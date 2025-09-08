जम्मू कश्मीर: डोडा के विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ PSA के तहत केस दर्ज
पुलिस ने डोडा विधायक मेहराज मलिक पर PSA के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
Published : September 8, 2025 at 5:14 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के डोडा से विधायक मेहराज मलिक पर जिला प्रशासन ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत मामला दर्ज किया है. आधिकारिक सूत्रों ने ईटीवी भारत से इस बात की पुष्टि की है. जम्मू-कश्मीर में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा विधायक पर PSA लगाया गया.है।
सूत्रों ने कहा कि मेहराज मलिक पर PSA के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है. विधायक पर 18 FIR और 10 डेली डायरी दर्ज होने के बाद मामला दर्ज किया गया है. एक सूत्र ने कहा, "जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य को मलिक पर PSA लगाए जाने की सूचना दे दी गई है."
पुलिस ने मलिक के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया
उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, अधिकारियों, युवाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और खासकर डोडा जिले में राहत वितरण के दौरान बाधा उत्पन्न करने के आरोप में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मलिक के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है.
विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया
उन पर सोमवार को पीएसए लगाया गया है और उससे पहले विधायक को डाक बंगला डोडा में हिरासत में लिया गया था, जहां किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है. सूत्रों ने आगे बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों पर पीएसए लगाया जाएगा.
