जम्मू-कश्मीर में 25 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण रहा सितंबर का महीना, आतंकवाद से जुड़ी सिर्फ 5 मौतें हुईं
जम्मू-कश्मीर में इस साल अबतक 112 मौतें हुई हैं, लेकिन सितंबर में आतंकवाद से जुड़ी सिर्फ 5 मौतें हुईं, 25 साल में सबसे कम है.
Published : September 30, 2025 at 5:42 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2025 में आतंकवाद से जुड़ी सिर्फ पांच मौतें हुई हैं, जो कम से कम 25 वर्षों में इस महीने में सबसे कम है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर में जनवरी से दो दर्जन से अधिक आतंकवाद विरोधी अभियानों में 112 मौतें दर्ज की गई हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में मारे गए पांच लोगों में दो आतंकवादी और तीन सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. किसी भी आम नागरिक की मौत की सूचना नहीं है.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस साल जनवरी, फरवरी और जून में कम हत्याएं हुईं - जनवरी और फरवरी में तीन-तीन और जून में चार. साल 2000 के बाद से सितंबर सबसे शांतिपूर्ण रहा है. साल 2000 से 2003 तक, सिर्फ सितंबर में ही 300 से ज्यादा हत्याएं दर्ज की गईं. सितंबर 2000 में 343 मौतें हुईं, जिनमें 64 नागरिक, 53 सुरक्षाकर्मी, 225 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल थे. 2001 में यह संख्या बढ़कर 437 हो गई, जिनमें 93 नागरिक, 68 सुरक्षाकर्मी, 275 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल था.
इसी तरह, सितंबर 2002 में 320 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें 124 नागरिक, 55 सुरक्षाकर्मी, 140 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल थे. 2003 में, इसी महीने में 304 मौतें हुईं. 2004 तक, यह संख्या घटकर 156 रह गई. सितंबर 2005 में कुल 174 हत्याएं हुईं, जिनमें 95 आतंकवादियों, 21 सुरक्षाकर्मियों और चार नागरिकों के साथ-साथ 54 अज्ञात लोगों की असामान्य मृत्यु भी शामिल थी.
मौतों में लगातार गिरावट आई
सितंबर 2006 में 108 मौतें हुईं, 2007 में 72, 2008 में 58 और 2009 में सितंबर महीने में 43 मौतें हुईं. 2010 में यह संख्या और भी कम होकर 40 और 2011 में 14 हो गई. 2012 में 15 हत्याएं हुईं, उसके बाद 2013 में 35, 2014 में 17 और 2015 में 23 हत्याएं हुईं.
वर्ष 2016 में सितंबर माह में सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी, 22 आतंकवादी और एक नागरिक मारे गए थे, जिससे कुल संख्या 46 हो गई थी. वर्ष 2017 में सितंबर माह में 27, 2018 में 47 और 2019 में केवल सात मौतें दर्ज की गईं, जिनमें एक सुरक्षाकर्मी और छह आतंकवादी शामिल थे.
सितंबर 2020 में 21 मौतें हुईं. इसी प्रकार साल 2021 में सितंबर महीने में 15, सितंबर 2022 में 13, सितंबर 2023 में 18 और सितंबर 2024 में 13 मौतें हुईं.
साल 2025 में जनवरी और फरवरी में तीन-तीन हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें ज्यादातर सुरक्षाकर्मी शामिल थे. मार्च में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई और सात मौतें हुईं, जिनमें चार सुरक्षाकर्मी और तीन आतंकवादी शामिल थे. इस साल अप्रैल नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना रहा, जिसमें 26 नागरिकों की मौत दर्ज की गई. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, मई में सबसे ज्यादा 43 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें 25 नागरिक, पांच सुरक्षाकर्मी और 13 आतंकवादी शामिल थे.
जून और जुलाई में सिर्फ आतंकवादी मारे गए- हर महीने चार, और किसी नागरिक या सुरक्षा बल की मौत नहीं हुई. अगस्त में सात हत्याएं हुईं, जिनमें तीन सुरक्षाकर्मी और चार आतंकवादी शामिल थे.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 2025 में अब तक हुई 112 मौतों में 53 नागरिक, 20 सुरक्षा बल के जवान, 38 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस साल ज्यादातर ऑपरेशन दक्षिण कश्मीर और जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ के कुछ हिस्सों में केंद्रित रहे हैं, जिनमें घुसपैठ के रास्तों और आतंकवादी ठिकानों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
पिछले 25 वर्षों में सितंबर महीने में हुई हत्याएं
|साल
|नागरिक
|सुरक्षा बल
|आतंकवादी
|अज्ञात
|कुल
|2000
|64
|53
|225
|1
|343
|2001
|93
|68
|275
|1
|437
|2002
|124
|55
|140
|1
|320
|2003
|78
|36
|190
|0
|304
|2004
|47
|24
|85
|0
|156
|2005
|4
|21
|95
|54
|174
|2006
|28
|19
|61
|0
|108
|2007
|5
|8
|59
|0
|72
|2008
|4
|9
|45
|0
|58
|2009
|4
|14
|25
|0
|43
|2010
|3
|4
|33
|0
|40
|2011
|0
|6
|8
|0
|14
|2012
|2
|3
|10
|0
|15
|2013
|5
|9
|21
|0
|35
|2014
|1
|2
|14
|0
|17
|2015
|1
|4
|18
|0
|23
|2016
|1
|23
|22
|0
|46
|2017
|5
|4
|18
|0
|27
|2018
|6
|8
|33
|0
|47
|2019
|0
|1
|6
|0
|7
|2020
|5
|1
|15
|0
|21
|2021
|2
|3
|10
|0
|15
|2022
|1
|0
|12
|0
|13
|2023
|0
|5
|13
|0
|18
|2024
|0
|3
|10
|0
|13
|2025
|0
|3
|2
|0
|5
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस साल सितंबर में हुई हत्याओं में आई तेज गिरावट 'लक्षित कार्रवाई और बेहतर खुफिया जानकारी' को दर्शाती है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि घुसपैठ के प्रयास जारी हैं.
