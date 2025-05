ETV Bharat / bharat

अब यहां शायद ही कोई पर्यटक आता है, पर्यटन उद्योग ठप होने पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला - OMAR ABDULLAH

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( ANI )

Published : May 17, 2025 at 3:27 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 3:37 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि कश्मीर घाटी का पर्यटन उद्योग 'काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ है' और उनकी सरकार की तत्काल प्राथमिकता शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करना है. श्रीनगर में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पर्यटकों का आना लगभग न के बराबर है. उन्होंने कहा, "यहां शायद ही कोई पर्यटक आता है." उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी अब पूरी तरह से वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हर तीर्थयात्री यहां से सुरक्षित और स्वस्थ होकर जाए. हम दुर्घटना-मुक्त वार्षिक तीर्थयात्रा चाहते हैं, और बाद में हम यह देखना शुरू करेंगे कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं." अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल गर्मियों में हजारों तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में स्थित पवित्र गुफा में आते हैं. 22 अप्रैल को पहलगाम हमले और इसके कारण भारत-पाकिस्तान तनाव के बाद, कई संभावित पर्यटक यात्रा से दूर हो गए हैं.

उमर ने यह भी कहा कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम बरकरार है. हाल के दिनों में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. रिपोर्ट मिलने के बाद, प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा. जहां भी जरूरत होगी, हम केंद्र से सहायता लेंगे." इस बीच, उमर ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कई देशों का दौरा कर रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. उन्होंने याद किया, "अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान, 2001 के संसद हमले के बाद इसी तरह का प्रतिनिधिमंडल कई देशों में भेजा गया था. यह एक बार फिर भारत की आवाज को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर है." यह भी पढ़ें- सिंधु और सतलुज नदियां कहां से निकलती हैं और किन देशों में से बहती हैं, जानें

May 17, 2025