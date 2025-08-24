ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर : कश्मीरी स्कूलों में युवाओं, विशेषकर लड़कियों के कट्टरपंथीकरण की जांच कर रहा प्रशासन - JAMMU AND KASHMIR

जम्मू कश्मीर के स्कूलों में खासकर छात्राओं में कट्टरपंथी बनने को लेकर प्रशासन जांच कर रहा है.

Administration busy investigating radicalisation of girls in Jammu Kashmir schools
जम्मू कश्मीर के स्कूलों में लड़कियों के कट्टरपंथी की जांच में जुटा प्रशासन (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 5:10 PM IST

4 Min Read

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में युवाओं, विशेषकर छात्राओं के कथित रूप से कट्टरपंथी बनने की बढ़ती चिंताओं की वजह से सुरक्षा एजेंसियां कई शैक्षणिक संस्थानों, खासकर निजी स्कूलों पर अपनी निगरानी बढ़ा रही हैं. इतना ही नहीं कुछ निजी स्कूलों में मादक पदार्थों के कथित व्यापक उपयोग को लेकर भी चिंताएं व्याप्त हैं.

घटनाक्रम से परिचित अफसरों ने बताया कि कुछ निजी स्कूलों से परेशान करने वाली जानकारी सामने आ रही हैं. इस वजह से अधिकारियों को चुपचाप युवाओं के बीच कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार के खिलाफ चेतावनी देनी पड़ी. यह पहल जमीनी स्तर पर चरमपंथी कथाओं के प्रसारण के खिलाफ लड़ने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है.

सुरक्षा अधिकारियों के अलावा, कट्टरपंथ में इजाफे ने कुछ पूर्व अलगाववादी समूहों को भी चौंका दिया है, क्योंकि वे चिंतित हैं कि नियंत्रण रेखा (LoC) के दूसरी ओर से आने वाली एक और धार्मिक उग्रवाद की लहर, घाटी की सदियों पुरानी "सूफी" परंपरा को अस्थिर कर देगी.

इस बात को लेकर चिंता है कि कुछ संस्थानों और अनौपचारिक मदरसों से अभी भी कट्टरपंथ फैल रहा है.

सूत्रों के अनुसार घाटी में युवा लड़कियों में इस्लामवाद में अचानक वृद्धि हुई है, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि कट्टरपंथी मौलवी युवाओं को इस्लाम की कठोर व्याख्या सिखा रहे हैं, जो पारंपरिक कश्मीरी प्रथाओं को अस्वीकार करती है, जैसे सूफी संतों की दरगाहों पर जाना और मत्था टेकना.

इन रीति-रिवाजों की इस्लामी शिक्षाओं के उल्लंघन के रूप में निंदा की जा रही है. वहीं नाम नहीं बताने पर पूर्व अलगाववादियों ने इस प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई.

खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि घाटी में युवा लड़कियों में अचानक से अखिल इस्लामवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई है. आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है, जिससे राज्य की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं.

घाटी की शिक्षा प्रणाली को अपूरणीय क्षति पहुंची है, जो बार-बार विद्यार्थियों को भविष्य का नजरिया प्रदान करने में असमर्थ साबित हुई है. दूसरी तरफ शरण के रूप में इस्लाम की सख्त व्याख्या का सहारा लिया जा रहा है.

तीन दशकों के आतंकवाद और भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने कश्मीर के युवाओं के मनोविज्ञान को काफी प्रभावित किया है, जिसकी कमजोरी आमतौर पर पत्थरबाजी की घटनाओं का विश्लेषण करने पर भी प्रकट होती है.

अधिकारियों ने बताया कि अस्थिरता के अलावा, पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में अनियमित मदरसों का अनियंत्रित विस्तार बढ़ रहा है और आतंकवादी समूह इसका फायदा उठा रहे हैं तथा धर्म को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर अपने कथित लाभ पर जोर देने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं.

पाकिस्तान समर्थक भावना को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए फर्जी तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं, तथा रोष और बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ अपराध को बता रहे हैं. वहीं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या भी कम चिंताजनक नहीं है, जो कुछ स्कूलों में एक गंभीर मुद्दा बन गई है.

सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि युवाओं को बचाने और क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैचारिक प्रशिक्षण और नशीली दवाओं की लत के दोहरे खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान खोजा जाना चाहिए.

श्रीनगर जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान की घोषणा की है और पिछले तीन महीने के अभियान में 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 73 मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद हेरोइन प्राप्त करना कठिन हो गया है, और श्रीनगर में नशे के आदी युवा इसके विकल्प के रूप में मेडिकल ओपिओइड (वे दवाएं जो दर्द से राहत दिलाती हैं) की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 'BJP के एजेंडे को लागू कर रही उमर अब्दुल्ला सरकार': 'जमात स्कूल' मामले पर महबूबा का हमला

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में युवाओं, विशेषकर छात्राओं के कथित रूप से कट्टरपंथी बनने की बढ़ती चिंताओं की वजह से सुरक्षा एजेंसियां कई शैक्षणिक संस्थानों, खासकर निजी स्कूलों पर अपनी निगरानी बढ़ा रही हैं. इतना ही नहीं कुछ निजी स्कूलों में मादक पदार्थों के कथित व्यापक उपयोग को लेकर भी चिंताएं व्याप्त हैं.

घटनाक्रम से परिचित अफसरों ने बताया कि कुछ निजी स्कूलों से परेशान करने वाली जानकारी सामने आ रही हैं. इस वजह से अधिकारियों को चुपचाप युवाओं के बीच कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार के खिलाफ चेतावनी देनी पड़ी. यह पहल जमीनी स्तर पर चरमपंथी कथाओं के प्रसारण के खिलाफ लड़ने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है.

सुरक्षा अधिकारियों के अलावा, कट्टरपंथ में इजाफे ने कुछ पूर्व अलगाववादी समूहों को भी चौंका दिया है, क्योंकि वे चिंतित हैं कि नियंत्रण रेखा (LoC) के दूसरी ओर से आने वाली एक और धार्मिक उग्रवाद की लहर, घाटी की सदियों पुरानी "सूफी" परंपरा को अस्थिर कर देगी.

इस बात को लेकर चिंता है कि कुछ संस्थानों और अनौपचारिक मदरसों से अभी भी कट्टरपंथ फैल रहा है.

सूत्रों के अनुसार घाटी में युवा लड़कियों में इस्लामवाद में अचानक वृद्धि हुई है, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि कट्टरपंथी मौलवी युवाओं को इस्लाम की कठोर व्याख्या सिखा रहे हैं, जो पारंपरिक कश्मीरी प्रथाओं को अस्वीकार करती है, जैसे सूफी संतों की दरगाहों पर जाना और मत्था टेकना.

इन रीति-रिवाजों की इस्लामी शिक्षाओं के उल्लंघन के रूप में निंदा की जा रही है. वहीं नाम नहीं बताने पर पूर्व अलगाववादियों ने इस प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई.

खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि घाटी में युवा लड़कियों में अचानक से अखिल इस्लामवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई है. आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है, जिससे राज्य की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं.

घाटी की शिक्षा प्रणाली को अपूरणीय क्षति पहुंची है, जो बार-बार विद्यार्थियों को भविष्य का नजरिया प्रदान करने में असमर्थ साबित हुई है. दूसरी तरफ शरण के रूप में इस्लाम की सख्त व्याख्या का सहारा लिया जा रहा है.

तीन दशकों के आतंकवाद और भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने कश्मीर के युवाओं के मनोविज्ञान को काफी प्रभावित किया है, जिसकी कमजोरी आमतौर पर पत्थरबाजी की घटनाओं का विश्लेषण करने पर भी प्रकट होती है.

अधिकारियों ने बताया कि अस्थिरता के अलावा, पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में अनियमित मदरसों का अनियंत्रित विस्तार बढ़ रहा है और आतंकवादी समूह इसका फायदा उठा रहे हैं तथा धर्म को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर अपने कथित लाभ पर जोर देने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं.

पाकिस्तान समर्थक भावना को बढ़ावा देने वाले कुछ लोग पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए फर्जी तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं, तथा रोष और बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ अपराध को बता रहे हैं. वहीं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या भी कम चिंताजनक नहीं है, जो कुछ स्कूलों में एक गंभीर मुद्दा बन गई है.

सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि युवाओं को बचाने और क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैचारिक प्रशिक्षण और नशीली दवाओं की लत के दोहरे खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान खोजा जाना चाहिए.

श्रीनगर जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान की घोषणा की है और पिछले तीन महीने के अभियान में 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 73 मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद हेरोइन प्राप्त करना कठिन हो गया है, और श्रीनगर में नशे के आदी युवा इसके विकल्प के रूप में मेडिकल ओपिओइड (वे दवाएं जो दर्द से राहत दिलाती हैं) की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 'BJP के एजेंडे को लागू कर रही उमर अब्दुल्ला सरकार': 'जमात स्कूल' मामले पर महबूबा का हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

RADICALISATION OF YOUTHSEDUCATIONAL INSTITUTIONS SCHOOLSMADRASSAS RADICALISATION STUDENTSKASHMIR SCHOOLSJAMMU AND KASHMIR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.