जबलपुर : जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकंड ईयर के छात्र प्रांशु मिश्रा ने बनाया अनोखा ऐप और वेबसाइट. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जिससे किराए से खेती देने वाले और किराए से खेती लेने वालों की समस्या का समाधान हो जाएगा. प्रांशु मिश्रा का आईडिया इतना अच्छा है कि आईआईटी ने इसे मदद करने के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर किया. लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में ही वेबसाइट और ऐप बना लिया. प्रांशु का कहना है कि सरकारी स्वीकृति के बाद यह ऐप काम करना शुरू कर देगा.
टायकून प्रतियोगिता के लिए तैयार किया प्रोजेक्ट
प्रांशु मिश्रा मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. बता दें कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में बीते 2 साल से एक प्रतियोगिता होती है, इसमें कॉलेज के सभी छात्रों को एक टास्क दिया जाता है. इसके तहत इन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, जिसे स्टार्टअप में बदला जा सके. प्रांशु को कैंपस टायकून नाम के इस आयोजन के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने काम आगे बढ़ाया.
किराए से खेती देना बड़ी समस्या
प्रांशु मिश्रा विंध्य क्षेत्र के रहने वाले हैं. उनके पिताजी सरकारी नौकरी में है. उनके घर में खेती वाली उपजाऊ जमीन है. लेकिन उसे जमीन पर कोई खेती करने वाला नहीं है. यह बड़ी समस्या है. ज्यादातर लोग नौकरी और व्यापार के सिलसिले में गांव से शहर की तरफ आ गए हैं और गांव में उनकी जमीन पर खेती करने वाला कोई नहीं है. आजकल खेती करने वाले मजदूर भी आसानी से नहीं मिलते. मजदूरों का भी बड़े पैमाने पर गांव से शहर की ओर पलायन हुआ है. ऐसी स्थिति में खेती को किराए से देना ही एक विकल्प है, लेकिन खेती किसे और कैसे किराए पर दी जाए, यह एक बड़ी समस्या है.
Farmkaro.com पर समस्या का निदान
खुद के घर से शुरू हुई समस्या के समाधान के लिए प्रांशु मिश्रा ने कोशिशें शुरू की. उन्होंने फॉर्म करो नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया. इस प्रोजेक्ट की मुख्य थीम यही है कि जिसे खेती करना है, उसे खेती की जमीन किराए पर मिल जाए और जिसे खेती नहीं करना, उसकी जमीन अच्छे दामों पर कानूनी तरीके से किराए पर चली जाए.
वेबसाइट पर जमीन की पूरी जानकारी
प्रांशु मिश्रा ने एक वेबसाइट की तैयारी की. इसमें उन्होंने आईडिया दिया कि जिन लोगों के पास जमीन है, वह जमीन के कागजात के साथ जमीन की पूरी जानकारी के साथ डिटेल फार्म वाला साइट में अपलोड कर देंगे. इसमें जमीन के मालिकाना हक, जमीन में पानी की स्थिति, जमीन में कौन सी मिट्टी है, यहां कौन-कौन सी फसलें हो सकती हैं, जमीन सड़क से कितनी दूर है, बिजली की व्यवस्था है या नहीं है. ऐसी सब जानकारी जमीन का मालिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा.
कांटेक्ट फार्मिंग करने वालों की समस्या हल होगी
इंजीनियरिंग छात्र प्रांशु मिश्रा का कहना है "कई कंपनियां ऐसी हैं, जिन्हें कांट्रैक्ट फार्मिंग करवानी है, वे जमीन तलाश कर रही है. कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खेती करना है, वे जमीन तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमारी वेबसाइट फॉर्म वाला पर पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद वेबसाइट के माध्यम से ही मालिक और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट करवाया जाएगा. यह एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा, जिसकी फीस सरकार को मिलेगी. इस तरीके से दोनों लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा."
नए तरीके का ई-कॉमर्स आइडिया
प्रांशु का आईडिया बहुत अच्छा है, अभी तक होटल के क्षेत्र में ओयो जिस तरह का काम कर रहा है, यह लगभग वैसा ही है लेकिन यह जमीन के लिए है. प्रांशु मिश्रा ने जैसे ही यह आइडिया कैंपस टायकून प्रतियोगिता में सुनाया तो उसे तुरंत पसंद किया गया और इस प्रतियोगिता के आयोजक डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर ने तुरंत प्रांशु मिश्रा के आईडिया को आगे विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़कपुर भेजा.
आईआईटी ने की मदद की पेशकश
हालांकि प्रांशु मिश्रा उस समय इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आईआईटी में अपना प्रेजेंटेशन दिया. आईआईटी ने प्रांशु को 10 लाख रुपए की मदद करने का ऑफर दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी शर्ते थीं, जिन्हें प्रांशु मिश्रा मानने को तैयार नहीं थे.
अपने दम पर तैयार की वेबसाइट
अभी तक प्रांशु का आईडिया केबल आईडिया ही था, लेकिन बीते एक साल में प्रांशु ने इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर इस आईडिया पर जमकर काम किया. सबसे पहले उन्होंने इसका पेटेंट लिया. इसके साथ ही उन्होंने इसकी एक वेबसाइट भी तैयार कर ली है और एक ऐप बनाने की तैयारी भी की जा रही है. हालांकि अभी स्टूडेंट आईडी पर इन्हें सर्वर मिल गया है लेकिन प्रांशु का कहना है "जब यह काम कमर्शियल हो जाएगा तो उन्हें बाकायदा एक सर्वर खरीदना होगा."
- जर्मन इनोवेशन से सिंहस्थ 2028 होगा जगमग, टेक कंपनियों का उज्जैन पर बड़ा दांव
- महाराष्ट्र में लागू होगा मध्य प्रदेश का स्वच्छता मॉडल, पंकजा मुंडे ने टीम के साथ देखे इनोवेशन
सरकारी अनुमति के लिए रुके हैं प्रांशु
प्रांशु मिश्रा को इस वेबसाइट को शुरू करने के लिए सरकार की भू-अभिलेख की साइट की मदद लेनी होगी. इसलिए इसकी अनुमति के प्रयास किया जा रहे हैं. जैसे ही सरकार की ओर से भू-अभिलेख का एक्सेस प्रांशु मिश्रा को मिल जाएगा तो farmkaro.com वेबसाइट शुरू हो जाएगी. प्रांशु का कहना है "शुरुआत में भी कुछ लोगों को जमीन का डिटेल रजिस्टर करवाने में फ्री की सुविधा देंगे लेकिन बाद में जमीन को रजिस्टर करवाने के लिए भी पैसे देने होंगे."
अनाज खरीदी घोटाले पर लगेगी लगाम
मूंग खरीदी, धान खरीदी गेहूं खरीदी सभी में एक किस्म का घोटाला होता है. इसमें घोटालेबाज समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने के लिए फर्जी तरीके से किरायानामा तैयार करते हैं. इसमें अक्सर ऐसे किसान खोजे जाते हैं जो जमीन से दूर रह रहे हैं. किसानों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि उनकी जमीन किसी और ने किराए पर लेकर उसे समर्थन मूल्य के लिए रजिस्टर करवा दिया. रजिस्ट्रेशन के दौरान किराए पर जिसने जमीन ली है, उसी के अकाउंट में पैसा आ जाता है. मान लो अभी यदि farmkaro.com के जरिए किसी ने जमीन रजिस्टर करवाई है और यदि उसका किरयानामा रजिस्टर्ड है तो फर्जी तरीके से जमीन को किराए से लेने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा.