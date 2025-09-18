Exclusive: फ्रांस पर्यटन मेले में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी दुविधा में, सीएम उमर ने प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लिया
पेरिस में होने वाले पर्यटन मेले में भाग लेने से सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपना नाम वापस ले लिया है.
Published : September 18, 2025 at 4:43 PM IST
श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले सप्ताह पेरिस में आयोजित प्रतिष्ठित पर्यटन मेले में भाग लेने से अपना नाम वापस ले लिया है.
इससे 23 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित पर्यटन मेले में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी स्थगित हो गई है. सरकार ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अंतरराष्ट्रीय फ्रेंच ट्रैवल मार्केट (IFTM) टॉप रेसा पर्यटन मेले में भाग लेने के लिए फ्रांस जाने का प्रस्ताव दिया था.
दो सदस्यों में सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी और पर्यटन निदेशक जम्मू विकास गुप्ता शामिल हैं. लेकिन एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रचार अभियान में भाग लेने से हाथ खींच लिया है, क्योंकि इससे ‘अनावश्यक विवाद’ पैदा हो गया था.
जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "यात्रा की अभी पुष्टि नहीं हुई है. इस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम फैसला लेने से पहले कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है."
दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं, क्योंकि राजमार्ग बंद होने से फलों की आवाजाही बाधित हुई है. अनुमान है कि इससे उत्पादकों को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
100 से अधिक देशों से 30,000 से अधिक आगंतुकों की मेजबानी करने वाले इस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले से जम्मू और कश्मीर को वैश्विक यात्रा और पर्यटन पेशेवरों और ब्रांडों के साथ जुड़ने का एक मंच मिलेगा.
इसमें उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मंडप प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनकी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा दिया जा सके.
फ्रांस से प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख पर्यटक भारत आते हैं और इससे उन्हें वहां अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.
प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एक पर्यटन अधिकारी ने कहा, "यह केवल पर्यटन के बारे में नहीं है, बल्कि इससे हमें अपनी विरासत, संस्कृति, हस्तशिल्प आदि को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. ये आयोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं."
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद झटका लगने के बाद, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन प्रचार अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं. इससे पहले, उन्होंने घरेलू पर्यटकों को लुभाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पश्चिम बंगाल और गुजरात की यात्रा की थी.
ये दोनों राज्य अन्य राज्यों के साथ कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन इस हमले से पर्यटन क्षेत्र को भारी झटका लगा है, क्योंकि हजारों पर्यटक इस क्षेत्र से पलायन कर गए हैं.
बैसरन घास के मैदान में, जहां वे छुट्टियां मना रहे थे, आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पर्यटक गाइड की हत्या कर दी.
इसके चलते एहतियात के तौर पर पार्कों और घास के मैदानों सहित 46 पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था. लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 17 जून से घाटी और जम्मू के कुछ स्थलों को खोलने का आदेश दिया.
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव फियाज बख्शी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र गंभीर संकट में है और इसमें सुधार के कोई संकेत नहीं हैं. उन्होंने कहा, "अक्टूबर में यात्रा संबंधी कोई पूछताछ नहीं होती और होटलों में लगभग नहीं के बराबर भीड़ होती है." उन्होंने आगे कहा, "कई बंद पर्यटन स्थल खुल गए हैं, लेकिन पर्यटक नहीं आ रहे हैं."
