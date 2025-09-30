ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर बाढ़: राज्य सरकार ने केंद्र से की पुनर्वास पैकेज बढ़ाने की मांग

अगस्त-सितंबर में बाढ़ और भूस्खलन में 100 से अधिक लोग मारे गए. अनेक लोग लापता हैं. जम्मू-कश्मीर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के राजभवन में बाढ़ की स्थिति पर एक बैठक के दौरान. यह तस्वीर 1 सितंबर की है. (फाइल फोटो) (PTI)
By Moazum Mohammad

Published : September 30, 2025 at 1:37 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा था. राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) ने अनुमानित नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजे की घोषणा की थी. लेकिन, लोगों का मानना है कि जितनी मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ है. जिसके बाद सरकार ने पुनर्वास पैकेज के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है.

आधिकारिक अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में अगस्त-सितंबर में बारिश के पानी से 1400 हेक्टेयर से अधिक कृषि और बागवानी भूमि प्रभावित हुई, जिससे फसलों और फलों को नुकसान पहुंचा. जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि मुख्य आधार है, जिसमें अकेले बागवानी क्षेत्र सालाना 12000 करोड़ से अधिक का योगदान देता है.

एक लाख से ज़्यादा परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हैं. 2.15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर सेब समेत 24 लाख टन से ज़्यादा फल पैदा होते हैं. 70 प्रतिशत (1.5 लाख हेक्टेयर) ज़मीन पर सालाना 21 लाख टन से ज़्यादा सेब की पैदावार होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर अगस्त-सितंबर में बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के दो हफ़्ते से ज़्यादा समय तक जाम रहने से पड़ा.

बागवानी और कृषि विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने बागवानी क्षेत्र को 12.6 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है, जिससे 200 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन प्रभावित हुई है. दक्षिण कश्मीर के चार जिलों अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में बाग-बगीचे प्रभावित हुए हैं. इसी तरह, धान की मुख्य फसल वाली 12,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती प्रभावित हुई है, जिससे लगभग 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

प्रभावित ज़िलों का सर्वेक्षण करने के बाद सरकार द्वारा तैयार किए गए आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, इसमें जम्मू क्षेत्र में 69 करोड़ और कश्मीर में 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान शामिल है. ये सर्वेक्षण संघ शासित प्रदेश में राजस्व एवं अन्य संबद्ध विभागों के साथ-साथ संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए.

JK flood victims Compensation
जम्मू-कश्मीर में बर्बाद हो रही धान की फसल. (ETV Bharat)

कश्मीर बागवानी विभाग के निदेशक विकास आनंद के अनुसार, एसआरडीएफ के मानदंडों के अनुसार, अनुमानित नुकसान 60 लाख रुपये है. इन नियमों के तहत एक किसान को एक हेक्टेयर ज़मीन के लिए 22 हजार 500 रुपये का मुआवजा मिलता है. इसी तरह, कृषि क्षेत्र को वास्तविक नुकसान के बदले 16 करोड़ रुपये मिलेंगे.

राज्य आपदा प्रबंधन की देखरेख करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसडीआरएफ की धनराशि 'तत्काल राहत' के लिए होती है और प्राकृतिक आपदा आने पर ही वितरित की जाती है. अधिकारी ने आगे बताया कि कुल नुकसान का मुआवजा, जो कुल नुकसान का होता है, संबंधित विभागों द्वारा नुकसान का व्यापक आकलन करने के बाद दिया जाता है. राज्य सरकार एसडीआरएफ नियमों में संशोधन नहीं कर सकती.

कृषि उत्पादन मंत्री जावेद अहमद डार ने वास्तविक नुकसान और एसडीआरएफ मुआवजे में असमानता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार से पुनर्वास पैकेज मांगने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार प्रत्येक जिले से डेटा एकत्र कर रही है और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग करते हुए केंद्र सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट सौंपेगी. डार के अनुसार, पैकेज में बुनियादी ढांचे की क्षति, सड़कों और अन्य क्षतियों सहित सभी क्षेत्र शामिल होंगे.

आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के मुद्दे पर आमने-सामने होने की तैयारी में हैं.

