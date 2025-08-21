ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर बैन; सड़े मांस की बरामदगी के बाद पर्यटन उद्योग को लगा तगड़ा झटका - JK BANS UNLABELLED FOOD

जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध. पकड़े गए तो जाएंगे सड़ेंगे जेल में. टूरिज्म को तगड़ा झटका लगा.

JK Bans Unlabelled Food
कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 2:23 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कश्मीर में सड़े हुए मांस की बड़ी बरामदगी के बाद अधिकारियों ने बिना लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही असुरक्षित भोजन के लिए 6 साल की सजा सहित कई जुर्माने की चेतावनी दी है.

गौर करें कि बीते दिनों कई जगहों पर सड़े मीट की बरामदगी के बाद होटलों और रेस्टोरेंट में लोग आना कम कर दिए थे. अब इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य के टूरिज्म को तगड़ा धक्का लगने का अंदेशा जताया जा रहा है.

खाद्य एवं औषधि आयुक्त, स्मिता सेठी ने कहा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, कोल्ड स्टोरेज संचालकों, ट्रांसपोर्टरों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2020 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है.

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "उचित और पूर्ण लेबल घोषणा के बिना पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से वर्जित है."

कानून के मुताबिक, पैकेज्ड फ्रोजन मीट और चिकन पर विवरण स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है. इसमें खाद्य उत्पाद का नाम, सामग्री की सूची, निर्धारित प्रतीक के साथ मांसाहारी होने की घोषणा, निर्माण/पैकिंग और समाप्ति तिथि, भंडारण की शर्तें, निर्माता, पैकर या आयातक का नाम और पूरा पता, और FSSAI लाइसेंस नंबर और लोगो शामिल हैं.

पैकेज्ड फ्रोजन मीट और चिकन पर क्या होना चाहिए:

  1. पैकेज्ड फ्रोजन मीट और चिकन पर विवरण साफ और सुपाठ्य होना चाहिए
  2. खाद्य उत्पाद का नाम, सामग्री की सूची शामिल होनी चाहिए
  3. निर्धारित प्रतीक के साथ मांसाहारी होने की बात उस पर लिखी होनी चाहिए
  4. निर्माण/पैकिंग और समाप्ति तिथि, भंडारण की शर्तें और निर्माता का नाम होना चाहिए
  5. पैकर या आयातक का नाम और पूरा पता, साथ में FSSAI लाइसेंस नंबर और लोगो जरूरी

गौर करें तो 31 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज से 1,200 किलोग्राम मांस की शुरुआती बरामदगी हुई थी. इसके बाद कश्मीर में की गई कार्रवाई में 60 क्विंटल से ज़्यादा सड़े हुए मटन की बरामदगी हुई थी. इन सड़े हुए बरामद मांस में ऊपर लिखी गई शर्तें नहीं पूरी की गई थीं. इस तरह से बाहर खाना खाने वालों में डर और दहशत फैल गई. वहीं पर्यटकों को भी खाने के सामान को लेकर गहरा सदमा लगा है.

खाद्य एवं औषधि विभाग के अनुसार, सड़े हुए मांस से पता चलता है कि यह सड़ा हुआ मांस होटलों और रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जा रहा था.

जम्मू-कश्मीर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबर चौधरी ने कहा कि जब्ती के बाद उनके यहां आने वाले लोगों की संख्या में 80 प्रतिशत से ज़्यादा की कमी आई है. इस तरह पहले पहलगाम आतंकी हमला और अब ये सड़ा हुआ मांस जम्मू-कश्मीर के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है.

एसोसिएशन को बिक्री में कमी के कारण बेरोजगारी का डर सताने लगा है, क्योंकि इस क्षेत्र से 3.5 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं. उनके साथ उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है.

औषधि एवं खाद्य आयुक्त ने पैकेजिंग सामग्री के लिए खाद्य-श्रेणी की गुणवत्ता, सुरक्षित, गैर-विषाक्त और संदूषण को रोकने के लिए FSSAI मानकों के अनुरूप मानदंड भी निर्धारित किए हैं.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "इसके अलावा, हलाल प्रमाणित (स्वैच्छिक) के रूप में लेबल किए गए किसी भी उत्पाद को FSSAI की सभी सुरक्षा, स्वच्छता और लेबलिंग आवश्यकताओं को पूरा करना होगा." उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि नियमों के अनुसार, औषधि एवं खाद्य विभाग को गैर-अनुपालन के लिए 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और घटिया उत्पादों के लिए 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, गलत ब्रांड वाले उत्पादों या लेबल पर घोषणाओं के अभाव के लिए 3 लाख रुपये (अस्वच्छ परिस्थितियों के लिए 1 लाख रुपये तक (धारा 56), बिना FSSAI पंजीकरण के 2 लाख रुपये तक और बिना FSSAI लाइसेंस के 10 लाख रुपये तक) तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है. असुरक्षित खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए छह साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

जानें कितना लग रहा जुर्माना:

  1. दोषी पाए जाने पर औषधि एवं खाद्य विभाग लगाता है जुर्माना
  2. नियमों का पालन न करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
  3. घटिया उत्पादों के लिए 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
  4. गलत ब्रांड वाले उत्पादों या लेबल को लेकर 3 लाख रु. तक का फाइन
  5. धारा 56 के तहत अस्वच्छ परिस्थितियों के लिए 1 लाख रुपये तक का फाइन
  6. बिना FSSAI पंजीकरण के 2 लाख रु. तक और बिना FSSAI लाइसेंस के 10 लाख रु. तक का जुर्माना
  7. असुरक्षित खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए 6 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

उन्होंने आगे कहा, "सभी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FBO) को तुरंत अपने कार्यों की समीक्षा और उन्नयन करना चाहिए. साथ ही पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए. अपडेटेड रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए. इसके अलावा अपने आउटलेट और ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म से किसी भी गैर-अनुपालन वाले उत्पाद को हटाना या हटाना चाहिए.

