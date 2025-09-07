ETV Bharat / bharat

श्रीनगर एयरपोर्ट पर 340 किलो बिना लेबल वाला मांस जब्त, व्यापारी का लाइसेंस निलंबित

जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध है. श्रीनगर के व्यापारी ने हवाई मार्ग से मांस मंगाया था.

J-K Food Safety Officials seized 340 Kg unlabelled meat at Srinagar airport Traders Licence Suspended
श्रीनगर एयरपोर्ट पर 340 Kg बिना लेबल वाला मांस जब्त, व्यापारी का लाइसेंस निलंबित (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : September 7, 2025 at 8:20 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला, पैक किया हुआ मांस जब्त किया, जिसे एयरपोर्ट के रास्ते श्रीनगर लाया गया था. जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद यह जब्ती की गई. अधिकारियों के मुताबिक, एक व्यापारी ने यह मांस मंगवाया था, जिसे श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से शहर के मुख्य क्षेत्र अली कदल पहुंचाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर तैनात बिक्री कर अधिकारियों से मिली सूचना के बाद इसे रोक लिया गया.

सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) यामीन उन नबी ने कहा, "मांस जमा हुआ (Frozen) था, लेकिन उस पर कोई अनिवार्य लेबलिंग नहीं थी. पैकेजिंग खाद्य सुरक्षा नियमों द्वारा अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी. जिसके कारण, व्यापारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. विस्तृत जांच के लिए मांस का नमूना भी लिया गया है, और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी."

लेबलिंग न होने का अर्थ है कि किस जानवर का मांस है, कहां से आया, पशुवध कैसे किया गया, पैकेजिंग तिथि और उसमें प्रयुक्त प्रिजर्वेटिव के बारे में जानकारी अज्ञात है.

जुलाई में श्रीनगर के जकूरा में सड़ा हुआ मांस मिलने के बाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले मांस और चिकन पर बड़ी कार्रवाई की. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो व्यापारियों पर मामला दर्ज किया, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए.

इस खुलासे के बाद व्यापारियों और विक्रेताओं ने सड़े हुए मांस को कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका परिवहन बंद कर दिया.

नबी ने बताया कि कार्रवाई के बाद घाटी में पैकेज्ड और बिना लेबल वाले मांस का परिवहन बंद हो गया. नबी ने कहा, "इस व्यापारी ने ऐसा करने के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया, लेकिन बिक्री कर अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विभाग के समन्वय से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हुई."

21 अगस्त को खाद्य एवं औषधि आयुक्त स्मिता सेठी ने एक आदेश जारी कर बिना पूर्ण लेबल वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के वितरण और बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया था. आदेश में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला दिया गया और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2020 का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया गया.

आदेश में कहा गया है, "निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, शीतगृह संचालकों, ट्रांसपोर्टरों और ई-कॉमर्स संस्थाओं सहित सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को मानदंडों के अनुसार उत्पादों की पूरी लेबलिंग सुनिश्चित करनी होगी. इसका पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने भी जनहित याचिका दायर होने के बाद इस मुद्दे पर संज्ञान लिया.

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में औचक जांच जारी रखेंगे. शनिवार को, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के बाद खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के संबंधित कानूनों के तहत अनंतनाग जिले के विभिन्न थानों में 12 एफआईआर दर्ज कीं.

श्रीनगर निवासी और चिकित्सक मसूद रशीद ने कहा, "बिना लेबल वाले मांस, चिकन और उनके उत्पादों का परिवहन जनता के विश्वास का गंभीर उल्लंघन है. इस तरह के मांस को अक्सर फॉर्मेलिन (formaldehyde) का उपयोग करके स्टोर किया जाता है, जो एक ऐसा रसायन है जिसका इस्तेमाल पहले अस्पतालों में धुआं देना के लिए किया जाता था, लेकिन इसके कैंसरकारी (carcinogenic) कारकों के कारण कई देशों में यह प्रतिबंधित है. हमारे समाज की सुरक्षा से समझौता किया जाता है."

