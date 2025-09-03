ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण नदियां या तो चेतावनी स्तर से ऊपर या खतरे के निशान के करीब बह रही हैं

Jammu Kashmir
Published : September 3, 2025 at 1:10 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अखनूर इलाके में चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका, जिससे जम्मू जिले के अखनूर स्थित गरखल इलाके के एक गांव में करीब 40 लोग फंस गए हैं. स्थानीय प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक लोग बढ़ते जलस्तर के कारण फंसे हुए हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए अखनूर के विधायक मोहल लाल ने कहा कि चिनाब नदी का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है और गरखल और परगवाल इलाकों में नदी का जलस्तर बढ़ गया है.

खतरा बन रहा पानी
मोहन लाल ने कहा, "बढ़ते जल स्तर की वजह से इलाके के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और वर्तमान में 40 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं. चिनाब नदी में जल स्तर बढ़ने के साथ-साथ कुछ मौसमी नदियों में भी बाढ़ का पानी बढ़ रहा है. यह पानी क्षेत्र के लिए खतरा बन रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "पर्गवाल सेक्टर के कुछ गांव पूरी तरह से कट गए हैं और सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. हमने प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और वायु सेना भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है."

बादल फटने से आई बाढ़
विधायक ने बताया कि चौकी चौरा के ऊपरी इलाकों में पल्लनवाला नाले में बादल फटने की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप नाले में अचानक बाढ़ आ गई. पूरे जम्मू क्षेत्र में स्थिति गंभीर है और अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर या उसके आसपास बह रही हैं.

स्कूल कॉलेज बंद
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण एक बार फिर नदियां या तो चेतावनी स्तर से ऊपर या खतरे के निशान के करीब बह रही हैं. इसके पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अखनूर क्षेत्र में चिनाब नदी का जलस्तर वर्तमान में 44 फीट पर बह रहा है, जो निकासी स्तर 42 फीट से दो फीट ऊपर है. झेलम नदी का वर्तमान प्रवाह संगम पर 18.39 फीट, पंपोर में 2.93 मीटर, मुंशीबाग में 12.61 फीट और अशाम में 7.63 फीट है.

कई जगह सड़कें ब्लॉक
कश्मीर जम्मू के बीच मुख्य सड़क संपर्क, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH44) कई स्थानों पर ब्लॉक हो गया है और दोनों ओर से आवाजाही की अनुमति नहीं है. इसके अलावा जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में अधिकांश आंतरिक सड़कें भी मलबा और भूस्खलन की सफाई होने तक यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं.

NH-44 के उधमपुर और चेनानी खंड के बीच वाली नाले के पास थरार में हुए भारी भूस्खलन के कारण मंगलवार शाम को यातायात स्थगित कर दिया गया और रात भर हुई भारी बारिश के कारण कई अन्य स्थानों पर भी राजमार्ग बंद कर दिया गया है और किसी भी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

परीक्षाएं रद्द
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिए आज होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है, जो अब 8 सितंबर को होगी. कश्मीर विश्वविद्यालय ने भी कक्षाएं स्थगित कर दी हैं और आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं.

वहीं, 26 अगस्त को हुए भारी भूस्खलन में 34 लोगों की मौत के बाद श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा अभी भी स्थगित है. भारी बारिश और पटरियों पर पानी बहने के कारण उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन ने कटरा और जम्मू के बीच ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है. नई दिल्ली से कटरा जाने वाली एक ट्रेन को भी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है.

'देर शाम से मौसम में सुधार होगा'
मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के निदेशक मुख्तार अहमद ने कहा कि कल दोपहर से जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, लेकिन देर रात तक जलस्तर कम होने की उम्मीद है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "देर शाम से मौसम में सुधार होगा और नदियों में बाढ़ का स्तर कम होगा. बारिश का यह दौर पिछले (अगस्त के अंत में) के मुकाबले कम तीव्र था."

पहाड़ी क्षेत्र के गांवों तबाह
मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र के गांवों तबाह हो गए है और बड़ी आबादी के विस्थापित हो गई है. साथ ही 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं.

प्रशासन को जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया तेज का निर्देश
बुधवार सुबह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया तेज करने, जलभराव वाले इलाकों को साफ करने और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निवासियों को समय पर निकालने का निर्देश दिया.

प्रशासन के साथ स्थिति का आकलन करने के लिए एक वर्चुअल बैठक के दौरान अब्दुल्ला ने कहा, "संवेदनशील इलाकों में राशन, ईंधन, दवाओं और पीने के पानी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया जाए और आपातकालीन चिकित्सा टीमों को तैयार रखा जाए." उन्होंने अधिकारियों को नियमित अपडेट देने, सतर्क रहने और तुरंत प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया.

अखनूर के गांवों में घुसा चिनाब का पानी (ETV Bharat)

