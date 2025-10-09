जूनागढ़ : जाफराबादी भैंस ने 1000 किलोग्राम वजन का आंकड़ा पार कर सबको चौंकाया
जाफराबादी भैंस अधिकतम वसा सामग्री वाले दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है.
Published : October 9, 2025 at 7:34 PM IST
जूनागढ़ : कामधेनु विश्वविद्यालय के पशुपालन केंद्र की जाफराबादी भैंस इन दिनों सुर्खियों में है. वजह है उसका वजन, यह कोई सामान्य भैंस की तरह नहीं बल्कि इसका वजन एक हजार किलो से अधिक है. साल 2018 में जन्मी इस भैंस ने हाल ही में एक छोटा पाड़ा को जन्म दिया है, इसका वजन करीब 32 किलोग्राम दर्ज किया गया. फिलहाल जाफराबादी भैंस अपने आकार, काठी के रंग और दूध देने को लेकर लोगों के बीच कौतुहल का विषय बनी हुई है. आमतौर पर जाफराबादी भैंस वजन लगभग 700 से 800 किलोग्राम होता है, लेकिन इस 7 साल के भैंस का वजन 1000 किलोग्राम को पार कर गया है.
जाफराबादी भैंस की विशेषताएं
जाफराबादी भैंस जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, राजकोट, मोरबी सहित सौराष्ट्र के अधिकांश जिलों और उत्तरी गुजरात के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों में भी एक दुधारू पशु के रूप में स्थापित हो चुकी है. सौराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित जाफराबादी भैंस अपने आकार और दूध उत्पादन के कारण सबसे कुशल मानी जाती है. चूंकि जाफराबादी नस्ल की भैंस और पाड़ा का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसे छोटा हथिना के उपनाम से भी जाना जाता है.
जाफराबादी भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे दूध उत्पादन के लिए भी सबसे कुशल माना जाता है. कुछ मामलों में, इस भैंस के माथे, पैरों के तलवों, पूंछ और नाक पर सफेद रंग के तिलक पाए जाते हैं. ऐसी भैंसों को चांदनी जाफराबादी भैंस के नाम से जाना जाता है.
2500 से 3700 लीटर वार्षिक दूध उत्पादन क्षमता
जाफराबादी मूल की भैंस दूध उत्पादन के लिए भी सबसे प्रसिद्ध पशुपालकों में से एक है. जाफराबादी भैंस का दूध 11 से 14 प्रतिशत तक होता है और कुछ मामलों में, वसा का प्रतिशत 14 प्रतिशत से अधिक होता है, जो इसकी रीडिंग मशीन में भी दिखाई नहीं देता. एक सामान्य जाफराबादी भैंस प्रति वर्ष 2000 से 2500 लीटर दूध देने में सक्षम होती है, लेकिन अगर इसका रखरखाव ठीक से किया जाए, तो प्रत्येक जाफराबादी भैंस एक वर्ष में औसतन 3700 लीटर या उससे अधिक दूध दे सकती है. इसलिए यह पशुपालकों को दूध उत्पादन के मामले में अच्छा आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है.
भैंस को दिया जाने वाला चारा
जाफराबादी भैंस को उसके 50 प्रकार के दूध उत्पादन की तुलना में दो-तिहाई हरा चारा और एक-तिहाई सूखा चारा दिया जाए, तो दूध उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकती है. यदि कोई जाफराबादी भैंस अपने दूध उत्पादन में सर्वोत्तम परिणाम दे रही है, तो यदि उसके दूध उत्पादन का 60 फीसदी खनिज अनाज के रूप में दिया जाए, तो ऐसी भैंसों की दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है और दूध उत्पादन उसकी मूल क्षमता है, जिसे बनाए रखने में हरे और सूखे चारे के साथ-साथ खनिज अनाज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
