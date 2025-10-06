ETV Bharat / bharat

'सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करें': आदेश देने वाले अधिकारी पर गिरी गाज

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया.

Baramulla CEO removed
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: बारामूला जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को सोमवार को उनके पद से हटा दिया गया. बांदीपुरा जिले के सीईओ को अगले आदेश तक बारामूला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. दो दिन पहले उन्होंने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने से बचने का निर्देश दिया था.

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "जांच लंबित रहने तक बारामूला के प्रभारी सीईओ बशीर अहमद शाह को तत्काल प्रभाव से कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय से संबद्ध किया जाता है." यह पत्र शुक्रवार को शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया.

इसे विभाग के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए उन्होंने कहा, "ये गतिविधियां पूरी तरह से सरकार द्वारा 2023 में जारी परिपत्र निर्देशों का उल्लंघन हैं." उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे किसी भी उल्लंघन को चिन्हित करें, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके.

परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निंदा, जुर्माना, वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना, पदावनति, वेतन से वसूली, समय से पूर्व सेवानिवृत्ति या सेवा से हटाना शामिल है. हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों' के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से नहीं रोका गया है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता वहीद पारा ने रविवार को आदेश जारी करने के लिए सरकार पर निशाना साधा था और इसे रद्द करने की मांग की थी. पारा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में सर्कुलर की एक प्रति संलग्न करते हुए कहा, "पहले से ही सुन्न पड़े जम्मू-कश्मीर में, जम्मू-कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी आवाज उठाने के खिलाफ चेतावनी देना बेहद चिंताजनक है. लोगों को आवाज देने के वादे पर सत्ता में आई सरकार अब जम्मू-कश्मीर में बचे हुए कुछ लोगों को चुप कराने में योगदान दे रही है."

पीडीपी नेता ने कहा कि सरकार ने पहले विधानसभा को सूचित किया था कि वह 2020 की नई मीडिया नीति के बाद डिजिटल प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए एक नई मीडिया नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जिसकी पत्रकारों और नागरिक समाज ने 'सत्तावादी विचारधारा' के लिए आलोचना की थी.

इसे भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीर के घोषित आतंकवादी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई

