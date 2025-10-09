ETV Bharat / bharat

हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के जमील की हत्या, पुलिस पर भी लगे आरोप

नूंह : हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के रहने वाले युवक जमील की हत्या का मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं जिसके बाद मामले की जांच जारी है.

जमील की हत्या : मानौता और भोरी गांवों के बीच बुधवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में नूंह जिले के लुहिंगा कला गांव निवासी नूर मोहम्मद के बेटे जमील की हत्या कर दी गई. घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. घटनास्थल के पास एक घर के मालिक हाफिज ने बताया कि "जमील मानौता हरियाणा की ओर से बाइक पर आ रहा था. पुलिस ने मारा है. हमलावर पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे." वहीं दूसरे चश्मदीद मुजीम ने कहा कि "पुलिसवालों ने उसे मारा है. हम लोगों ने विरोध किया तो कहा कि हम पुलिसवाले हैं, मामले से दूर रहो वर्ना तुम पर आफत आ जाएगी. हमलावर कुर्ता पैजामा पहने थे. "

नूंह के जमील की मौत (Etv Bharat)

नटवर पर आरोप : वहीं जमील के परिजन सलीम के मुताबिक "ये सुनियोजित हत्या थी. मुखबिर नटवर ने जमील की रेकी की थी और सीमा पर पहुंचते ही उस पर हमला करवाया. पुलिस मौके पर आई लेकिन घटना को मानने से मना कर रही है. जहां हम खड़े हैं, वहां मर्डर हुआ है और पुलिस वारदात को दूसरे जगह की दिखा रही है. पुलिस ने मर्डर नहीं करा लेकिन नटवर ने करा है, ये स्पष्ट है. हमें इंसाफ मिलना चाहिए. चाचा जमील बाइक से आया था. नटवर के हाथ में लाठी थी. उसने पीछे से जमील पर हमला किया है. लाठी से उसकी मौत हो गई. बाद में पुलिस के वाहन आए और शव और बाइक ले गए". उन्होंने मांग करते हुए कहा कि "जब तक हत्या का केस दर्ज नहीं हो जाता, वे शव नहीं लेंगे. पुलिस हमें शिकायत देने के लिए कह रही है लेकिन हम वहां नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है."