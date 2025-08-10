मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के नेता और सांसद संजय राउत ने रविवार को एक बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई से लापता हैं. वे स्वस्थ होने के बावजूद अचानक से इस्तीफा दे दिया और तब से उनका कोई पता नहीं चल पाया है. इस संदर्भ में संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में ‘हैबियस कॉर्पस’ याचिका दायर करने की योजना का खुलासा किया ताकि धनखड़ का पता लगाया जा सके.

संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “जब उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे, तब कपिल सिब्बल और मैंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी. हमने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की जाएगी ताकि कोर्ट के आदेश से धनखड़ को खोजा जा सके.”

चुनावों में ईवीएम से हुई धांधली पर आरोप

संजय राउत ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले कुछ लोगों ने शरद पवार से 160 सीटें जीतने के लिए रकम की मांग की थी. इसी तरह, कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे से भी 60-65 सीटें जीतने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र में विश्वास के कारण ठुकरा दिया.

राउत ने कहा, “हालांकि उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ईवीएम और मतदाता सूची के माध्यम से चुनावों की तैयारी कर रहा है और वे हमारी हार सुनिश्चित कर सकते हैं. लेकिन हम चुनाव आयोग और लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं. अब मुझे लगता है कि इन दावों में सच्चाई है.”

राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी

चुनाव में कथित धोखाधड़ी के विरोध में शिवसेना (यूबीटी) ने पूरे महाराष्ट्र में सोमवार से व्यापक विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. उद्धव ठाकरे दादर में विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे. इसके अलावा दिल्ली में विपक्षी दलों के सांसद और इंडिया अगाड़ी के नेता चुनाव आयोग कार्यालय के सामने लंबी मार्च निकालेंगे.

निर्वाचन आयोग और VVPAT को लेकर सवाल

संजय राउत ने निर्वाचन आयोग के निर्णय पर भी सवाल उठाए, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का उपयोग नहीं करने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा, “अगर मतदाता यह नहीं जान सकेगा कि उसने किसे वोट दिया, तो चुनाव प्रणाली पर भरोसा कैसे करेगा? भारतीय संविधान ने सभी को यह अधिकार दिया है कि वे अपने वोट की पुष्टि कर सकें.”

जैन समुदाय को हिंसक बनाने का आरोप भाजपा पर

राउत ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जैन समुदाय को हिंसक बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जैन समुदाय परंपरागत रूप से अहिंसक है, लेकिन अगर उसमें हिंसा फैल रही है तो इसका कारण भाजपा की नीतियां हैं.

यही पढ़ें- जगदीप धनखड़ कहां हैं? नहीं हो पा रहा उनसे संपर्क, सिब्बल ने अमित शाह से मांगा जवाब