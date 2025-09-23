ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने अक्टूबर में श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश की

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा विधायी सत्र होगा. दूसरा शीतकालीन सत्र मार्च में जम्मू में आयोजित किया गया था.

Jammu-Kashmir Cabinet Recommends Assembly Session From October in Srinagar
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मीर फरहत

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सिफारिश की कि केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में कार्यालयों को स्थानांतरित करने से पहले श्रीनगर में एक सप्ताह का सत्र आयोजित किया जाए. आज सुबह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय के श्रीनगर विंग में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें सभी चार कैबिनेट मंत्रियों ने भाग लिया.

ईटीवी भारत को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कैबिनेट ने सिफारिश की है कि सत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाया जाए. सूत्र ने कहा, "श्रीनगर में सत्र 28 अक्टूबर से पहले समाप्त होना चाहिए. इसलिए हमने इसे 13 अक्टूबर से एक सप्ताह के लिए आयोजित करने की सिफारिश की है."

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में उमर के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा विधायी सत्र होगा. चार दिनों का पहला प्रारंभिक सत्र (introductory session) पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद आयोजित किया गया था. दूसरा शीतकालीन सत्र मार्च में जम्मू में आयोजित किया गया था, जिसकी अंतिम बैठक 29 अप्रैल को हुई थी.

पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें विधानमंडल ने हमले की निंदा की थी. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह महीने का अंतराल होना चाहिए.

अधिनियम में कहा गया है कि उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएंगे, जैसा वह उचित समझें, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा. सूत्र ने बताया कि विधानसभा सत्र की सिफारिश के अलावा आवास और अन्य विकास के मामलों के बारे में कुछ अन्य प्रशासनिक निर्णय भी लिए गए.

यह भी पढ़ें- 'हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR CABINETJK CM OMAR ABDULLLAHJK ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.