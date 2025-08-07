उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. सीआरपीएफ का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया जिससे कम से कम दो सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. बताया जा रहा है कि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया. वाहन में 18 जवान सवार थे.
यह हादसा बसंतगढ़ इलाके के कंडवा के पास सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. उधमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भट्ट ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया, जिससे उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
J&K | Two CRPF personnel died and 12 others were injured after a CRPF vehicle met with an accident near Kandva in the Basantgarh area of Jammu and Kashmir's Udhampur district. Police rushed to the spot and started a rescue operation, and shifted all injured persons to the nearby… https://t.co/uJhJpj9bsZ— ANI (@ANI) August 7, 2025
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की घटना पर नजर है
जम्मू-कश्मीर से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने उधमपुर के डीसी से बात की है और घायल जवानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है. जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर कहा,'उधमपुर कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूँ. वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे. मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे अपडेट दे रही हैं. बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए. स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं. हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है.
Office of J&K LG Manoj Sinha tweets, "Saddened by loss of CRPF personnel due to an accident near Udhampur. We will never forget their exemplary service to the nation. My thoughts are with bereaved families. Praying for the speedy recovery of the injured. Directed senior officials… pic.twitter.com/Xmo4HhjsJZ— ANI (@ANI) August 7, 2025
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख व्यक्त किया
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने ट्वीट किया, 'उधमपुर के पास एक दुर्घटना में सीआरपीएफ कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं. हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.'