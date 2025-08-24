ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इंजीनियर्स परीक्षा रद्द की, जानें क्या है वजह - ENGINEERS EXAMINATION CANCELS

जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की रविवार को हुई परीक्षा को पेपर लीक के आरोप के बाद रद्द कर दिया गया है.

Jammu and Kashmir Services Selection Board
जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (@JKSSB_News)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 24, 2025 at 7:48 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज 35 केंद्रों में से एक पर उम्मीदवारों द्वारा पेपर लीक होने के आरोपों के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की परीक्षा रद्द कर दी. हालांकि, जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने परीक्षा रद्द करने के लिए खराब मौसम का हवाला दिया.

श्रीनगर के कोठीबाग सरकारी स्कूल में पेपर लीक होने के आरोप सामने आए. यहां पर कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया. अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर टेलीग्राम समेत सोशल मीडिया पर लीक हुआ, जिससे उनमें संदेह पैदा हुआ.

अभ्यर्थियों ने बताया कि विद्युत विकास विभाग में पदों के लिए एक दशक बाद विज्ञापन दिया गया था और उन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी. श्रीनगर केंद्र के अभ्यर्थियों ने कहा, "बोर्ड अब पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने में विफल हो गया है."

रविवार को जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 292 पदों के लिए लगभग 15,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. वहीं आरोपों के जवाब में एसएसबी ने कहा कि मौसम संबंधी कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई है.

बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि ओएमआर आधारित परीक्षा 34 स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई, लेकिन एक स्थान पर आयोजित नहीं की जा सकी. बोर्ड ने कहा कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी.

यह पहली बार नहीं है जब एसएसबी पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं. बोर्ड पिछले छह सालों से लीक और घोटालों के आरोपों को लेकर विवादों में घिरा रहा है.

बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2022 में जम्मू-कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर पेपर लीक से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था. इतना ही नहीं बोर्ड ने न केवल 1200 चयनित सब इंस्पेक्टर भर्ती की सूची रद्द कर दी बल्कि 1,300 जूनियर इंजीनियरों और 1,000 वित्त लेखा सहायकों की सूची भी रद्द कर दी.

परीक्षा रद्द किए जाने पर कश्मीर में विपक्षी राजनीतिक दलों ने जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार की आलोचना की है. हालांकि यह निर्वाचित सरकार के अधीन आयोजित पहली परीक्षा थी. इससे पहले 2021 से ये परीक्षाएं उपराज्यपाल प्रशासन के अधीन संपन्न हुई थीं.

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन ने एक संक्षिप्त बयान में बार-बार लीक और घोटाले के आरोपों के लिए एसएसबी का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा, "आखिरकार हम कामयाब हो ही गए. हम घोटालों में अव्वल हैं. यह भर्ती में दिनदहाड़े हो रही लूट से कम नहीं है."

उन्होंने कहा, "क्या कोई हमें बता सकता है कि क्या हो रहा है? जेई इलेक्ट्रिकल के उम्मीदवारों को पहले परीक्षा हॉल से बाहर जाने को कहा गया क्योंकि पेपर रद्द हो गया था. कुछ लोग परीक्षा देना जारी रखते हैं. फिर सभी को दोबारा अंदर आने को कहा गया."

लोन ने कहा, "परीक्षार्थियों के परीक्षा देने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर आ गया है. क्या कोई दोषी होगा या हमें तीसरी श्रेणी की कहानी का एक और दौर झेलना पड़ेगा."

पीडीपी विधायक वहीद पारा ने कहा कि पेपर लीक जम्मू-कश्मीर के "युवाओं के लिए एक झटका" है. उन्होंने कहा, "घोटालों के बाद घोटाला, और अब एक और एसएसबी पेपर लीक."

उन्होंने कहा, "छात्र खुलेआम समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, फिर भी किताबों पर प्रतिबंध लगाने और स्कूलों को बंद करने के बाद, सरकार द्वारा परीक्षा पत्रों की बिक्री जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए एक और झटका है."

