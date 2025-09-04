श्रीनगर: झेलम नदी के कीचड़ भरे बाढ़ के पानी के देर रात तटबंध टूटने से टेंगन, शालिन, जिनपोरा और आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए, जिससे हजारों निवासी फंस गए थे. उनमें में तीस वर्षीय युवक मेहराज वानी और टेंगन गांव के अपने पड़ोसी श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर पर लगे अस्थायी टेंट में दुबके हुए राहत का इंतजार कर रहे थे. वे बुधवार रात बाढ़ आने के बाद अपने घरों से भाग गए थे.

वानी ने ईटीवी भारत को बताया कि ग्रामीणों ने रात भर झेलम तटबंध की रखवाली की, लेकिन सुबह 3 बजे तटबंध टूट गया और पानी ने बस्तियों को जलमग्न कर दिया. साथ ही धान की पूरी फसल भी नष्ट हो गई. सुबह तक बाढ़ ने लासजान और सोइतेंग के आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पानी कनिहामा, पोहरू और नौगाम के कुछ हिस्सों को जलमग्न कर देगा, जो रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग के पार स्थित हैं.

बाढ़ प्रभावित मेहराज वानी (ETV Bharat)

'गांवों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न'

उन्होंने बताया, "भोर होते-होते टेंगन और आस-पास के गांवों का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, भूतल पूरी तरह डूब गए और कई जगहों पर तो बाढ़ का पानी पहली मंजिल तक पहुंच गया. एक अन्य निवासी मुहम्मद यूनिस ने ईटीवी भारत को बताया, "सुबह 4 बजे तक पानी अंदर तक पहुंच गया था. बच्चे रो रहे थे, महिलाओं के पास न तो रहने की जगह थी और न ही शौचालय. हमें बस सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा."

लोगों को निकालने का काम शुरू

बडगाम यूनिट के मुहम्मद नसीर की देखरेख में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने जिला अधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर लोगों को निकालने का काम शुरू किया. नसीर ने बताया, "कुछ परिवार अपने घरों में फंस गए थे, लेकिन हम 100 से ज़्यादा लोगों को निकालने में कामयाब रहे." उन्होंने आगे कहा, "शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई." उन्होंने बताया कि ईंट भट्टों में फंसे 300 से ज़्यादा गैर-स्थानीय मजदूरों को एसडीआरएफ और सीआरपीएफ की टीमों ने बचाया.

टेंगन गांव में बाढ़ (ETV Bharat)

निवासियों ने बताया कि लोगों को निकालने का काम आधी रात से सुबह तक चला और ज़्यादातर परिवार जलस्तर बढ़ने से पहले ही खुद ही घरों से निकल गए. मवेशियों और मवेशियों को भी हाईवे और रेलवे ट्रैक पर भेज दिया गया.

बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी राहत शिविर

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. गर्ग ने कहा, "हमने कल रात 9000 लोगों को निकाला ताकि कोई जनहानि न हो. पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को और लोगों को निकालने के लिए तैनात किया गया है. पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है. हम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं."

बाढ़ से धान की फसल नष्ट

सरकार का कहना है कि मौसम में सुधार हो रहा है, इसलिए बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान सिर्फ उनके घरों को ही नहीं, बल्कि उनकी खेती-बाड़ी को भी हुआ है. 45 वर्षीय गुलाम मोहिदीन ने अपने पानी से भरे खेतों की ओर इशारा करते हुए कहा, "मेरे पास 10 कनाल धान की जमीन थी. इस फसल से हम एक साल से ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते थे. अब यह बर्बाद हो गई है."

बाढ़ के पानी में डूबे गांव (ETV Bharat)

पुलवामा में रोमशी और रंबिया आरा नदियों के बाढ़ के पानी ने भी हजारों कनाल धान की खड़ी फसल नष्ट कर दी. कीचड़, मलबे और कीचड़ से भरे तेज़ पानी ने गुंडीपोरा, पिंगलेन, गुस्सु, पाहू, काकापोरा, डौगाम, रत्नीपोरा, उर्चेरसो, हसनवानी और दर्जनों अन्य गांवों में धान और सेब के बागों को तबाह कर दिया. गुस्सू गांव में रोमशी का पानी तेजी से बहकर दो किसानों के सेब के खेतों की 10 कनाल जमीन को बहा ले गया और उनके सैकड़ों फलदार पेड़ उखड़ गए.

स्थानीय लोगों ने रोमशी नाले से खनिजों के बड़े पैमाने पर खनन को इसके तटबंधों के कमजोर होने और जमीन को बहा ले जाने वाले तेज बाढ़ के पानी के लिए जिम्मेदार ठहराया. जम्मू-कश्मीर में हर भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने के साथ, स्थानीय निवासी यह सवाल पूछ रहे हैं कि झेलम और उसकी सहायक नदियों के तटबंधों को मजबूत क्यों नहीं किया गया.

राहत शिविर में बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक

पिछले 10 दिनों से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ज़्यादातर समय बंद रहा है और दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. यह राजमार्ग कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच हर मौसम में संपर्क का एकमात्र जरिया है. डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जैसे जिले भी NH44 पर निर्भर हैं और इसके बंद होने के बाद से लोग न तो यात्रा कर पा रहे हैं और न ही जरूरी सेवाओं की सप्लाई कर पा रहे हैं.

एनएच 44 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया, पुलों में दरारें आ गईं, सड़कें बह गईं, भूस्खलन से सड़कें ब्लॉक हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा भूस्खलन राजमार्ग के उधमपुर से चेनानी खंड पर किलोमीटर संख्या 71 पर वली नाला के पास थरार क्षेत्र में देखा गया.एनएचएआई के अनुसार, 150 मीटर लंबाई और 250 मीटर ऊंचाई में एक पूरी पहाड़ी खिसकने लगी और किलोमीटर 71 पर राजमार्ग ब्लॉक हो गया.

संपर्क बहाल करने के लिए काम जारी

एनएचएआई जम्मू की क्षेत्रीय अधिकारी की मीडिया सहायक जान्हवी जायसवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "बारिश के कारण पहाड़ी अचानक खिसक गई और भारी कीचड़ और बोल्डर के साथ एनएच 44 पूरी तरह से ब्लॉक हो गया." उन्होंने कहा, "एनएचएआई की टीमें संपर्क बहाल करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर चौबीसों घंटे काम कर रही हैं और शुक्रवार सुबह तक यातायात बहाल होने की उम्मीद है."

अन्य स्थानों पर, एनएचएआई ने सड़क से मलबा हटा दिया है और रामबन और बनिहाल के बीच के हिस्से को एकल लेन यातायात के लिए साफ कर दिया गया है, लेकिन थरार में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बहाल होने तक यातायात की अनुमति नहीं दी गई है.

बिजली, कृषि, जलापूर्ति योजनाओं को नुकसान

आधिकारिक सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि जम्मू क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 500 से अधिक कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके जीर्णोद्धार के लिए 20,000 लाख रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी, जबकि जम्मू क्षेत्र में 550 से अधिक सिंचाई संबंधी कार्यों के नुकसान हुआ है, जिनके जीर्णोद्धार के लिए 3,400 लाख रुपये की आवश्यकता होगी.

बिजली, कृषि, जलापूर्ति योजनाओं और अन्य क्षेत्रों को व्यापक नुकसान हुआ है और विभिन्न जिला स्तरों पर प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों को बहाल करने का प्रयास कर रहा है. कृषि क्षेत्र में अखनूर, परगवाल, आरए पुरा और अन्य क्षेत्रों में धान की खड़ी फसल वाले कई खेतों में 10 फीट से अधिक पानी जमा हो गया, जहां रेत और कीचड़ ने फसल को नुकसान पहुंचाया है.

कृषि विभाग ने अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया है, क्योंकि पानी अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है और कई क्षेत्र अभी भी कटे हुए हैं. अधिकांश आंतरिक सड़कें, विशेषकर डोडा, रामबन, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और पुंछ जैसे पहाड़ी जिलों में क्षतिग्रस्त हो गई हैं और यातायात के सुचारू संचालन के लिए सड़कों को बहाल करने में समय और धन की आवश्यकता होगी.

यह भी पढ़ें- देशभर में बाढ़-बारिश ने मचाई तबाही! पंजाब के 23 जिले प्रभावित, जानें जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों का हाल