जबलपुर: विलक्षण बुद्धि के धनी आरव पटेल को 11 साल की उम्र में ही 9वीं क्लास में एडमिशन मिलेगा. बचपन से ही इस बच्चे ने अपनी उम्र से बड़े बच्चों के सवालों को हल किया है. आज भी 11 साल की उम्र में विज्ञान और गणित के कई कठिन सवालों को पलक झपकते हल कर सकता है, लेकिन सीबीएसई के नियम की वजह से उसे नौवीं क्लास में एडमिशन नहीं मिल रहा था. अब कोर्ट ने एक मेडिकल टेस्ट के बाद आरव को 9वीं क्लास में एडमिशन देने की बात कही है.

बचपन से ही पढ़ाई में तेज था आरव

जबलपुर के रांझी में दिलीप पटेल रहते हैं और वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड हैं. दिलीप पटेल ने बताया कि "उनका बेटा आरव पटेल बचपन से ही विलक्षण बुद्धि का था. उसकी सीखने-समझने और याद करने की क्षमता सामान्य बच्चों से ज्यादा थी. आरव का जन्म 19 मार्च 2014 में हुआ था. उसकी मां बचपन में घर में उसे जो सिखाती थी, वह आरव बहुत तेजी से सीखता था. ढाई साल की उम्र में ही उसे एटलस में मौजूद ज्यादातर देश और उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी थी. उसी समय उसे गिनती आती थी और वह लिखना सीख गया था."

जबलपुर के आरव को आईक्यू टेस्ट के बाद मिलेगा एडमिशन (ETV Bharat)

पहली के साथ दूसरी क्लास की भी कर ली पढ़ाई

उन दिनों दिलीप की पहली पोस्टिंग देवास जिले में थी. जब आरव मात्र ढाई साल का था, तब ही देवास के एक निजी स्कूलों में आरव के एडमिशन के लिए गए थे. एडमिशन के लिए जब स्कूल के शिक्षकों ने आरव से बातचीत की तो, उन्होंने पाया कि इस बच्चे को नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 की पढ़ाई की जरूरत नहीं है. उसे सीधे पहली क्लास में एडमिशन दे दिया.

लेकिन यहां पर भी एक साल में ही आरव ने पहली क्लास के साथ ही दूसरी क्लास की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी. यहां तक की स्कूल के शिक्षकों ने जब दूसरी क्लास में आरव से 25 से ऊपर की संख्याओं का पहाड़ा पूछा तो उसने वह भी बता दिया. इसलिए स्कूल ने आरव को दूसरी की बजाय सीधे तीसरी क्लास में एडमिशन दे दिया.

कम उम्र के कारण 9वीं में नहीं हो सका था रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)

उम्र कम होने के कारण 9 वीं में नहीं हो सका रजिस्ट्रेशन

दिलीप पटेल ने बताया कि "इसके बाद उन्होंने हर साल एक क्लास की पढ़ाई करवाई. इस बीच दिलीप का ट्रांसफर जबलपुर हो गया तो आरव का एडमिशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट रांझी में करवाया गया. आरव पहली से लेकर आठवीं तक हमेशा ए प्लस ग्रेड में ही पास हुआ है, लेकिन जब नौवीं क्लास का फॉर्म भरा तो स्कूल ने उसे नौवीं क्लास की पढ़ाई करवाने से मना कर दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका. स्कूल का कहना है कि नौवीं के लिए उसकी उम्र कम है. सीबीएसई इसकी मान्यता नहीं देगा. इसलिए कोर्ट से मदद लेनी पड़ी."

आरव का होगा आईक्यू टेस्ट

आरव की ओर से उनके पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 मनोवैज्ञानिकों की टीम आरव पटेल का आईक्यू टेस्ट करे. यदि आरव पटेल का आईक्यू सामान्य बच्चों से अधिक है, तो सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष आरव को इसी सत्र में नौवीं क्लास की परीक्षा में बैठने की विशेष अनुमति दे सकते हैं.

कोर्ट ने आरव के IQ टेस्ट का दिया आदेश (ETV Bharat)

यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं आरव

आरव पटेल खुद एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. जिसमें वह बच्चों को नौवीं और दसवीं क्लास के मैथ्स के सवाल हल करना सिखाते हैं. आरव पटेल का कहना है कि "वे आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं और आईआईटी के बाद वे आईएएस करके देश की सेवा करना चाहते हैं. आरव ने कहा, "मेरी रुचि विज्ञान और गणित विषय में है. यदि पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए तो आठवीं के बाद से ही बच्चों को उनके पसंद के विषय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. इससे आगे की पढ़ाई में बच्चे कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे."

आरव ने कभी ट्यूशन नहीं ली

आरव की मां संध्या पटेल ने बताया कि "आज तक आरव को ट्यूशन नहीं लगाया. घर में भी आरव बहुत देर तक टिककर नहीं पढ़ता है. थोड़ी-थोड़ी देर पढ़ाई करता है, लेकिन उसे बातें जल्दी समझ में आती हैं." संध्या पटेल बताती हैं कि उन्होंने भी बीएड तक की पढ़ाई की है और बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, लेकिन आरव की सीखने की क्षमता सामान्य बच्चों से अधिक है."