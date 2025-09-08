ETV Bharat / bharat

भारत-इजराइल लिखेंगे नई इबारत, द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर बन गई बात!

भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर का है.

Bezalel Smotrich
इजराइली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच. (AFP)
September 8, 2025

नई दिल्ली: भारत-इजराइल अपने परस्पर संबंधों को लेकर नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर बहुत ही करीब बन गए हैं.

गौर करें तो भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर का है. वहीं इजराइली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच आज अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.

इस यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है. बीआईटी के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए एक साझा आधार तैयार करेगी.

उनकी भारतीय समकक्ष निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने की उम्मीद है. दिल्ली के अलावा, इजराइली वित्त मंत्री मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया, "इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से भारत के साथ इजराइल के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करना और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) सहित कुछ प्रमुख समझौतों के लिए साझा आधार तैयार करना है."

उन्होंने कहा, "दोनों देश एक द्विपक्षीय निवेश संधि के मसौदे पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत पूरी कर ली है. इस यात्रा के दौरान वित्त मंत्रियों द्वारा द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है."

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी) में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और प्रथाओं के आलोक में भारत में इजराइली निवेशकों और इजराइल में भारतीय निवेशकों को उचित सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है.

इससे निवेशकों के बीच सहजता का स्तर बढ़ने और उनका विश्वास बढ़ने की संभावना है, क्योंकि न्यूनतम मानक व्यवहार और गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा.

सूत्रों ने बताया कि बीआईटी निवेश को जब्ती से सुरक्षा, पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान करता है. इजराइल ने 2000 से अब तक 15 से ज़्यादा देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं.

एक सूत्र ने कहा, "बीआईटी आर्थिक सहयोग बढ़ाने और एक ज़्यादा मजबूत व लचीला निवेश वातावरण बनाने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. बीआईटी से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है. इससे दोनों देशों के व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा."

यह इस साल किसी भी इजराइली मंत्री की भारत की चौथी यात्रा है. पर्यटन मंत्री हैम काट्ज, अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत और कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर ने इस साल की शुरुआत में भारत का दौरा किया था.

भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है. 2000-2025 के दौरान भारत से इजराइल में कुल निवेश 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और अप्रैल 2000 से मार्च 2025 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में इजराइल का योगदान 334.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था.

इजराइल उच्च-तकनीकी नवाचार में उत्कृष्ट है. वहीं भारत बेजोड़ पैमाने और बाजार क्षमता प्रदान करता है, जो उन्हें विकास और सहयोग के लिए स्वाभाविक साझेदार बनाता है. स्मोट्रिच के गांधीनगर स्थित भारत के वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र GIFT IFSC का भी दौरा करने की उम्मीद है.

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार और निधि प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत वित्तीय संस्थानों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करता है. इसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, उदार कर व्यवस्था, वित्तीय प्रोत्साहन और एक मजबूत नियामक एवं कानूनी वातावरण शामिल है.

भारत और इजराइल के पास फिनटेक क्षेत्र में सहयोग की भी प्रबल संभावनाएं हैं, जो पूरक शक्तियों - भारत के बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे और UPI जैसे वित्तीय समावेशन प्लेटफॉर्म, और साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और भुगतान तकनीकों में इजराइल के वैश्विक नेतृत्व द्वारा संचालित हैं.

सूत्रों ने बताया कि यह सहयोग न केवल वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों में सुरक्षित, समावेशी और स्केलेबल फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा देगा.

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य होने के नाते, दोनों देश बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) समर्थित परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण कर सकते हैं या तीसरे देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में संयुक्त पहलों का समर्थन कर सकते हैं. (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

