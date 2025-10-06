ETV Bharat / bharat

'सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करें': आदेश देने वाले अधिकारी पर गिरी गाज

श्रीनगर: बारामूला जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को सोमवार को उनके पद से हटा दिया गया. बांदीपुरा जिले के सीईओ को अगले आदेश तक बारामूला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. दो दिन पहले उन्होंने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने से बचने का निर्देश दिया था.

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "जांच लंबित रहने तक बारामूला के प्रभारी सीईओ बशीर अहमद शाह को तत्काल प्रभाव से कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय से संबद्ध किया जाता है." यह पत्र शुक्रवार को शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया.

इसे विभाग के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए उन्होंने कहा, "ये गतिविधियां पूरी तरह से सरकार द्वारा 2023 में जारी परिपत्र निर्देशों का उल्लंघन हैं." उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे किसी भी उल्लंघन को चिन्हित करें, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके.

परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निंदा, जुर्माना, वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना, पदावनति, वेतन से वसूली, समय से पूर्व सेवानिवृत्ति या सेवा से हटाना शामिल है. हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों' के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से नहीं रोका गया है.