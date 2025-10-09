ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के लिए नेतन्याहू ने बीच में रोकी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक, दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू केसाथ पीएम मोदी ( file photo-ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 11:48 PM IST 2 Min Read