ETV Bharat / bharat

भारत में नहीं फैसल सकती नेपाल जैसी हिंसा! जबलपुर के युवाओं ने बनाया शानदार APP

देश में विद्रोह करने और हिंसा फैलाने वाले सोशल मीडिया कंटेट पर होगा पहरा, जबलपुर के 4 इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया अस्त्र AI ऐप.

JABALPUR STUDENTS MADE AI APP
जबलपुर के युवाओं ने बनाया अस्त्र AI ऐप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 5:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत

जबलपुर: इस समय दुनिया के कई देशों में हालात ठीक नहीं हैं. यूक्रेन, रूस, इजरायल, ईरान और अब नेपाल में हालात बेकाबू हैं. नेपाल में जेन जी यानि युवाओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए तख्तापलट कर दिया. जेन जी का गुस्सा देख केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया. ऐसे विद्रोह वाले हालातों में सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाता है. जिसका उदाहरण हाल ही में नेपाल में देख चुके हैं.

सोशल मीडिया के कई ऐप बंद करने से नेपाल की यूथ नाराज हो गई और उसी सोशल मीडिया में आव्हान पर जेन जी ने नेपाल में तबाही ला दी. हालांकि भारत में किसी भी तरह के देश-विरोधी मैसेज को लेकर जबलपुर के युवाओं ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है. जिससे भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी विद्रोह को रोकने में एक अस्त्र की तरह काम कर सकता है.

इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया एआई ऐप (ETV Bharat)

जबलपुर के युवाओं ने बनाया अस्त्र AI ऐप

देश विरोधी कोई भी मैसेज यदि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर आता है, तो जबलपुर के युवा इंजीनियर की एक टीम का अस्त्र एआई नाम का सॉफ्टवेयर पलक झपकते इस मैसेज को खत्म कर सकता है. भेजने वाले की प्रोफाइल बना सकता है और इस पूरे डाटा को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा सकता है. इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले छात्रों का कहना है कि देश विरोधी लोग भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी अराजकता नहीं फैला सकते. हमारा अस्त्र ऐसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार है.

यह सोशल मीडिया का जमाना है. यदि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा नेपाल को देखकर लगाया जा सकता है. जहां सोशल मीडिया पर बैन के बाद संसद तक जला दी गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसे मैसेज और वीडियो आते हैं, और फिर उनका सिलसिला लगातार चलने लगता है. आपको हर तरह के सोशल मीडिया पर एक से मैसेज नजर आते हैं.

एक गलत मैसेज से हो सकता है विद्रोह

इनका इस्तेमाल राजनीतिक दल और विज्ञापन करने वाली कंपनियां भी करती हैं. यहां तक इसी तरीके का इस्तेमाल समाज में विद्रोह फैलाने वाले लोग भी करते हैं. जिसमें गलत जानकारी को एक साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया जाता है. यह जानकारियां देश विरोधी हो सकती हैं. इनमें किसी धर्म या जाति को आधार बनाकर गलत जानकारी को फैलाया जा सकता है. इनको पढ़ने और देखने के बाद तनाव हो सकता है. यहां तक की नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा विद्रोह खड़ा हो सकता है.

ASTRA AI STOP MISLEADING MESSAGE
इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया अस्त्र AI ऐप (ETV Bharat)

जबलपुर 4 इंजीनियरिंग छात्रों ने अस्त्र AI ऐप

इन सभी देशों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली है. ऐसी घटनाएं देश को कमजोर करती हैं. क्रांति और विद्रोह में फंसे हुए देश लंबे समय तक तरक्की नहीं कर पाते. अच्छी बात यह है कि भारत का Gen Z युवा इस बात को समझ रहा है कि देश को अस्थिर करने वाले लोग यदि सक्रिय हैं, तो देश का युवा भी ऐसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार है. जबलपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों ने मिलकर एक ऐसा एआई ऐप बनाया है. जो सोशल मीडिया पर देश विरोधी किसी भी गतिविधि को पलक झपकते पकड़ लेगा. इसे रोकने में सुरक्षा एजेंसियों की मदद करेगा. इन युवाओं ने इसे 'अस्त्र एआई' का नाम दिया है.

देश विरोधी छोटी सी छोटी बात पकड़ सकता है ऐप

इस टीम के सदस्य सिवन बस्सी ने बताया कि "हमारा टूल एआई आधारित है. जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां शेयर की जाती हैं, तो हमारा टूल इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता है. इन्हें लो, क्रिटिकल और हाई की श्रेणी में बांटा है. क्रिटिकल और मॉडरेट मैसेज को तुरंत साइबर सेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. जैसे ही यह साइबर सेल के पास पहुंचते हैं, कंटेंट को मौके पर ही ये टूल खत्म कर देगा.

इसी टीम की सदस्य सानया अग्रवाल ने बताया कि "हमारा अस्त्र आई में तीन किस्म के एआई काम करते हैं. यह केवल देश विरोधी मैसेज या कंटेंट को पकड़ने ही नहीं बल्कि उन फाइलों को खत्म कर सकते हैं. इन्हें उन प्लेटफार्म से हटा भी सकते हैं, इसमें स्क्रिप्ट भी हो सकती है. इंस्टाग्राम की रील भी हो सकती है और यूट्यूब का मैसेज भी हो सकता है. इस ऐप के जरिए मैसेज या कंटेंट भेजने वाले की प्रोफाइल भी बन जाती है. जिसे बाद में पुलिस पकड़ा जा सकता है.

JABALPUR UNIQUE SOFTWARE
अस्त्र एआई ऐप रोकेगा भ्रामक मैसेज (ETV Bharat)

मैन्युअल मॉनिटरिंग जरूरी नहीं

इसी टीम की सदस्य प्रियांशी ने बताया कि "अभी इस तरह का कोई भी सिस्टम सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रहा है. जो देश विरोधी गतिविधियों को इतनी बारीकी से जांच रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर सेकंड वीडियो स्क्रिप्ट और कंटेंट डाला जा रहा है. इसे मैन्युअल मॉनिटर करना बहुत कठिन है. इसे एआई आधारित सॉफ्टवेयर ही समझ सकता है.

इंटरनेट बॉट internet bot की समस्या का समाधान

वहीं टीम के दूसरे सदस्य निशांत दुबे ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हर बार कंटेंट कोई आदमी ही डाल रहा हो, इंटरनेट पर बॉट नाम की एक चीज होती है. यह एक किस्म का प्रोग्राम होता है, जो एक बार शुरू करने के बाद खुद ही कंटेंट स्प्रैड करता है. उनको एक साथ हजारों लोगों को पहुंचा सकता है. ऐसी स्थिति में इसे कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारा टूल ऐसे बॉट को पहचान सकता है. पहचानने के बाद इनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है. यहां तक कि मैसेज डिलीट कर सकता है और बनाने वाले तक पुलिस को पहुंच सकती है.

अस्त्र एआई खुद को अपडेट कर सकता है

छात्र हर्ष कुमार ने बताया की हमारा सिस्टम खुद को अपडेट भी कर सकता है, क्योंकि देश विरोधी तत्व भी तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं. इसलिए हमने हमारे ऐप को ऐसे तैयार किया है कि वह जरूरत के हिसाब से खुद को बदल सकता है.

इन छात्रों ने जो सिस्टम बनाया है. उसका प्रेजेंटेशन जबलपुर के नेशनल साइबर शील्ड हॅकाथान में पुलिस के सामने भी किया गया है. इन छात्रों का कहना है कि अभी उन्होंने इसका टेस्ट मॉक डेटा पर किया है. एक भी टेस्ट में वह फेल नहीं हुए हैं.

Last Updated : September 12, 2025 at 5:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR 4 STUDENT AI APPASTRA AI STOP MISLEADING MESSAGENEPAL GEN Z PROTESTJABALPUR UNIQUE SOFTWAREJABALPUR STUDENTS MADE AI APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वंदे भारत और तेजस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के दौर में भी सीना ताने खड़ा लोको इंजन 4028

बीला नदी किनारे 10 हजार साल पुराने शैलिचत्र, आदिमानव के शिकार और डांस के रहस्य उजागर

दिल्ली में सारे शिकवे-गिले भुलाके गले मिले कलमनाथ और दिग्विजय, दोनों के बीच क्या बात हुई?

Gen Z ने मध्य प्रदेश पुलिस को दिए साइबर सिक्योरिटी आईडिया, नई चुनौतियों से निपटेगी नई जेनरेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.