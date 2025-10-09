हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के जमील की हत्या, पुलिस पर भी लगे आरोप
हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर नूंह के रहने वाले जमील की हत्या कर दी गई है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.
नूंह : हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के रहने वाले युवक जमील की हत्या का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं जिसके बाद मामले की जांच जारी है.
जमील की हत्या : मानौता और भोरी गांवों के बीच बुधवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में नूंह जिले के लुहिंगा कला गांव निवासी नूर मोहम्मद के बेटे जमील की हत्या कर दी गई. घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. घटनास्थल के पास एक घर के मालिक हाफिज ने बताया कि "जमील मानौता हरियाणा की ओर से बाइक पर आ रहा था. पुलिस ने मारा है. हमलावर पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे." वहीं दूसरे चश्मदीद मुजीम ने कहा कि "पुलिसवालों ने उसे मारा है. हम लोगों ने विरोध किया तो कहा कि हम पुलिसवाले हैं, मामले से दूर रहो वर्ना तुम पर आफत आ जाएगी. हमलावर कुर्ता पैजामा पहने थे. "
नटवर पर आरोप : वहीं जमील के परिजन सलीम के मुताबिक "ये सुनियोजित हत्या थी. मुखबिर नटवर ने जमील की रेकी की थी और सीमा पर पहुंचते ही उस पर हमला करवाया. पुलिस मौके पर आई लेकिन घटना को मानने से मना कर रही है. जहां हम खड़े हैं, वहां मर्डर हुआ है और पुलिस वारदात को दूसरे जगह की दिखा रही है. पुलिस ने मर्डर नहीं करा लेकिन नटवर ने करा है, ये स्पष्ट है. हमें इंसाफ मिलना चाहिए. चाचा जमील बाइक से आया था. नटवर के हाथ में लाठी थी. उसने पीछे से जमील पर हमला किया है. लाठी से उसकी मौत हो गई. बाद में पुलिस के वाहन आए और शव और बाइक ले गए". उन्होंने मांग करते हुए कहा कि "जब तक हत्या का केस दर्ज नहीं हो जाता, वे शव नहीं लेंगे. पुलिस हमें शिकायत देने के लिए कह रही है लेकिन हम वहां नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है."
राजस्थान के पहाड़ी थाने भेजा गया शव : पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर राजस्थान के पहाड़ी थाने भेज दिया है, जहां पोस्टमॉर्टम होगा. मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम बुलाई गई है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. ये स्पष्ट नहीं हो सका कि हमलावर पुलिसकर्मी थे या सिविलियन. नूंह जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है.
क्या बोले एसएचओ ?: वहीं राजस्थान के पहाड़ी थाने के प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि "मृतक के परिजनों की शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी. देर शाम तक परिजनों ने पहाड़ी राजस्थान पुलिस को शिकायत नहीं दी थी, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम अब गुरुवार को किया जाएगा."
