पीएम मोदी के लिए नेतन्याहू ने बीच में रोकी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक, दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की.
Published : October 9, 2025 at 11:48 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की. गाजा शांति समझौते का पहला चरण लागू होने पर पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन किया. इस दौरान विशेष बात ये रही जिस समय पीएम मोदी का फोन गया, उस समय नेतन्याहू सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक में थे. इसके बावजूद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इंतजार नहीं कराया. उन्होंने बैठक बीच में रोक दी और पीएम नरेंद्र मोदी से बात की.
इस संबंध में इजराइल मीडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान का हवाला देते हुए बताया है पीएम ने गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई पर विचार-विमर्श के लिए सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोक दी और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से बात की. बयान में कहा गया है कि बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर नेतन्याहू को बधाई दी है.
Called my friend, Prime Minister Netanyahu, to congratulate him on the progress made under President Trump’s Gaza peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza. Reaffirmed that terrorism in any form or…— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
वहीं पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुनः पुष्टि की कि किसी भी तरह का आतंकवाद विश्व में कहीं भी अस्वीकार्य है. मोदी ने कहा, ‘‘हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं.’’
इससे पहले मोदी ने ट्रंप से भी बात की और गाजा शांति योजना पर उन्हें बधाई दी.
Prime Minister Benjamin Netanyahu just spoke with the Prime Minister of India @narendramodi.@PMOIndia Modi conveyed his congratulations to Prime Minister Netanyahu on the agreement achieved for the release of all of the hostages.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
पीएम मोदी का दोस्ती पर जोर
इजराइली पीएमओ के बयान के अनुसार, 'नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेतन्याहू हमेशा से उनके करीबी दोस्त रहे हैं और आगे भी उनकी दोस्ती मजबूत रहेगी. नेतन्याहू ने इस दौरान अपने भारतीय समकक्ष को इजराइल के प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. दोनों नेताओं ने बातचीत में निकट सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई.
