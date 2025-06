ETV Bharat / bharat

Axiom-4 मिशन पर फिर लगा ब्रेक, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंतजार और बढ़ा - AXIOM 04 MISSION LAUNCH POSTPONED

Published : June 11, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 8:03 AM IST

नई दिल्ली: स्पेसएक्स ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्पेश स्टेशन (ISS) के लिए Axiom-4 मिशन को एक बार फिर स्थगित करने की घोषणा की है. जानकारी के मुताबिक स्टैटिक फायर के बाद लीकेज की बात सामने आई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया. बता दे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत तीन अन्य लोग इस मिशन पर जाने वाले थे, लेकिन लीकेज के चलते उनका इंतजार और बढ़ गया है. इस खबर की पुष्टि स्पेसएक्स ने की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्पेसएक्स ने लिखा कि Ax-4 मिशन के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का बुधवार को होने वाल लॉन्च स्थगित कर दिया गया है. जब तक परेशानी ठीक नहीं हो जाती तब तक यह मिशन स्थगित ही रहेगा. बहुत जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. लिक्विड ऑक्सीजन के लीकेज को दूर करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम लगातार काम कर रही है. शुभांशु शुक्ला को आज बुधवार सुबह 5:30 बजे के करीब मिशन पर रवाना होना था. उनके साथ पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं. वहीं, स्पेसएक्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि लॉन्चिंग के लिए मौसम की अनुकूलता करीब 85 फीसदी है और हवाएं तेजी से चल रही हैं.

