वह अपने रुख पर अड़े रहे और भारत-पाकिस्तान, नई दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच शांति और संवाद के प्रबल समर्थक रहे, जिसके कारण उन्हें 'शांतिप्रिय' का तमगा मिला.
प्रोफ़ेसर गनी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी "राजनीतिक विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं", लेकिन उन्होंने कहा कि वह उन्हें हमेशा एक "बेहद सभ्य व्यक्ति" के रूप में याद रखेंगे.
अब्दुल्ला ने कहा, "जब कई लोग मानते थे कि हिंसा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, तब उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने का साहस दिखाया और इसी के परिणामस्वरूप उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और उप-प्रधानमंत्री आडवाणी जी से मुलाकात की."
2017 में, केंद्र सरकार के वार्ताकार और पूर्व खुफिया प्रमुख दिनेश्वर शर्मा के साथ गुप्त बातचीत करने पर उनके सदस्यों ने विद्रोह कर दिया था. अपनी पुस्तक, "कश्मीर: द वाजपेयी इयर्स" में, रॉ के पूर्व खुफिया प्रमुख एएस दुलत, जिनके कश्मीर में प्रोफेसर गनी के साथ घनिष्ठ संबंध थे, ने उन्हें "एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" बताया है.
उत्तरी कश्मीर के बोटेंगो गांव में एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले, उन्होंने श्रीनगर के श्री प्रताप कॉलेज में फ़ारसी और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया. बाद में, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फ़ारसी में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की.
उन्होंने 1963 से 22 वर्षों तक गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाया, लेकिन 1986 में 'राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा' होने के कारण उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
इसके बाद भट ने राजनीति में प्रवेश किया और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ) की सह-स्थापना की. यह जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में एक दक्षिणपंथी दलों का एक गठबंधन था.
विडंबना यह है कि हुर्रियत के अध्यक्ष होने के बावजूद, उन्होंने 1995 में हुर्रियत नेताओं और अपने भाई मोहम्मद सुल्तान की हत्या के लिए आतंकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराने से परहेज़ नहीं किया.उनके खुलासे में मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक़ और अब्दुल गनी लोन सहित कई प्रमुख हस्तियों की हत्या में आतंकवादियों की भूमिका की ओर इशारा किया गया था, और उनकी हत्याओं में सुरक्षा बलों की संलिप्तता से इनकार किया गया था.
कांग्रेस विधायक निज़ामुद्दीन भट, जो सोपोर के सरकारी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र थे, जहां प्रोफ़ेसर गनी पढ़ाते थे, ने उन्हें एक प्रतिभाशाली शिक्षक बताया जो ग्रामीण छात्रों का समर्थन और प्रोत्साहन करते थे.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग थीं, लेकिन उनमें सामाजिक रूप से घुलने-मिलने की एक अलग ही आदत थी. इस तरह वे सभी के प्रिय थे। वे स्पष्टवादी और उदार थे, लेकिन इसी वजह से वे विवादास्पद भी थे. लेकिन वे कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे और हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। वे कमोबेश एक शिक्षाविद और सिद्धांतकार थे."
