तमाम बाधाओं को पार कर मेडिकल कॉलेज में मिला दाखिला, ऐसे अवंती ने NEET किया क्वालिफाई

कुमुराम भीम, आसिफाबाद: तेलंगाना की रहने वाली अवंती नाम की एक युवती ने तमाम बाधाओं को पार कर NEET में 2671वीं रैंक हासिल कर पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल की है.

चुनौतियों और अथक परिश्रम से भरा उनका यह सफर कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है. गुरुदुपेट, कौतला मंडल की रहने वाली अवंती के माता-पिता का नाम संतोष और कल्याणी है. संतोष दर्जी का काम करते हैं. वहीं, कल्याणी गृहणी हैं. दंपती को अपनी बेटी अवंती के जन्म के समय में पता चला वह कोन डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से पीड़ित है.

यह एक दुर्लभ बीमारी है और हजार में से सिर्फ एक व्यक्ति को होती है. डॉक्टरों ने उसके माता-पिता को चेतावनी दी थी कि वह सिर्फ एक मीटर की दूरी तक की चीजें ही देख सकती है और इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है. उसके माता-पिता याद करके बताते हैं कि, वह हर रोज अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करते रहते थे.

इन चुनौतियों के बावजूद, अवंती का शिक्षा का सपना अटूट रहा. जब उसने पांचवीं कक्षा में सिरपुर के एक गुरुकुल स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की, तो प्रधानाचार्य ने शुरू में दाखिला देने से इनकार कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे दृष्टिबाधितों के लिए बने एक विशेष स्कूल में दाखिला लेना चाहिए.

अवंती के चाचा महेश ने चेन्नई के शंकर नेत्रालय से एक पत्र भेजकर हस्तक्षेप किया, जिससे साबित हुआ कि वह किसी भी अन्य बच्चे की तरह पढ़ाई कर सकती है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) दायर करने के बाद ही प्रधानाचार्य ने उसे दाखिला दिया.