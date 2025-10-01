ETV Bharat / bharat

प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर का दफ्तर कुर्क, पुलिस की कार्रवाई

बडगाम पुलिस ने प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर के आफिस को कुर्क कर लिया है. दफ्तर 5700 वर्ग फुट के भूखंड पर बना है.

Office of banned Tehreek-e-Hurriyat Kashmir attached
प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर का दफ्तर कुर्क (@BudgamPolice)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 2:20 PM IST

श्रीनगर : प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर के कार्यालय को पुलिस ने बुधवार को कुर्क कर लिया. बता दें कि कार्यालय की तीन मंजिला इमारत है. इस संगठन को कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने 2004 में स्थापित किया था.

अधिकारियों के मुताबिक बडगाम से पुलिस अफसरों की एक टीम हैदरपोरा स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत आफिस की दीवार पर एक बोर्ड लगाने के साथ ही भवन की कुर्की किए जाने की घोषणा की.

इस कार्रवाई को अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के विरुद्ध काफी अहम माना जा रहा है. कार्यालय को बडगाम पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत हैदरपोरा के रहमताबाद स्थित प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया है.

अधिकारियों के अनुसार जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है वह 5700 वर्ग फुट के भूखंड पर बना तीन मंजिला भवन शामिल है. इसका प्रयोग प्रतिबंधित संगठन के आफिस के रुप में किया जा रहा था. उक्त कार्रवाई पिछले साल यूएपीए के अंतर्गत बडगाम थाने में दर्ज की एक एफआईआर से जुड़ी है.

इस संबंध में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन लेने के बाद कानूनी पहलुओं को ध्यान रखते हुए संपत्ति को कुर्क कर लिया गया. उक्त कार्रवाई गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों के विरुद्ध जांच में एक अहम कदम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने के अलावा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बडगाम पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है.

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक दल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा छद्म उम्मीदवारों के जरिए चुनावों में भाग लेने पर जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर की चुप्पी की वजह से अलग होने के बाद गिलानी ने तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर नामक अपना संगठन बनाया था.

इस कारण हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जहां विभाजन हो गया वहीं गिलानी ने 2004 में एक समानांतर गठबंधन बना लिया.

