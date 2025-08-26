श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में लगातार तीसरे दिन हो रही मूसलधार बारिश ने गंभीर तबाही मचा दी है. पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और नदियों में उफान के कारण अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सात श्रद्धालु शामिल हैं. हालात को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, जबकि राज्य भर में संचार, परिवहन और शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है.
डोडा और रियासी में भारी जान-माल का नुकसान
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, डोडा जिले में चार लोगों की मृत्यु हुई है. इनमें दो लोग अपने मकान के ढहने से मलबे में दबकर मारे गए, जबकि दो अन्य अचानक आई बाढ़ में बह गए. रियासी जिले के अर्धक्वारी क्षेत्र में वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ. इस दुर्घटना में सात श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं. प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of recent incessant rain and inclement weather, all the yatries are hereby advised to replan their yatra to the shrine once the weather improves.#smvdsb #yatraupdate
वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि तीर्थयात्रा को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है. बोर्ड ने श्रद्धालुओं से मौजूदा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा योजनाओं को पुनः निर्धारित करने की अपील की है.
भारी वर्षा से सड़कों और हाईवे पर आवागमन ठप
बारिश के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर रामबन जिले में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है. डोडा और किश्तवाड़ के बीच NH-244 का एक हिस्सा बह जाने से यह मार्ग भी बंद हो गया है. वहीं, भारी बर्फबारी के कारण ज़ोजिला दर्रा बंद हो गया है, जिससे श्रीनगर-लेह मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ है. किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग मार्ग, मुगल रोड और श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद कर दिए गए हैं.
Just spoke to the Union Home Minister @AmitShah ji on the phone to brief him about the situation in J&K, especially Jammu province, where heavy & continuous rains have caused a lot of damage and disruption to normal life. Efforts are being made to restore phone/data connectivity…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 26, 2025
रेल सेवाएं भी प्रभावित
कटरा को जोड़ने वाली कई ट्रेनें, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस और हेमकुंट एक्सप्रेस शामिल हैं, रद्द कर दी गई हैं. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से स्टेशन अथवा आधिकारिक वेबसाइट पर स्थिति की पुष्टि करने की सलाह दी है.
शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा
प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में प्रशासन ने 27 अगस्त को सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. कश्मीर के छह जिलों — अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर — में यह आदेश विशेष रूप से लागू किया गया है.
भारतीय सेना और NDRF का राहत अभियान जारी
भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में मानवता सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान चला रही हैं. आरएस पुरा में विश्वविद्यालय में फंसे छात्रों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया. कठुआ जिले में, हेलीकॉप्टरों की सहायता से रावी नदी के बढ़ते जल स्तर में फंसे ग्रामीणों को एयरलिफ्ट किया गया. मकौरा गांव में 70 से अधिक लोगों को नावों के ज़रिए सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया.
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और केंद्र की निगरानी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे को “बेहद दुखद” बताते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संपर्क में हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पूरी तरह राहत कार्यों का समर्थन कर रही है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को क्षेत्र में व्यापक नुकसान, संपर्क सेवाओं के ठप होने और जम्मू हवाई अड्डे के बंद होने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि वह स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और जल्द जम्मू पहुंचने की उम्मीद है.
जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है। इस सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ…— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2025
नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर
तवी और रावी सहित राज्य की कई प्रमुख नदियाँ खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं. कठुआ में रावी नदी ने किनारे तोड़ दिए, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. उधमपुर में तवी नदी 20 फीट के ऊपर बह रही है. जम्मू में भी तवी का बहाव चेतावनी स्तर से अधिक दर्ज किया गया है.
अधिकारियों की अपील और चेतावनी
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और यातायात पुलिस ने नागरिकों से नदी किनारों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. यातायात पुलिस विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को साफ किए जाने और मौसम में सुधार तक वाहनों की आवाजाही स्थगित रहेगी. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थिति की जानकारी लेते रहें.