SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत, धरने पर बैठे गुस्साए परिजन

जयपुर के SMS अस्पताल अग्निकांड के बाद गुस्साए परिजन न्याय की मांग लेकर धरने पर बैठ गए हैं.

SMS अस्पताल अग्निकांड (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 9:36 AM IST

3 Min Read
जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आईसीयू की पड़ताल शुरू कर दी है. रविवार रात को आग लगने से अब तक कुल 8 मरीजों की जान चली गई है. इस अग्निकांड के बाद ईटीवी भारत ने इस आईसीयू वार्ड को कवर किया, जहां बीती रात आग लगने के बाद से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक की तस्वीर सामने आई थी. मृतकों के परिजन न्याय की मांग को लेकर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. परिजनों ने आरोप लगाया कि न तो फायर एक्सटिंग्विशर सही ढंग से काम कर रहे थे और न ही अस्पताल प्रशासन ने मरीज को आईसीयू से बाहर निकालने में मदद की. यहां राजनेता आकर के सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का काम कर रहे हैं, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे.

जब ईटीवी भारत की टीम आईसीयू में दाखिल हुई तो सॉफ्टवेयर पर आईसीयू के छत पर लगी फॉल सीलिंग नीचे लटकी हुई नजर आई, जिस तरह से वहां मौजूद लोगों ने बयान किया वह साफ था कि छत पर लगा प्लास्टिक पिघलाकर नीचे गिर चुका था और जगह-जगह आग के कारण बड़ा नुकसान हुआ था.

देखिए अस्पताल के हालात (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

ETV भारत की टीम ने देखा भयावह मंजर (ETV Bharat Jaipur)

खिड़की के कांच तोड़कर निकाला मरीजों को : पूरे अग्निकांड के बीच जब वार्ड में धुआं फैल गया और लपटे तेज होने लगी, उसे स्थिति में लगभग आधे घंटे की देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने खिड़कियों के कांच तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला. कुछ परिजन अपने मरीज को लेकर बेड सहित अस्पताल के बाहर सड़क पर पहुंच गए. इस दौरान अपने पुलिसकर्मी हरिमोहन ने पूरा मंजर बयान किया और बताया कि किस तरह से सभी ने जान को दाव पर लगाकर इस जगह से कुछ मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की थी.

धरने पर बैठे गुस्साए परिजन (ETV Bharat jaipur)

सोमवार सुबह एसएमएस अस्पताल पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक नारायण ने बताया कि रात 11:45 बजे आग लगने के बाद उन्हें जब पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली थी, तो वह तत्काल मौके पर पहुंच गए थे. इस दौरान जब वार्ड के बाहर पहुंचे, तो वार्ड में लगी आग के कारण आईसीयू में विषाक्त गैस का रिसाव होने लग गया था. ऐसे में किसी का भी सीधे तौर पर आईसीयू में दाखिल होना संभव नहीं था. बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से खिड़की के कांच तोड़कर लोगों को रेस्क्यू किया गया.

ICU GROUND REPORTJAIPUR HOSPITAL FIRESMS HOSPITAL ICU FIRESMS अस्पताल अग्निकांडJAIPUR SMS HOSPITAL FIRE

