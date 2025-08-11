नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 30 सांसदों के मिलने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सांसदों ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित विभिन्न मुद्दों पर शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलने के लिए समय मांगा था.

चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव ने निमंत्रण स्वीकार करने के बाद अब अपना लहजा बदल लिया है.

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "जयराम रमेश ने कल 30 सांसदों को आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से मिलने के लिए आमंत्रित किया था. अब उन्होंने अपना सुर बदल दिया है."

ईसीआई का यह बयान कांग्रेस नेता के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से विपक्षी सांसदों को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने की अनुमति देने का आग्रह किया था, न कि एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन सौंपने का.

ईटीवी भारत को मौजूद प्रति के मुताबिक चुनाव आयोग के द्वारा जयराम रमेश को भेजे पत्र में ईसीआई सचिव ने लिखा, "मुझे आपके पत्र 10 अगस्त 2025 का संदर्भ देने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग ने उसमें किए गए अनुरोध पर विचार किया है और 11 अगस्त 2025 को दोपहर 12:00 बजे सुकुमार सेन हॉल, 7वीं मंजिल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में बातचीत के लिए नियुक्ति देने का निर्णय लिया है."

पत्र में कहा गया है, "तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि स्थान की कमी की वजह से कृपया वाहन संख्या के साथ अधिकतम 30 व्यक्तियों के नाम ई-मेल election@eci.gov.in पर सूचित करें."

इससे पहले, कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में ईसीआई को भेजे गए अपने पत्र की प्रति साझा करते हुए लिखा था, "ईसीआई से हमारा मूल अनुरोध विपक्षी सांसदों से सामूहिक रूप से एक ज्ञापन सौंपने का है, न कि केवल एक प्रतिनिधिमंडल के लिए."

रविवार को चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में रमेश ने लिखा, "मैं आयोग को यह सूचित करने के लिए लिख रहा हूं कि सभी विपक्षी सांसद 11 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे के बाद संसद भवन से निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं.

इसके बाद, सांसद सामूहिक रूप से आयोग के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक करना चाहते हैं, जिनमें बिहार में किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा अन्य राज्यों में भी किए जाने का प्रस्ताव शामिल है."

कांग्रेस सांसद ने लिखा, "हम आयोग के साथ बैठक के लिए उत्सुक हैं, जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप होगी." गौरतलब है कि सोमवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बिहार में चल रही एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कथित वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्षी दलों के अन्य शीर्ष सांसदों के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रदर्शन किया. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

गांधी ने संवाददाताओं से कहा, "वोट चोरी की सच्चाई देश के सामने आ गई है. यह संविधान बचाने की लड़ाई है." उन्होंने एक "स्वच्छ" मतदाता सूची की आवश्यकता पर बल दिया.

गांधी ने कहा, "यह एक व्यक्ति, एक वोट के मूल सिद्धांत के लिए लड़ाई है और इसकी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें एक स्वच्छ, पारदर्शी मतदाता सूची की आवश्यकता है." इससे पहले चुनाव आयोग ने गांधी द्वारा वोट चोरी और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया था.

