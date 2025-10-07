ETV Bharat / bharat

बीजेपी के दो बड़े नेताओं से मुलाकात और तस्वीर का वो कैप्शन, मैथिली ठाकुर का पॉलिटकल राज

बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं से मुलाकात का जिक्र करते हुए मैथिली बताती हैं कि एक दिन वो नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिली. इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया वो बड़ा दिलचस्प था. फोटो का कैप्शन उनके उनके दिल को छू गया. बस उसी दिन मैथिली ने ठान लिया कि अगर मौका मिला तो वो राजनीति में जरुर एंट्री लेंगी. अब वो मौका इस सुरमई गायिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है.

जबलपुर में नर्मदा महोत्सव में भाग लेने पहुंची मैथिली ठाकुर ने बताया "उनकी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा हुई है. हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगी. मैं तो लोकगीत और भजन गाती हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, लेकिन यदि मौका मिल रहा है तो मैं इसमें भी पीछे नहीं रहूंगी. लोकगीत के जरिए अभी तक में जनता की सेवा कर ही रही थी. अब यदि राजनीति के माध्यम से सीधे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी."

जबलपुर : बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर अचानक चर्चा में आ गई हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है. उम्मीद जताई जा रही है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतारेगी. बीजेपी की ओर से मिल रहे संकेतों से मैथिली ठाकुर बेहद उत्साहित हैं. उनका कहना है "वह संगीत की सेवा के साथ ही अब जनसेवा के क्षेत्र में उतरने को लेकर रोमांचित महसूस कर रही हूं."

लोक गायिका मैथिली ठाकुर का कहना है "वह सनातन को पसंद करती हैं और बिहार चुनाव में सनातन के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगी. उनकी इच्छा है कि मधुबनी या दरभंगा जिले की किसी भी विधानसभा सीट से टिकट मिले, क्योंकि ये दोनों जिले उनके एक प्रकार से होमटाउन हैं. अगर यहां से टिकट नहीं मिला तब भी वह किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं. बीजेपी जहां से चाहेगी, वह चुनाव लड़ेंगी."

बिहार के बीजेपी नेताओं से मैथिली ठाकुर की चर्चा (ETV BHARAT)

मैथिली ठाकुर की बीजेपी नेताओं से मुलाकातें

मैथिली ठाकुर का कहना है "अपनी सीट से प्रचार के बाद जो टाइम मिलेगा, वह बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगी." बता दें कि कुछ दिनों पर पहले एक पुरस्कार वितरण समारोह में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर को पुरस्कृत किया था. उस समय पीएम मोदी ने मैथिली को काफी दुलार किया था. इसके अलावा बिहार के बीजेपी नेताओं से भी मैथिली की मुलाकातें होती रही हैं. इसलिए माना जा रहा है कि मैथिली को बीजेपी टिकट जरूर देगी.

मैथिली के परिवार से अभी कोई राजनीति में नहीं

मैथिली के भाई ऋषभ ठाकुर ने बताया "हमारी संगीत की यात्रा घर से ही शुरू हुई. मेरे पिता रमेश ठाकुर दिल्ली में संगीत के शिक्षक हैं और उन्होंने ही हमें घर में संगीत की बुनियादी शिक्षा दी. घर से ही शुरू हुआ यह सफर धीरे से सोशल मीडिया पर आया और धीरे-धीरे मैथिली को प्रसिद्धि मिलने लगी. मैथिली अब तक 22 भाषाओं में गा चुकी हैं. हालांकि अभी तक उन्होंने फिल्मों में गीत नहीं गया है." मैथिली के पिता रमेश ठाकुर का कहना है "उनके परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा. राजनीति उनके लिए नई है. वह संघर्ष से नहीं डरते. हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं."

बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव

बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. कुल 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के इस महायुद्ध को सिर्फ दो चरणों में संपन्न करने का फैसला लिया गया है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं वोटों की गिनती यानि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

पहले चरण में यानि 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होंगे, वहीं दूसरे चरण यानि 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. बिहार में इस बार का चुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है. क्योंकि प्रशांत किशोर ने तीसरा मार्चा खोलकर एनडीए और महागठबंधन को परेशानी में डाल रखा है.