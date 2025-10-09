ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के लिए नेतन्याहू ने बीच में रोकी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक, दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की.

PM Modi with Israeli PM Benjamin Netanyahu
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू केसाथ पीएम मोदी (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 11:48 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की. गाजा शांति समझौते का पहला चरण लागू होने पर पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन किया. इस दौरान विशेष बात ये रही जिस समय पीएम मोदी का फोन गया, उस समय नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक में थे. इसके बावजूद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इंतजार नहीं कराया. उन्होंने बैठक बीच में रोक दी और पीएम नरेंद्र मोदी से बात की.

इस संबंध में इजराइल मीडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान का हवाला देते हुए बताया है पीएम ने गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई पर विचार-विमर्श के लिए सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोक दी और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से बात की. बयान में कहा गया है कि बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर नेतन्याहू को बधाई दी है.

वहीं पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुनः पुष्टि की कि किसी भी तरह का आतंकवाद विश्व में कहीं भी अस्वीकार्य है. मोदी ने कहा, ‘‘हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं.’’

इससे पहले मोदी ने ट्रंप से भी बात की और गाजा शांति योजना पर उन्हें बधाई दी.

पीएम मोदी का दोस्ती पर जोर
इजराइली पीएमओ के बयान के अनुसार, 'नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेतन्याहू हमेशा से उनके करीबी दोस्त रहे हैं और आगे भी उनकी दोस्ती मजबूत रहेगी. नेतन्याहू ने इस दौरान अपने भारतीय समकक्ष को इजराइल के प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. दोनों नेताओं ने बातचीत में निकट सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई.

