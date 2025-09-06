डॉक्टरों की लापरवाही से खराब हो गया छात्र का फेफड़ा, SKIMS को मुआवजा देने का आदेश

ETV Bharat / bharat

बानो ने अदालत में कहा, "इसी दौरान चोरों ने हमारे घर को निशाना बनाया और 8 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गए. इस संबंध में लाल बाजार पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उस तारीख से अब तक उनके खोए हुए सोने की कोई बरामदगी नहीं हुई है."

घर से आठ लाख रुपये के गहने चोरी जब माग्रे नौ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, तो चोरों ने श्रीनगर के लाल बाजार स्थित उनके घर में सेंध लगाई और आठ लाख रुपये के सोने के गहने चुरा लिए. उनकी मां मिसरा बानो और भाई उमर जाविद, जो उनके इलाज के दौरान अस्पताल में थे, ने गवाही दी कि जब वे घर लौटे तो घर बिखरा हुआ था.

अस्पताल की अपनी आंतरिक जांच में डॉ. गुल, ड्रेसर परवेज अहमद और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शौकत मुफ्ती को स्थापित प्रक्रियाओं के उलट कार्य करने के लिए फटकार लगाने की सिफारिश की गई थी.

जज ने कहा, "सीवीटीएस विभाग में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. गुल ने चेस्ट ट्यूब नहीं निकाली, क्योंकि वह अपने स्मार्टफोन में व्यस्त थीं और उन्होंने ड्रेसिंग मैन को चेस्ट ट्यूब निकालने का निर्देश दिया, जिससे उन्होंने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया और अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती, तथा ड्रेसिंग मैन एक अक्षम व्यक्ति था, चेस्ट ट्यूब निकालते समय, वातावरण से हवा दोबारा छेद के माध्यम से छाती गुहा (chest cavity) में घुस गई."

अदालत ने इस कृत्य को लापरवाही भरा पाया और कहा कि सिर्फ डॉक्टर या प्रशिक्षित तकनीशियन ही ऐसी प्रक्रियाओं को करने में सक्षम हैं. मैग्रे की छाती में हवा भर गई, जिससे उसका फेफड़ा सिकुड़ गया और उसे एक और ट्यूब दोबारा डालनी पड़ी.

फैसले के अनुसार, माग्रे ने सबसे पहले मामूली न्यूमोथोरैक्स की शिकायत के साथ SKIMS में इलाज के लिए आए थे. सीनियर रेजिडेंट डॉ. तजम्मुल हुसैन ने पारंपरिक उपचार (conservative treatment) की सलाह दी, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने छाती में ट्यूब डाल दी. दो दिन बाद, खुद ट्यूब निकालने के बजाय, डॉ. गुल ने अस्पताल के एक ड्रेसर, परवेज अहमद को यह प्रक्रिया करने का निर्देश दिया.

न्यायाधीश आरा ने 38 पन्नों के फैसले में लिखा, "यह मुआवजा मांगने का मामला चिकित्सीय लापरवाही पर आधारित है. प्रतिवादी संख्या 3 (डॉ. गुल) ने दी गई परिस्थितियों में एक चिकित्सा पेशेवर से अपेक्षित उचित सावधानी नहीं बरती. उपचार स्थापित चिकित्सा पद्धति के अनुरूप नहीं था."

श्रीनगर की प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अंजुम आरा ने कहा कि वादी सुमैर जाविद माग्रे के साथ अप्रैल 2014 में एसकेआईएमएस में घोर लापरवाही बरती गई थी, जब कार्डियोथोरेसिक (Cardiothoracic) विभाग के चिकित्सक डॉ. अदफर गुल (Dr Adfar Gul) के निर्देश पर अस्पताल के ड्रेसर ने छाती की नली को गलत तरीके से हटा दिया था.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक स्थानीय अदालत ने श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को 20 वर्षीय एक मरीज को 6% ब्याज के साथ दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने पाया कि डॉक्टरों ने उसके इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण उसका फेफड़ा खराब हो गया और उसे कई वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ी.

अपने हलफनामे में, मिसरा बानो ने कहा कि "वह अपने छोटे बेटे, सुमैर जाविद माग्रे को वर्ष 2014 में नियमित जांच के लिए अस्पताल ले गईं क्योंकि उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी. अस्पताल में, उन्होंने पंजीकरण पर्ची ली और अपने बेटे को ओपीडी में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उनके बेटे को छाती का एक्स-रे कराने का निर्देश दिया."

उन्होंने कहा, "इसके बाद, उन्होंने डॉक्टर को छाती का एक्स-रे दिखाया, ओपीडी में जूनियर डॉक्टर ने वरिष्ठ डॉक्टर डॉ तजम्मुल के साथ मामले पर चर्चा की. डॉ तजम्मुल ने निर्देश दिया कि उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है ताकि उसे ऑक्सीजन दी जा सके. उसका छोटा बेटा बिल्कुल सही स्थिति में था, और उसके बाद उसके छोटे बेटे को दुर्घटना और इमरजेंसी वार्ड के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉ तजम्मुल ने उन्हें बताया कि उनके बेटे को केवल ऑक्सीजन देने के लिए भर्ती करने की आवश्यकता है. इमरजेंसी वार्ड में, जूनियर डॉक्टरों ने उनके बड़े बेटे को छाती की नली खरीदने का निर्देश दिया और उनके बेटे के शरीर में छाती की नली डाली गई. डॉ तजम्मुल आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों से बहुत नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी सिफारिशों के उलट काम किया था."

उन्होंने आगे कहा, "रात में उनके बेटे को डॉ. शौकत मुफ्ती (वरिष्ठ चिकित्सक) ने देखा, जिन्होंने भी बताया कि छाती में ट्यूब डालने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके बाद, उन्हें डेढ़ दिन बाद वार्ड नंबर 5-ए में भेज दिया गया, डॉक्टरों ने सिफारिश की कि छाती में ट्यूब निकालने की आवश्यकता है, और उनका बड़ा बेटा उनके छोटे बेटे के साथ गया. उन्हें पता चला कि छाती में ट्यूब को एक ड्रेसर द्वारा निकाला गया था और यह ठीक से नहीं निकाला गया था."

सुमैर माग्रे की स्वास्थ्य समस्याएं बनीं चुनौती

सुमैर माग्रे ने सेमेस्टर परीक्षाएं न दे पाने के कारण एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष भी गंवा दिया. हालांकि बाद में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी स्वास्थ्य समस्याएं अब उन्हें शोरगुल वाले वातावरण में काम करने या रक्षा क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने से रोकती हैं.

इस बीच, डॉ. तजम्मुल हुसैन (वरिष्ठ रेजिडेंट, जनरल मेडिसिन विभाग, एसकेआईएमएस) ने भी अपनी जांच में बताया कि उन्होंने 18 अप्रैल, 2014 को मरीज की जांच की थी. उन्होंने कहा, "मरीज सांस लेने में तकलीफ और छाती के बाईं ओर दर्द की शिकायत लेकर उनके पास आया था. उसकी मेडिकल जांच में, उन्होंने पाया कि उसकी छाती के बाईं ओर सांस की आवाज नहीं आ रही थी, जिससे पता चलता है कि या तो मरीज की छाती में हवा या तरल पदार्थ था."

डॉ. तजम्मुल ने अदालत को बताया, "उस दिन उन्होंने मरीज की छाती के बाईं ओर एक ट्यूब डाली हुई देखी थी, लेकिन उन्होंने मरीज का एक्स-रे नहीं देखा था, इसलिए ट्यूब डालने और मरीज की उम्र, जो लगभग 20 वर्ष थी, को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि मरीज गंभीर न्यूमोथोरैक्स से पीड़ित हो सकता है, यानी छाती गुहा में हवा की उपस्थिति."

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि डॉक्टर देखभाल के अपने कर्तव्य में विफल रहे. फैसले में कहा गया, "दोनों डॉक्टरों ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि डॉ. गुल और परवेज ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लापरवाही बरती. इस प्रकार यह एक स्थापित तथ्य है कि वादी का इलाज वरिष्ठ रेजिडेंट द्वारा उसकी जांच के बाद अस्पताल में किया गया था, और उसके बाद भी इलाज घोर लापरवाही से किया गया."

माग्रे के घर में हुई चोरी को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि SKIMS को उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. माग्रे ने 2015 में 42 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था.

