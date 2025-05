ETV Bharat / bharat

डिफेंस की नर्सरी है यह सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सेना को मजबूत करने शानदार आइडियाज - JABALPUR NURSERY OF DEFENSE

डिफेंस की नर्सरी है जबलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 8:35 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:55 PM IST 6 Min Read

जबलपुर (विश्वजीत सिंह राजपूत) : मध्य प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हमेशा ही डिफेंस की नर्सरी रहा है. यहां पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर समय देश की सुरक्षा के लिए कैसे उपकरण बनाए जाएं इस पर विचार करते हैं. यहां के छात्र-छात्राओं के पास देश की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, इससे जुड़े हुए अच्छे से अच्छे उपकरण कैसे बनाए जाएं, इसके लिए कई शानदार आइडिए हैं. जिन पर यदि सेना के लिए शोध करने वाले संस्थान ध्यान दें तो इसका फायदा देश की सुरक्षा और आर्थिक तरक्की दोनों को मिल सकता है. जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की 4 बड़ी फैक्ट्रियां वर्तमान में युद्ध के लिए अत्याधुनिक हथियार चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो. जबलपुर रक्षा उत्पादन में एक अहम भूमिका निभाता है. जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की 4 बड़ी फैक्ट्रियां हैं. सेना के कई बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं. जबलपुर की फैक्ट्रियां ऑर्डिनेंस व्हीकल, गन गैरेज और दूसरी कई चीजें बनाती हैं. जिनकी जरूरत सेना को होती है. इसलिए जबलपुर में रक्षा उत्पादन को लेकर एक माहौल बना हुआ है. लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं और यही समझ जबलपुर के विद्यार्थियों को रक्षा विभाग में कुछ नया करने की इच्छा पैदा करता है. डिफेंस की नर्सरी है यह सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (ETV Bharat) जबलपुर में डिफेंस का माहौल जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की इन्हीं फैक्ट्री के पास में ही मध्य प्रदेश का सबसे पुराना सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है. जिसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है. यह कॉलेज भारत की स्वतंत्रता के पहले 7 जुलाई 1947 में ही शुरू किया गया था. इसी कॉलेज से पढ़े ज्यादातर बच्चे रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्री में काम करने के लिए गए. इसलिए यहां के छात्र-छात्राएं डिफेंस सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं. कॉलेज में लगभग 7000 बच्चे इंजीनियरिंग की अलग-अलग ब्रांच की पढ़ाई करते हैं.

इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के पास सेना के लिए हैं कई आइडिए (ETV Bharat) कॉलेज को डिफेंस के लिए डिजाइन किया इस कॉलेज को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुईं कई शानदार मशीनें रखी हुई हैं. इनमें एक पुराना फाइटर जेट रखे गए हैं ताकि बच्चों के दिमाग में भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ वातावरण बन सके. यही वजह है कि यहां के छात्र-छात्राओं के ज्यादातर मॉडल रक्षा विभाग से जुड़े हुए होते हैं, जिनका इस्तेमाल सेना कर सके. डिफेंस की नर्सरी है इंजीनियरिंग कॉलेज (ETV Bharat) अनमैंड ग्राउंड व्हीकल इंजीनियरिंग कॉलेज की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के छात्र गुरदीप सिंह, शुभांशु पांडे, अरिजीत त्रिपाठी और हर्षित यादव की टीम ने एक अनमैंड ग्राउंड व्हीकल की डिवाइस तैयार की है. यह एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं, जिसे ऐसी जगह भेजा जा सकता है जहां आम सैनिक नहीं जा सकता और यह व्हीकल वहां की पूरी जानकारी पास में ही लगे कंप्यूटर तक भेजता रहेगा. यह जमीन पर मूव कर सकेगा. स्टूडेंट्स के पास हैं सेना के उपकरणों के लिए कई आइडिए (ETV Bharat) छात्र हरदीप का कहना है कि "इसमें उन्होंने एक नया प्रयोग करने की तैयारी की है. जिसमें इस पर एक ड्रोन भी लगा रहे हैं. ताकि मौका पड़ने पर ड्रोन इस डिवाइस से डिटेच हो जाए और किसी ऑब्जेक्ट पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए. यह सुसाइडल ड्रोन होगा जो दुश्मन को खोज कर उसे मारेगा." हरदीप ने बताया कि "इसकी डिवाइस उन्होंने तैयार कर ली है जो हिट सेंसर से जुड़ी हुई है. जैसे ही उसे हल्की सी हीट मिलेगी वह कंप्यूटर पर फोटो भेजना शुरू कर देगा." इंजीनियरिंग कॉलेज की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के छात्र (ETV Bharat) जेस्चर कंट्रोल्ड बैंड जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थर्ड ईयर में पढ़ने वाले शुभांशु पांडे ने बताया कि "वे एक जेस्चर कंट्रोल्ड बैंड पर काम कर रहे हैं. इस बैंड का कॉन्सेप्ट यह है कि हाथ पैर के मूवमेंट से यह बंद चालू हो जाएगा और तुरंत अपने आसपास होने वाली गतिविधि की जानकारी ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा. इसमें फोटो भी हो सकती है और ऑडियो भी हो सकता है. इसके जरिए सिग्नल भी भेजे जा सकेंगे. इस डिवाइस के जरिए सेना में खुफिया काम करनेवाले लोगों को मदद मिलेगी. वे आसानी से अपने दुश्मन की जानकारी चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे." सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज,जबलपुर (ETV Bharat) सागा की जगह लगा एडवांस हेलमेट इंजीनियरिंग कॉलेज के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले अर्जित त्रिपाठी ने बताया कि "उनका पूरा ध्यान सेना में जवानों के हेलमेट पर है. फिलहाल सेना जिस हेलमेट का इस्तेमाल करती है उसे सागा कहा जाता है. यह एक सामान्य हेलमेट है लेकिन इससे एडवांस काम नहीं लिया जा सकता. कुछ रशियन हेलमेट आते हैं जिनमें नाइट विजन मैप्स जैसी एडवांस तकनीक के लिए एक्स्ट्रा सामान लगाया जाता है. जिससे उनका वजन बढ़ जाता है. हम एक ऐसे हेलमेट को बनाने की तैयारी की है जिसमें केवल प्रोटेक्शन नहीं होगा बल्कि हिट सेंसर कैमरा रडार कनेक्टिविटी रहेगी. यह हेलमेट नहीं होगा बल्कि एक किस्म का कंप्यूटर होगा और उसके वाइजर पर पूरी एक्सेस होगी. यह सैनिक के लिए सबसे जरूरी सामान बन जाएगा. डिपार्टमेंट तकनीकी और आर्थिक मदद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की एचओडी डॉ शैलजा शुक्ला ने बताया कि "हमारे कॉलेज में डिफेंस का माहौल है. यहां पढ़ने वाले बच्चे अपनी सोच सेना, देश की सुरक्षा और सैनिकों के लिए जरूरी साजो समान बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं. सैनिकों के लिए केवल हथियारों की जरूरत नहीं होती बल्कि उन्हें साफ पानी की भी जरूरत है. यहां एक छात्रा ने एक ऐसा वाटर फिल्टर बनाया है जिसको कोई भी अपने साथ लेकर चल सकता है और गंदे पानी को साफ करके इस्तेमाल कर सकता है. इस तरह सैनिकों के उपयोग में आने वाले सामान पर लगातार प्रयोग चलता रहता है. छात्र अपने आइडिया देते हैं फिर हम इन्हें तकनीकी और आर्थिक मदद देते हैं. ताकि इन विचारों को प्रोडक्ट तक पहुंचा जा सके. हमारी कोशिश है कि हमारे आइडिया सेना के लिए सामान बनाने वालों तक पहुंचे ताकि देश की रक्षा करने वाले सैनिक और मजबूती से काम कर सकें."

स्मॉल सोलर चार्जिंग डिवाइस इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की लेक्चर डॉक्टर नेहा नेमा चटर्जी ने बताया कि "हमारे डिपार्टमेंट में लास्ट सेमेस्टर में हर छात्र को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है. ज्यादातर बच्चों की कोशिश सुरक्षा से जुड़े हुए उपकरण बनाने की होती है. हमारे बच्चों ने सोलर के कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं. जिनसे ऐसे इलाकों में जहां बिजली नहीं है, वहां सोलर के जरिए सैनिकों को बिजली मिल सकती है और वह अपने इक्विपमेंट चार्ज कर सकते हैं."

