श्रीनगर एयरपोर्ट पर 340 किलो बिना लेबल वाला मांस जब्त, व्यापारी का लाइसेंस निलंबित

श्रीनगर एयरपोर्ट पर 340 Kg बिना लेबल वाला मांस जब्त, व्यापारी का लाइसेंस निलंबित ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला, पैक किया हुआ मांस जब्त किया, जिसे एयरपोर्ट के रास्ते श्रीनगर लाया गया था. जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद यह जब्ती की गई. अधिकारियों के मुताबिक, एक व्यापारी ने यह मांस मंगवाया था, जिसे श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से शहर के मुख्य क्षेत्र अली कदल पहुंचाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर तैनात बिक्री कर अधिकारियों से मिली सूचना के बाद इसे रोक लिया गया.

सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) यामीन उन नबी ने कहा, "मांस जमा हुआ (Frozen) था, लेकिन उस पर कोई अनिवार्य लेबलिंग नहीं थी. पैकेजिंग खाद्य सुरक्षा नियमों द्वारा अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी. जिसके कारण, व्यापारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. विस्तृत जांच के लिए मांस का नमूना भी लिया गया है, और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी."

लेबलिंग न होने का अर्थ है कि किस जानवर का मांस है, कहां से आया, पशुवध कैसे किया गया, पैकेजिंग तिथि और उसमें प्रयुक्त प्रिजर्वेटिव के बारे में जानकारी अज्ञात है.

जुलाई में श्रीनगर के जकूरा में सड़ा हुआ मांस मिलने के बाद, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में बिना लेबल वाले मांस और चिकन पर बड़ी कार्रवाई की. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो व्यापारियों पर मामला दर्ज किया, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए.

इस खुलासे के बाद व्यापारियों और विक्रेताओं ने सड़े हुए मांस को कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका परिवहन बंद कर दिया.

नबी ने बताया कि कार्रवाई के बाद घाटी में पैकेज्ड और बिना लेबल वाले मांस का परिवहन बंद हो गया. नबी ने कहा, "इस व्यापारी ने ऐसा करने के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया, लेकिन बिक्री कर अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विभाग के समन्वय से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हुई."