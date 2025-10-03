ETV Bharat / bharat

'आई लव मुहम्मद' विवाद: सीएम योगी की टिप्पणियों से नाराज बीजेपी के मुस्लिम नेता ने दी इस्तीफे की धमकी

जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता ने 'आई लव मुहम्मद' विवाद में यूपी सरकार कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जतायी है.

I Love Muhammad row
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक इमारत पर लगा 'आई लव मुहम्मद' लिखा बैनर. (File Photo) (PTI)
जम्मू: उत्तर प्रदेश में शुरु हुए 'आई लव मुहम्मद' विवाद की आंच जम्मू कश्मीर तक पहुंच गयी. जम्मू-कश्मीर भाजपा नेता यूपी सरकार की कार्रवाई से नाराजगी जतायी है. भाजपा नेता जहांजैब सिरवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी समुदाय को चुप कराने के लिए धमकाने या डराने का कोई अधिकार नहीं है.

जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता ने यूपी सरकार के रवैये के खिलाफ पार्टी से इस्तीफा देने की भी धमकी दी. साथ ही उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के दृष्टिकोण के विपरीत बताया. उन्होंने कहा कि यूपी में जो कार्रवाई सरकार कर रही है वह पीएम मोदी के इस सिद्धांत के विपरीत है. उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सिरवाल ने कहा- "यदि भाजपा मुसलमानों का विश्वास बहाल करने के लिए कोई कदम उठाने में विफल रहती है तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा."

अपने बयान में, सिरवाल ने कहा कि वह एक मुसलमान और भाजपा नेता हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कार्रवाइयों से बहुत दुखी हैं, जिसने 'आई लव मुहम्मद' बैनर के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की भक्ति की अभिव्यक्ति को टारगेट किया है. उन्होंने कहा कि जो आस्था का एक सरल, हार्दिक कार्य था, उसके जवाब में एफआईआर, हिरासत और भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है.

भाजपा नेता ने कहा, "ऐसे बयान न केवल विभाजनकारी हैं, बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और उसे मानने के संवैधानिक अधिकार का भी अपमान करते हैं. ये भारत की उस भावना को कमजोर करते हैं, जहां हर धर्म को बिना किसी डर के पनपना चाहिए."

I Love Muhammad row
यूपी के बरेली में हुई हिंसा के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक, नदीम ख़ान और अन्य को 29 सितंबर को गिरफ़्तार करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई करते अधिकारी. (PTI)

सिरवाल ने कहा कि एक मुस्लिम भाजपा नेता के रूप में, वह चुप नहीं रह सकते जब उनके समुदाय के अधिकारों को कुचला जा रहा हो और जब राज्य की कार्रवाई से पार्टी की एकता के प्रति प्रतिबद्धता धूमिल होने का खतरा हो.

उन्होंने कहा, "यदि ये कार्य पार्टी के रुख को दर्शाते हैं, तो मैं विनम्रतापूर्वक निष्कासन स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा 'ईमान' हमेशा सबसे ऊपर रहेगा. लेकिन मैं न्याय और एकता के प्रति हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता में विश्वास करता हूं, और मैं भारत की बहुलवादी आत्मा को बनाए रखने के लिए सुधार की मांग करता हूं."

I Love Muhammad row
बरेली में 'आई लव मुहम्मद' अभियान के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बरेली में हुई हिंसा के एक आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान के रिश्तेदार मोहसिन रज़ा से जुड़े एक अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग सेंटर को ध्वस्त करती पुलिस. (PTI)

क्या कहा था सीएम योगी ने: सीएम योगी ने बलरामपुर के एक कार्यक्रम में कहा था कि "जब पूरा प्रदेश खुशी मनाना चाहता है, तब कुछ लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा. जो लोग हिंसा फैलाएंगे, उनका रास्ता सीधे नर्क की तरफ जाएगा. लाठियों के भूत बातों से नहीं मानते. कुछ लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा."

क्या है 'आई लव मुहम्मद' विवादः

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 4 सितंबर को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी जुलूस के दौरान 'आई लव मुहम्मद' लिखे बोर्ड लगाने के आरोप में 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. 26 सितम्बर को बरेली में झड़पें तब शुरू हुईं जब शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टर लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई.

पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्थानीय मौलवी समेत 68 लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

