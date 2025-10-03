ETV Bharat / bharat

NCRB के आंकड़ों में जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख सबसे सुरक्षित राज्य

जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख सबसे सुरक्षित राज्य ( ANI )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi Published : October 3, 2025 at 5:14 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 5:52 PM IST 3 Min Read

श्रीनगर: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में बच्चों, महिलाओं और वृद्धों के विरुद्ध अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज होने के चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के बड़े महानगरीय केंद्रों की तुलना में सबसे सुरक्षित राज्य बन गए हैं. आंकड़ों के अनुसार, जहां देश के सबसे बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति अपराध दर ऊंची बनी हुई है. वहीं दोनों उत्तरी केंद्र शासित प्रदेशों में इन कमजोर समूहों के विरुद्ध अपराधों की संख्या अपेक्षाकृत कम है. महिलाओं के विरुद्ध कम अपराधएनसीआरबी द्वारा संकलित अपराध आंकड़े महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों और बड़े शहरों के बीच उल्लेखनीय अंतर दर्शाते हैं. जम्मू कश्मीर में कुल 3,653 मामले दर्ज किए गए, जो प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर लगभग 56.2 मामलों की अपराध दर को दर्शाते हैं. लद्दाख में 20 मामले दर्ज किए गए, जो प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर लगभग 15.2 के बेहद कम रिकॉर्ड स्तर पर है. महानगरों में प्रति व्यक्ति संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

दूसरी ओर आंकड़ों में उल्लिखित तीन महानगरों में प्रति व्यक्ति संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. तीनों में से मुंबई में यह दर सबसे अधिक रही, जो लगभग 85.2 प्रति 1,00,000 थी. दिल्ली लगभग 75.8 के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसके बाद कोलकाता में यह दर 67.9 प्रति 1,00,000 थी. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, जिनमें विशेष और स्थानीय कानूनों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध भी शामिल हैं, की अखिल भारतीय अपराध दर 2023 में प्रति 1,00,000 पर लगभग 66.2 थी, जिसमें देश भर में कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए.

बच्चे अधिक सुरक्षित

बच्चों के विरुद्ध अपराध भी उसी भौगोलिक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जहां केंद्र शासित प्रदेशों में यह दर काफी कम थी. बच्चों के विरुद्ध अपराध की अखिल भारतीय अपराध दर 2023 के दौरान पूरे भारत में दर्ज 1,77,335 मामलों के लिए प्रति 1,00,000 पर लगभग 39.9 थी. जम्मू कश्मीर में बच्चों के खिलाफ 910 मामले दर्ज किए गए, जो प्रति 1,00,000 पर लगभग 18.5 होते हैं. लद्दाख में केवल सात मामले दर्ज किए गए, जो प्रति 1,00,000 पर लगभग 8.3 होते हैं. ये आंकड़े शहरी केंद्रों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिनमें दिल्ली सबसे आगे है. वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े 27,886 अपराध दर्ज

वरिष्ठ नागरिक कम असुरक्षित वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों का यह रुझान जारी रहा, जिन्हें एनसीआरबी ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के रूप में परिभाषित किया है. 2023 में देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध 27,886 अपराध दर्ज किए गए, जो अखिल भारतीय दर लगभग 26.9 प्रति 1,00,000 थी. जम्मू कश्मीर में 129 अपराध दर्ज किए गए, जो औसत से कम लगभग 14.3 प्रति 1,00,000 था. संयोग से लद्दाख में पूरे साल एक भी अपराध की सूचना नहीं मिली. महानगरों के आंकड़ों ने भी बड़े महानगरीय क्षेत्रों में अपराध के अधिक बोझ की पुष्टि की. दिल्ली में 2023 में बुजुर्गों के खिलाफ 1,361 अपराध और मुंबई में 518 अपराध दर्ज किए गए. यह भी पढ़ें- राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जालसाजी और धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए

Last Updated : October 3, 2025 at 5:52 PM IST