'आई लव मुहम्मद' विवाद: सीएम योगी की टिप्पणियों से नाराज बीजेपी के मुस्लिम नेता ने दी इस्तीफे की धमकी

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक इमारत पर लगा 'आई लव मुहम्मद' लिखा बैनर. (File Photo) ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 3, 2025 at 1:15 PM IST 4 Min Read