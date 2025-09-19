महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक से जतायी हमदर्दी, गृह मंत्री को पत्र लिखकर लगायी गुहार
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के लिए मानवीय नजरिया अपनाने की अपील गृह मंत्री से की है.
Published : September 19, 2025 at 3:44 PM IST
हैदराबादः टेरर फंडिंग केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कई सनसनीखेज खुलासे किये थे. यासीन मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2006 में पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात के बाद, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी थी.
उसके इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने यासीन मलिक के लिए गृह मंत्रालय से रहम गुहार लगाई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए यासीन मलिक के मामले को मानवीय नजरिए से देखने की गुजारिश की है. महबूबा मुफ़्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी.
I’ve written to Shri Amit Shah ji to view Yasin Malik’s case through a humanitarian lens. While I differ with his political ideology, one cannot ignore the courage it took him to renounce violence and choose the path of political engagement and non violent dissent . pic.twitter.com/vbAMeHYDIv— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 19, 2025
महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मैंने श्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर यासीन मलिक के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का अनुरोध किया है. हालांकि मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हूं, लेकिन हिंसा का त्याग करके राजनीतिक जुड़ाव और अहिंसक असहमति का रास्ता चुनने के उनके साहस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."
यासीन मलिक का यह हलफनामा ऐसे समय में आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के एक आतंकी-वित्तपोषण मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की मांग की गई है. पीठ ने मलिक को 10 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
साल 2022 में, मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत ने माना था कि उसका मामला मृत्युदंड देने के लिए "दुर्लभतम में दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता.
इसे भी पढ़ेंः