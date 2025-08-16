पुरी: ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने की धमकी मिलने के बाद एक शख्स मंदिर पर चढ़ने की कोशिश की है. बता दें कि, कुछ दिन पहले मंदिर के दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे होने के बाद दहशत फैल गई थी. इससे 12वीं शताब्दी के इस प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

खबर के मुताबिक, झारखंड का एक शख्स ओडिशा में पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया. रांची के पंचम महोत नाम के इस शख्स ने ऐसा करने की कोशिश की. जेटीपी और सेवादारों द्वारा पकड़े जाने के बाद, पंचम महोत के इरादों की जांच की जा रही है.

बता दें कि, हेरिटेज कॉरिडोर (परिक्रमा प्रकल्प) मार्ग स्थित एक मंदिर की दीवार पर पुरी श्रीमंदिर पर संभावित हमले के धमकी भरे संदेश मिलने के कुछ दिनों बाद, शनिवार को एक व्यक्ति ने 12वीं शताब्दी के इस मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर चिंताएं बढ़ गई हैं.

सूत्रों के मुताबिक, जगन्नाथ मंदिर पुलिस (जेटीपी) और सेवादारों ने उस व्यक्ति को आगे चढ़ने से पहले ही रोक लिया. आरोपी की पहचान रांची क्षेत्र के पंचम महोत के रूप में हुई है. महोत कथित तौर पर बेहरन द्वार से लगभग पांच फीट ऊपर चढ़ गया था.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने बताया कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है. वह वर्तमान में सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में है, और इस प्रयास के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

पुरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील मिश्रा ने बताया कि, आज जब मंदिर में भारी भीड़ थी, तभी झारखंड के रांची इलाके से एक व्यक्ति ने मंदिर के बेहरन द्वार के पास मंदिर पर चढ़ने की कोशिश की.

जगन्नाथ मंदिर के पुलिसकर्मियों ने उसे देखकर पकड़ लिया. बाद में, उसे सिंहद्वार थाने ले जाया गया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कर रही है.

शख्स के आधार कार्ड सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है. कुछ त्योहारों के दौरान भारी भीड़ का फायदा उठाकर, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग अक्सर मंदिर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं.

मंदिर के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. त्योहार के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और पुलिस तैनात की जा रही है. खबरों के अनुसार, पकड़ा गया शख्स मंदिर में दर्शन के लिए आया था और अचानक दक्षिण दिशा से मंदिर की दीवार फांदने की कोशिश करने लगा. जेटीपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और बाद में उसे सिंहद्वार थाने के हवाले कर दिया. पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने की धमकी, पुलिस अलर्ट