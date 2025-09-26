ETV Bharat / bharat

तमाम बाधाओं को पार कर मेडिकल कॉलेज में मिला दाखिला, ऐसे अवंती ने NEET किया क्वालिफाई

तमाम बाधाओं को आसान करते हुए अवंती ने कड़ी मेहनत से नीट परीक्षा पास की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया.

अवंती ने NEET किया क्वालिफाई, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में मिला दाखिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 11:57 PM IST

कुमुराम भीम, आसिफाबाद: तेलंगाना की रहने वाली अवंती नाम की एक युवती ने तमाम बाधाओं को पार कर NEET में 2671वीं रैंक हासिल कर पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल की है.

चुनौतियों और अथक परिश्रम से भरा उनका यह सफर कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है. गुरुदुपेट, कौतला मंडल की रहने वाली अवंती के माता-पिता का नाम संतोष और कल्याणी है. संतोष दर्जी का काम करते हैं. वहीं, कल्याणी गृहणी हैं. दंपती को अपनी बेटी अवंती के जन्म के समय में पता चला वह कोन डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से पीड़ित है.

यह एक दुर्लभ बीमारी है और हजार में से सिर्फ एक व्यक्ति को होती है. डॉक्टरों ने उसके माता-पिता को चेतावनी दी थी कि वह सिर्फ एक मीटर की दूरी तक की चीजें ही देख सकती है और इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है. उसके माता-पिता याद करके बताते हैं कि, वह हर रोज अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करते रहते थे.

इन चुनौतियों के बावजूद, अवंती का शिक्षा का सपना अटूट रहा. जब उसने पांचवीं कक्षा में सिरपुर के एक गुरुकुल स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की, तो प्रधानाचार्य ने शुरू में दाखिला देने से इनकार कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे दृष्टिबाधितों के लिए बने एक विशेष स्कूल में दाखिला लेना चाहिए.

अवंती के चाचा महेश ने चेन्नई के शंकर नेत्रालय से एक पत्र भेजकर हस्तक्षेप किया, जिससे साबित हुआ कि वह किसी भी अन्य बच्चे की तरह पढ़ाई कर सकती है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) दायर करने के बाद ही प्रधानाचार्य ने उसे दाखिला दिया.

दाखिले के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुईं. अवंती को सहपाठियों से चिढ़ाने और शिक्षकों से भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी. उसने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखा. बाद में आठवीं कक्षा में करीमनगर सीओई गुरुकुल में दाखिला हासिल किया, जहां उसने डॉक्टर बनने के अपने सपने की नींव रखी. सहायक शिक्षकों के प्रोत्साहन से, उसने इंटरमीडिएट के पहले वर्ष से ही नीट परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, हर सप्ताहांत पढ़ाई और तैयारी के बीच संतुलन बनाए रखा.

उसकी लगन रंग लाई. अपने माता-पिता और दादाजी के सहयोग से, अवंती ने उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम प्राप्त किए और आखिरकार पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया. अपने सफर के बारे में बताते हुए, वह कहती हैं कि, उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना और अपने जैसे लोगों की सेवा करना है. वह अपने परिवार और शिक्षकों के प्रोत्साहन को कभी नहीं भूल पाएंगी.

अवंती की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प, साहस और कड़ी मेहनत से सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है. हर कोई उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में उसकी सफलता की कामना करता है.

