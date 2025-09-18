ETV Bharat / bharat

Exclusive: फ्रांस पर्यटन मेले में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी दुविधा में, सीएम उमर ने प्रतिनिधिमंडल से नाम वापस लिया

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( ANI )

By Moazum Mohammad Published : September 18, 2025 at 4:43 PM IST 3 Min Read

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले सप्ताह पेरिस में आयोजित प्रतिष्ठित पर्यटन मेले में भाग लेने से अपना नाम वापस ले लिया है. इससे 23 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित पर्यटन मेले में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी स्थगित हो गई है. सरकार ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अंतरराष्ट्रीय फ्रेंच ट्रैवल मार्केट (IFTM) टॉप रेसा पर्यटन मेले में भाग लेने के लिए फ्रांस जाने का प्रस्ताव दिया था. दो सदस्यों में सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी और पर्यटन निदेशक जम्मू विकास गुप्ता शामिल हैं. लेकिन एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रचार अभियान में भाग लेने से हाथ खींच लिया है, क्योंकि इससे ‘अनावश्यक विवाद’ पैदा हो गया था. जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "यात्रा की अभी पुष्टि नहीं हुई है. इस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम फैसला लेने से पहले कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है." दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं, क्योंकि राजमार्ग बंद होने से फलों की आवाजाही बाधित हुई है. अनुमान है कि इससे उत्पादकों को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 100 से अधिक देशों से 30,000 से अधिक आगंतुकों की मेजबानी करने वाले इस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले से जम्मू और कश्मीर को वैश्विक यात्रा और पर्यटन पेशेवरों और ब्रांडों के साथ जुड़ने का एक मंच मिलेगा. इसमें उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मंडप प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनकी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा दिया जा सके. फ्रांस से प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख पर्यटक भारत आते हैं और इससे उन्हें वहां अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.