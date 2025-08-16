ETV Bharat / bharat

जिस NH पर टोल वसूली करने से हाईकोर्ट ने लगायी थी रोक, वहां 15 घंटे से लगा है जाम - KERALAS NH 544 JAM

केरल के मुरिंगूर में पिछले तीन दिनों से यातायात जाम की स्थिति गंभीर बनी हुई है. एनएच पर बने गड्ढों से परेशानी बढ़ गयी है.

jam on Keralas NH 544
केरल के एनएच-544 पर लगा जाम. (ETV Bharat)
त्रिशूर: केरल के मन्नुथी-एडापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-544) पर 15 घंटे से अधिक समय से जाम लगा हुआ है. वाहनों की कतारें पांच किलोमीटर तक लंबी हो गई थी. मुरिंगूर में एक अंडरपास निर्माण स्थल के पास लकड़ी से लदे एक लॉरी के पलट जाने के कारण यात्रियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा. बता दें कि यह वही सड़क है, जहां केरल उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त को टोल वसूली चार हफ़्तों के लिए स्थगित कर दी थी.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि 15 अगस्त की रात से शुरू हुआ ट्रैफ़िक जाम तब और बढ़ गया जब एक लॉरी एक बड़े गड्ढे में गिरकर पलट गया. पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोग राजमार्ग को साफ करने में जुटे थे. वाहनों के घंटों तक जाम में फंसे रहने के कारण बच्चों व अन्य यात्रियों को पानी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा था.

जाम में फंसे ट्रक चालक ने कहा, "हम सुबह 4 बजे पहुंचे और अभी नाश्ता कर रहे हैं. ट्रैफ़िक जाम से परेशानी बढ़ गयी. दूसरे वाहनों में छोटे बच्चे हैं. पीने का पानी नहीं बचा है. हमें जल्द से जल्द कोई समाधान चाहिए." स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक मरीज को करुवन्नूर ले जा रही एम्बुलेंस सड़क पर बनी गड्ढे में फंस गई. स्थानीय निवासियों ने मरीज को दूसरी एम्बुलेंस में भेजने में मदद की.

निवासियों ने सड़क की बिगड़ती हालत पर लंबे समय से चिंता जताई है. एक स्थानीय यात्री ने कहा "हमें समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम से कम चार घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है. यह रोज़मर्रा की सच्चाई बन गई है." चालकुडी नगरपालिका अध्यक्ष शिबू वलप्पन ने सड़क निर्माण ठेकेदारों की कड़ी आलोचना की और राज्य और केंद्र सरकारों से सीधे हस्तक्षेप की मांग की.

अदालत ने जतायी थी चिंताः

केरल उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त को पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली चार हफ़्तों के लिए स्थगित कर दी थी. अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. याचिका में तर्क दिया गया था कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण लगातार ट्रैफ़िक जाम लग रहा है. और इस बीच टोल वसूलना अनुचित है.

अपने अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्र सरकार को एडापल्ली-मन्नुथी राजमार्ग पर लगातार जाम की समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था. अदालत ने पूछा था, "जब सड़क इतनी खराब हालत में है, तो क्या टोल वसूलना सही है?"

लंबे समय से चल रही यातायात समस्याओं का कारण पुथुक्कड़, पेरम्बरा, मुरिंगूर, कोराट्टी और चिरंगारा में चल रहे अंडरपास निर्माण कार्य है. जिनकी पहले ही समन्वय की कमी और खराब क्रियान्वयन के लिए आलोचना हो चुकी है. एनएचएआई ने पहले अदालत को आश्वासन दिया था कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन राजमार्ग की वर्तमान स्थिति कुछ और ही बयां करती है.

