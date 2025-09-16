ETV Bharat / bharat

फिट रहने कैसी हो सुबह-शाम की सैर और एक्सरसाइज? जबलपुर के डॉक्टर ने बनाया वॉकिंग-सिटिंग प्रोग्राम

तेज पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज, कैसे करें ( ETV BHARAT )

डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "इस तरीके से शरीर को लोड दें और रिलैक्स करें. यह प्रक्रिया 5 से 6 बार दोहराएं. इस तरीके से चलना एक एक्सरसाइज बन जाता है जो आपका हृदय की गति, रक्त प्रवाह और आपकी मांसपेशियों को तरोताजगी देता है और इससे शरीर स्वस्थ होता है. इसी प्रकार यदि हम लंबे समय तक वजनदार सामान नहीं उठाते तो हमारे शरीर की मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है. मांसपेशियां ही हमें जवान बना कर रखती हैं. इसलिए हमें मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखना चाहिए मांसपेशियों को मजबूत बनाकर रखने के लिए वजन उठाना बहुत जरूरी है."

स्टेप 3 : जब आपको लगने लगे कि आप ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो गति को कम कर लीजिए और बातचीत दोबारा शुरू कीजिए. कुछ देर बाद दोबारा इतना तेज चलिए कि आपस में बातचीत संभव न हो. इसी क्रम को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना है.

स्टेप 2 : कुछ देर बाद अपनी चलने की गति को इतना तेज कीजिए कि आपस में बातचीत ना हो पाए. मतलब चलने की वजह से आपको इतनी हांफी आने लगे कि आप साथ चलने वाले से बात ना कर पाएं. इसके बाद फिर अपनी गति को कम कर लीजिए.

स्टेप 1 : पैदल चलना शुरू कीजिए. शुरुआत में आपकी चाल सामान्य होनी चाहिए. कोशिश कीजिए कि आपके साथ एक दूसरा सहयोगी भी हो, जिसके साथ आप बातचीत कर सकें.

डॉ. परिमल स्वामी ने अपने मरीजो पर आजमाए फॉर्मूले (ETV BHARAT)

डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है. पैदल चलना किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है. सामान्य पैदल चलना हर आदमी के हाथ में है लेकिन यदि आप पैदल चलने से स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ खास तरीके हैं, जिससे पैदल चलना एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है. सबसे पहले लोगों को अपना बेसिक मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि यह पता लग जाए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है."

जबलपुर के डॉ. परिमल स्वामी ने इस फॉर्मूले को अपने मरीजों पर आजमाया और कई लोगों की दवाई पर निर्भरता कम कर दी. डॉ. परिमल स्वामी डायबिटीज और अस्थमा के विशेषज्ञ हैं. वह बताते हैं "उनके पास ज्यादातर मरीज ऐसे आते हैं, जो किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. इसलिए वे डायबिटीज, हृदय रोग, हड्डियों की बीमारी, पेट की बीमारी का शिकार हो जाते हैं. इसके बाद इन्हीं बीमारियों की वजह से दूसरी गंभीर बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं."

जबलपुर : जबलपुर के सीनियर डॉक्टर ने खोजा पैदल चलने का अनोखा तरीका, किस तरीके से पैदल चलकर शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखा जा सकता है. कितनी देर बैठने के बाद आपको टहलना जरूरी है. दिनभर में कितना पानी पिएं, क्या खाएं और कितना खाएं? ये सारे बिंदू जबलपुर के सीनियर डॉ. परिमल स्वामी ने अपने फॉर्मूले में बताए हैं. जबलपुर में त्वचा विशेषज्ञों की नेशनल कांफ्रेंस में डॉ. परिमल स्वामी ने ये फॉर्मूले पेश किए.

मांसपेशियों को मजूबत करने का फॉर्मूला (ETV BHARAT)

वैट लिफ्टिंग कितनी और कैसे करें

कितना वजन उठाएं इसके लिए डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "बहुत कम वजन को बार-बार उठाने से शरीर को बहुत फायदा नहीं होता. यदि हम किसी वजन को 10 से 12 बार उठाते हैं और हमें थकान महसूस होने लगे, मतलब हम सही वजन उठा रहे हैं. धीरे-धीरे इस वजन को हमें बढ़ाना होगा. ज्यादा वजन यदि कम बार उठाया जाए तो यह मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है. आप जिम में उठाने वाले वेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका अपने ही शरीर का भार उठाने की क्षमता यदि हमारे हाथों में है तो यह ज्यादा फायदेमंद है."

बैठकर काम करना घातक है, सिटिंग ब्रेक जरूरी

डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "लंबे समय तक बैठना आपको बीमार बना सकता है, जो लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, उन्हें भी लगातार 1 घंटे तक बैठना नहीं चाहिए, बल्कि लगभग हर आधे घंटे में थोड़ी देर टहल लेना चाहिए. लगातार बैठे रहने से कई किस्म की बीमारियां होती हैं. जितना कम बैठ सकें, वह शरीर के लिए उतना फायदेमंद है. यदि हम भूल जाते हैं तो आप अलार्म लगा कर रखें, जिससे हर आधा घंटे में आपको टहलने की आदत हो जाए.

स्वस्थ रहने के लिए 5 स्टार डाइट फॉलो करें (ETV BHARAT)

क्या खाएं और क्या बिल्कुल ना खाएं

डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "मोटापा, डायबिटीज, पेट संबंधी बीमारियां कब्जियत, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा खाना है. कार्बोहाइड्रेट की जरूरत से ज्यादा मात्रा शरीर के लिए घातक है. खाने के पहले सलाद के साथ ऑयल सीड लें, अलसी, बादाम, तिल, मूंगफली जैसे ऑयल सीड को सलाद के साथ लेना बहुत फायदेमंद होता है. इसकी वजह से खाने से उपजने वाले कई हानिकारक पदार्थ और एक्स्ट्रा फैट शरीर से बाहर निकल जाता है वह ब्लड में नहीं पहुंच पाता. इससे ब्लड शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है."

गेहूं और चावल कम लें, सलाद ज्यादा

डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "हमारे भोजन में गेहूं और चावल की मात्रा कम होनी चाहिए. एक आदर्श भोजन में 40 से 45% ही गेहूं और चावल खाने चाहिए. भोजन का ज्यादातर हिस्सा सलाद, दाल, दही, पनीर जैसी चीजों का होना चाहिए. यह हमारे भोजन का 40% से ज्यादा होना चाहिए. रिफाइंड तेल और मैदा जैसा सामान हमें नहीं खाना चाहिए."

नॉनवेज वाले क्या और कैसे खाएं

नॉनवेज खाने वालों के लिए भी डॉ. परिमल स्वामी की सलाह है "चिकन या फिश हफ्ते में केवल दो बार ही खाना चाहिए. रेड मीट को 10 दिन में एक बार ही खाना चाहिए."

मीठा कितना खाएं और कौन बिल्कुल ना खाएं

गुड़, खजूर और शक्कर डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. इसके साथ ही जो दूसरे लोग भी इसका सेवन कर रहे हैं उन्हें इसकी मात्रा हमेशा कम रखनी चाहिए. ब्रेड, बिस्किट पूरी और परांठा भी ऐसा खाना है, जिसे जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है.

24 घंटे में पानी कितना पिएं

पानी को लेकर डॉ. परिमल स्वामी का कहना है "हर आदमी को शरीर के वजन का तीन गुना कर लें, जो संख्या आए, उतने मिलीलीटर पानी पीना चाहिए. एक सामान्य 70 किलो के आदमी को लगभग 2 लीटर 100 मिलीलीटर पानी लेना चाहिए.

स्वस्थ रहने के लिए ड्रीम प्रोग्राम बनाया

डॉ. परिमल स्वामी ने ड्रीम नाम से प्रोग्राम भी बनाया है, जिसमें डाइट रेस्पिरेटरी इंटरवेंशन एक्सरसाइज मेंटल मैनेजमेंट और स्लीप प्रोग्राम को लेकर एक कांबिनेशन तैयार किया है, जिसके जरिए एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है. इसमें पेट, फेफड़े, मांसपेशियां, मस्तिष्क और शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने का तरीका बताया है. यदि इन सभी पर थोड़ा-थोड़ा भी काम कर लिया जाए तो एक आम आदमी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है.

डॉ. परिमल स्वामी ने बताया "डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं. हमारे बाद चीन का नंबर आता है. हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर हाल में आधा घंटा तो देना ही चाहिए. वहीं हमें हर 6 माह में कम से कम एक बार सामान्य रक्त परीक्षण जरूर करवाना चाहिए."