बरी किए गए पुलिस कांस्टेबल के लिए 'नो वर्क नो पे' का आदेश बरकरार, हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा - JAMMU KASHMIR HIGH COURT JUDGMENT

यह मामला जम्मू कश्मीर पुलिस में सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन कुमार से संबंधित है.

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : August 7, 2025 at 3:17 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद बाद में बरी हो जाता है और आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं होता, तो वह सेवा से अनुपस्थिति की अवधि के लिए बकाया वेतन का दावा नहीं कर सकता.

कोर्ट ने कहा कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत ऐसे मामलों में पूरी तरह लागू होता है, जब तक कि गिरफ्तारी विभागीय कार्रवाई या नियोक्ता द्वारा लगाए गए आरोप से जुड़ी न हो. बुधवार (6 जुलाई) को, जस्टिस संजय परिहार और संजीव कुमार की हाई कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) श्रीनगर के एक पूर्व आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया.

पूर्व आदेश में जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह पुलिस कांस्टेबल की निलंबन अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया समय माने और उसे बकाया वेतन सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करे.

यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस में सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन कुमार से संबंधित है, जिन्हें 4 मार्च, 2008 को जज्जर कोटली पुलिस स्टेशन ने एफआईआर संख्या 19/2008 के तहत गिरफ्तार किया था. उन पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 302 (हत्या), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस होना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 142 (गैरकानूनी भीड़ का सदस्य होना) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे.

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)

कुमार 30 मार्च, 2013 को एक निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने से पहले पांच साल से ज्यादा समय तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहे. उनकी गिरफ्तारी के बाद, विभाग ने उन्हें 12 जून, 2008 को निलंबित कर दिया. उनके बरी होने के बाद, एक विभागीय जांच शुरू की गई और जांच अधिकारी ने 30 अक्टूबर, 2013 की अपनी रिपोर्ट में, कुमार को सेवा में बहाल करने की सिफारिश की.

जांच में अनुपस्थिति की अवधि का विवरण भी प्रस्तावित किया गया था. इसमें सुझाव दिया गया था कि 28 फरवरी से 4 मार्च, 2008 तक की अवधि को अवकाश माना जाए. 4 मार्च से 28 दिसंबर, 2008 तक की अवधि को अर्जित अवकाश माना जाए और 29 दिसंबर, 2008 से 11 अप्रैल, 2013 तक की अवधि को बिना वेतन के असाधारण अवकाश माना जाए. उनकी सेवा को 12 अप्रैल, 2013 से ड्यूटी पर माना जाना था.

सीनियर पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कुमार को बहाल कर दिया, जबकि कई छुट्टी श्रेणियों के तहत उनकी अनुपस्थिति को नियमित कर दिया. सितंबर 2022 में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कुमार के मामले को मंजूरी दे दी और सरकार को आदेश दिया कि वह उन्हें पिछले वेतन से इनकार करने की चुनौती देने के दो महीने के भीतर सभी परिणामी लाभ प्रदान करे.

हाई कोर्ट ने बताया कि न्यायाधिकरण ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम, 1956 के विनियम 108-बी (निलंबन और वेतन पात्रता) को विनियम 109 (अनुपस्थिति की अवधि) के साथ पढ़े बिना यंत्रवत् लागू करने में गलती की थी, जो विशेष रूप से उस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुनौती दिए जाने के दौरान जेल भेजने से संबंधित है.

हाई कोर्ट ने आरबीआई प्रबंधन बनाम भोपाल सिंह पांचाल (1994) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "ऐसा कर्मचारी केवल तभी पूर्ण वेतन और भत्ते पाने का हकदार है, जब उसे सभी दोषों से बरी कर दिया जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाए."

बेंच ने केंद्र बनाम जयपाल सिंह (2004) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि जिन मामलों में विभाग द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और गिरफ्तारी और हिरासत व्यक्तिगत आचरण के कारण थी. कर्मचारी बरी होने के बाद भी बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है. जस्टिस परिहार ने फैसले में कहा कि, ऐसी स्थिति में, जहां गिरफ्तारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थिति नियोक्ता के कारण नहीं है.नियोक्ता को प्रतिवादी को हिरासत में रहने की अवधि के लिए पूरा वेतन जारी करने से इनकार करने का पूरा अधिकार है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्धारित करने की शक्ति कि निलंबन की अवधि को ड्यूटी, छुट्टी या अन्यथा माना जाए, विनियमन 109 के तहत पूरी तरह से सक्षम प्राधिकारी के पास है. इसने आगे कहा कि नियोक्ता ने कुमार के मामले में नियमित छुट्टी के माध्यम से उन्हें भुगतान करके और उनके बरी होने के बाद उन्हें फिर से काम पर रखकर इस विवेक का उचित उपयोग किया था.

अदालत ने कहा कि बाद की श्रेणी में, एक कर्मचारी अधिकार के रूप में हिरासत में रहने की अवधि के लिए पूर्ण वेतन का दावा नहीं कर सकता है. खासकर जब उसका हिरासत उसके अपने आचरण के कारण हुआ हो न कि नियोक्ता द्वारा किसी कार्य या चूक के कारण हुआ हो. जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसके बरी होने से उसे विनियम 108-बी के तहत पूर्ण वेतन का हकदार होना चाहिए, अदालत ने कहा कि ऐसा हक तभी बनता है जब निलंबन पूरी तरह से अनुचित और किसी व्यक्तिगत गलत काम से असंबद्ध पाया जाता है.

कोर्ट ने आगे कहा कि किसी आपराधिक मुकदमे में केवल बरी कर दिए जाने से निलंबन की अवधि के लिए वेतन या लाभ का स्वत: अधिकार नहीं बन जाता है. खासकर जब नियोक्ता आपराधिक मामला शुरू करने के लिए जिम्मेदार नहीं था. डिवीजन बेंच ने पाया कि न्यायाधिकरण इस सूक्ष्म कानूनी अंतर को समझने में विफल रहा और उसने सेवा नियमों और न्यायिक मिसाल पर उचित विचार किए बिना राहत प्रदान की.

सरकार की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, हाई कोर्ट ने 28 सितंबर, 2022 के न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और पवन कुमार द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नियोक्ता ने प्रतिवादी को बरी करने के बाद उसे बहाल करके, उसकी हिरासत अवधि के एक हिस्से को अर्जित अवकाश मानकर, तथा शेष अवधि को बिना वेतन के असाधारण अवकाश के रूप में नियमित करके निष्पक्षता से काम किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, याचिकाकर्ताओं को उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, जिसके दौरान वे प्रतिवादी की कोई सेवा नहीं ले सके.

