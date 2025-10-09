ETV Bharat / bharat

जूनागढ़ : जाफराबादी भैंस ने 1000 किलोग्राम वजन का आंकड़ा पार कर सबको चौंकाया

जाफराबादी भैंस ने 1000 किलोग्राम वजन का आंकड़ा पार कर सबको चौंकाया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 7:34 PM IST 3 Min Read

जूनागढ़ : कामधेनु विश्वविद्यालय के पशुपालन केंद्र की जाफराबादी भैंस इन दिनों सुर्खियों में है. वजह है उसका वजन, यह कोई सामान्य भैंस की तरह नहीं बल्कि इसका वजन एक हजार किलो से अधिक है. साल 2018 में जन्मी इस भैंस ने हाल ही में एक छोटा पाड़ा को जन्म दिया है, इसका वजन करीब 32 किलोग्राम दर्ज किया गया. फिलहाल जाफराबादी भैंस अपने आकार, काठी के रंग और दूध देने को लेकर लोगों के बीच कौतुहल का विषय बनी हुई है. आमतौर पर जाफराबादी भैंस वजन लगभग 700 से 800 किलोग्राम होता है, लेकिन इस 7 साल के भैंस का वजन 1000 किलोग्राम को पार कर गया है. कामधेनु विश्वविद्यालय के पशुपालन केंद्र में एक जाफराबादी भैंस का वजन 1000 किलोग्राम को पार कर गया है. आमतौर पर जाफराबादी भैंस और पाड़ा अपने विशाल शरीर, गहरे काले रंग, विशेष सिर और सींगों के कारण सबसे ज़्यादा दूध देने वाले डेयरी पशुओं के रूप में जाने जाते हैं. जाफराबादी भैंस (ETV Bharat) जाफराबादी भैंस की विशेषताएं

जाफराबादी भैंस जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, राजकोट, मोरबी सहित सौराष्ट्र के अधिकांश जिलों और उत्तरी गुजरात के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों में भी एक दुधारू पशु के रूप में स्थापित हो चुकी है. सौराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित जाफराबादी भैंस अपने आकार और दूध उत्पादन के कारण सबसे कुशल मानी जाती है. चूंकि जाफराबादी नस्ल की भैंस और पाड़ा का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसे छोटा हथिना के उपनाम से भी जाना जाता है.