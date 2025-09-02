ETV Bharat / bharat

जगदीप धनखड़ आधिकारिक आवास मिलने तक INLD नेता के फार्महाउस में ही रहेंगे - JAGDEEP DHANKAR

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के छतरपुर में INLD नेता अभय सिंह चौटाला के फार्महाउस में शिफ्ट हो गए हैं.

Jagdeep Dhankar will remain at farmhouse of Chautala until he gets Type-VIII official residence
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 11:18 PM IST

नई दिल्ली: इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता अभय सिंह चौटाला ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास मिलने तक दक्षिण दिल्ली स्थित छतरपुर फार्महाउस में रहने की पेशकश की है. सूत्रों के अनुसार, चौटाला ने धनखड़ को फार्महाउस की पेशकश तब की थी, जब वह हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलने गए थे.

पिछले दो दिनों में धनखड़ का बहुत सारा सामान चौटाला के फार्महाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि कई घरेलू सामान उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के अंदर एक फ्लैट में रखे हुए हैं.

सूत्रों के अनुसार, धनखड़ को फार्महाउस पर तब तक रहने की पेशकश की गई है, जब तक वह चाहें, क्योंकि चौटाला परिवार के उनके साथ घनिष्ठ संबंध हैं. सूत्रों ने कहा, "जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती या उन्हें टाइप-VIII आधिकारिक आवास नहीं मिल जाता, जिसके वह पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते हकदार हैं, तब तक उनके वहीं रहने की संभावना है."

धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देने के छह सप्ताह बाद अपने आधिकारिक आवास से दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौटाला के स्वामित्व वाले निजी फार्महाउस में चले गए.

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह पेंशन, टाइप-VIII बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक चिकित्सक, एक नर्सिंग अधिकारी और चार पर्सनल अटेंडेंट के हकदार हैं.

दिलचस्प बात यह है कि पूर्व विधायक के तौर पर धनखड़ की पेंशन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी राजस्थान सचिवालय द्वारा शुरू कर दी गई है. जगदीप धनखड़ 1993 से 1998 तक राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे थे और जुलाई 2019 तक पेंशन प्राप्त करते रहे, जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद बंद कर दी गई थी. 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया था.

उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे की तारीख से पेंशन लागू होगी, जिससे वह पूर्व विधायक के तौर पर 42,000 रुपये प्रति माह के हकदार हो जाएंगे.

दरअसल, धनखड़ तीन पेंशन के हकदार हैं, जिनमें पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य के तौर पर पेंशन शामिल है. एक बार सांसद रहने के बाद, उन्हें अन्य लाभों के अलावा 45,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है.

