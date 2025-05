ETV Bharat / bharat

शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की सफल सर्जरी, शीघ्र स्वस्थ होने की हो रही दुआएं - JAMA MASJID SHAHI IMAM

शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 29, 2025 at 12:36 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 12:45 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी इस समय अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं. उन्हें पिछले कुछ समय से मुंह में संक्रमण (इन्फेक्शन) की समस्या थी. जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें सर्जरी की आवश्यकता थी. इसके बाद अपोलो अस्पताल में मशहूर ईएनटी विशेषज्ञ डॉ नूरुद्दीन मलिक की निगरानी में उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, सर्जरी पूरी तरह सफल रही है और उनकी स्थिति अब संतोषजनक है. प्राप्त जानकारी के अनुसार को अस्पताल से दो चार दिन में सैयद अहमद बुखारी को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. जामा मस्जिद के कार्यालय की ओर से इमाम बुखारी के जल्द स्वस्थ होने के लिए देशवासियों से दुआओं और शुभकामनाओं की अपील की गई है ताकि वे जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं. देश-विदेश से दुआओं का सिलसिला जारी: शाही इमाम की तबीयत की खबर सामने आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से उनके चाहने वालों, अनुयायियों और धार्मिक समुदाय के लोगों द्वारा दुआओं और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है. सोशल मीडिया पर भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही हैं.

दरअसल, सैयद अहमद बुखारी एक सम्मानित धार्मिक नेता हैं और वर्षों से दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर देशभर में चिंता का माहौल देखा जा रहा है. उनके पोते सैयद अरीब बुखारी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. साथ ही उन्होंने लोगों से अपने दादा की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की है. बता दें कि कुछ महीनों पहले भी इमाम बुखारी की तबियत बिगड़ी थी और उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ था. उल्लेखनीय है कि अहमद बुखारी ने 14 अक्टूबर 2000 को अपने पिता अब्दुल्ला बुखारी के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का पद संभाला था. वे जामा मस्जिद के 13वें शाही इमाम बने थे. इसके बाद 22 नवंबर 2014 उनके बेटे शाबान बुखारी को औपचारिक रूप से अगला शाही इमाम नियुक्त किया गया. उन्होंने 26 फरवरी को 14वें शाही इमाम का पद संभाला था.



Last Updated : May 29, 2025 at 12:45 PM IST