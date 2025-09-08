ETV Bharat / bharat

भारत-इजराइल लिखेंगे नई इबारत, द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर बन गई बात!

नई दिल्ली: भारत-इजराइल अपने परस्पर संबंधों को लेकर नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर बहुत ही करीब बन गए हैं. गौर करें तो भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर का है. वहीं इजराइली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच आज अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. इस यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है. बीआईटी के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए एक साझा आधार तैयार करेगी. उनकी भारतीय समकक्ष निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने की उम्मीद है. दिल्ली के अलावा, इजराइली वित्त मंत्री मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया, "इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से भारत के साथ इजराइल के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करना और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) सहित कुछ प्रमुख समझौतों के लिए साझा आधार तैयार करना है." उन्होंने कहा, "दोनों देश एक द्विपक्षीय निवेश संधि के मसौदे पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत पूरी कर ली है. इस यात्रा के दौरान वित्त मंत्रियों द्वारा द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है." दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी) में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और प्रथाओं के आलोक में भारत में इजराइली निवेशकों और इजराइल में भारतीय निवेशकों को उचित सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है. इससे निवेशकों के बीच सहजता का स्तर बढ़ने और उनका विश्वास बढ़ने की संभावना है, क्योंकि न्यूनतम मानक व्यवहार और गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि बीआईटी निवेश को जब्ती से सुरक्षा, पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान करता है. इजराइल ने 2000 से अब तक 15 से ज़्यादा देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.