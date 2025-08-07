Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में सेना का वाहन खाई में गिरा, 2 CRPF जवानों की मौत, 12 घायल - UDHAMPUR CRPF ACCIDENT

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई. सीआरपीएफ का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया. इसमें सुरक्षाबल सवार थे.

UDHAMPUR CRPF ACCIDENT
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का वाहन खाई में गिरने के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read

उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. सीआरपीएफ का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया जिससे कम से कम दो सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. बताया जा रहा है कि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया. वाहन में 18 जवान सवार थे.

यह हादसा बसंतगढ़ इलाके के कंडवा के पास सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. उधमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भट्ट ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया, जिससे उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की घटना पर नजर है

जम्मू-कश्मीर से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने उधमपुर के डीसी से बात की है और घायल जवानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है. जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर कहा,'उधमपुर कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूँ. वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे. मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे अपडेट दे रही हैं. बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए. स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं. हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख व्यक्त किया

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने ट्वीट किया, 'उधमपुर के पास एक दुर्घटना में सीआरपीएफ कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं. हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.'

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: लैंडस्लाइड की चपेट में आए SDM रामनगर और उनके बेटे की मौत - JK RAMNAGAR SDM SON KILLED

उधमपुर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. सीआरपीएफ का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया जिससे कम से कम दो सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. बताया जा रहा है कि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया. वाहन में 18 जवान सवार थे.

यह हादसा बसंतगढ़ इलाके के कंडवा के पास सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. उधमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भट्ट ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वाहन कई सौ फीट नीचे लुढ़क गया, जिससे उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की घटना पर नजर है

जम्मू-कश्मीर से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने उधमपुर के डीसी से बात की है और घायल जवानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है. जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर कहा,'उधमपुर कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूँ. वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे. मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे अपडेट दे रही हैं. बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए. स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं. हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख व्यक्त किया

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने ट्वीट किया, 'उधमपुर के पास एक दुर्घटना में सीआरपीएफ कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं. हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.'

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: लैंडस्लाइड की चपेट में आए SDM रामनगर और उनके बेटे की मौत - JK RAMNAGAR SDM SON KILLED
Last Updated : August 7, 2025 at 12:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIRJAMMU ACCIDENTCRPF ACCIDENTजम्मू कश्मीर हादसाUDHAMPUR CRPF ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.