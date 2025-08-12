नई दिल्ली: इजराइल और हमास के बीच लगभग 22 महीने से युद्ध चल रहा है. इजराइली सैन्य हमलों में लगभग 60,000 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसे नरसंहार बताया. भारत सरकार पर भी चुप्पी साधने के आरोप लगाये. भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा इजराइल पर लगाये गये नरसंहार के आरोपों का खंडन किया.
क्या लिखा है प्रियंका गांधी नेः
प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, "इज़राइली राज्य नरसंहार कर रहा है. उसने 60,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे. उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा है. चुप्पी साधकर और निष्क्रियता से इन अपराधों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है. यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप बैठी है जबकि इज़राइल फ़िलिस्तीन के लोगों पर यह तबाही मचा रहा है."
The Israeli state is committing genocide. It has murdered over 60,000 people, 18,430 of whom were children.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2025
It has starved hundreds to death including many children and is threatening to starve millions.
Enabling these crimes by silence and inaction is a crime in itself.
It…
इजराइली राजदूत की प्रतिक्रियाः
प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी पर भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "शर्मनाक बात यह है कि आप धोखा दे रहे हैं. इजराइल ने 25 हजार हमास आतंकवादियों को मार गिराया. मानव जीवन की भयानक कीमत हमास की नागरिकों के पीछे छिपने की घिनौनी रणनीति, सहायता प्राप्त करने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी और रॉकेट हमलों के कारण हुई है."
गाजा में लोगों के भूख से मरने के प्रियंका गांधी के आरोपों पर अजार ने इजराइल के मानवीय प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "इजराइल ने गाजा में 2 मिलियन टन खाद्य सामग्री पहुंचाई, जबकि हमास उसे जब्त करने का प्रयास कर रहा है, जिससे वहां भुखमरी पैदा हो रही है." जनसांख्यिकीय चिंताओं का जवाब देते हुए अजार ने कहा, "पिछले 50 वर्षों में गाजा की जनसंख्या 450% बढ़ी है, वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ है."
What is shameful is your deceit. Israel Killed 25,000 Hamas terrorists. The terrible cost in human lives derives from Hamas’s heinous tactics of hiding behind civilians, their shooting of people trying to evacuate or receive assistance and their rocket fire. Israel facilitated 2… https://t.co/e3lSUwfmXH— 🇮🇱 Reuven Azar (@ReuvenAzar) August 12, 2025
उन्होंने अंत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए आग्रह किया कि, "हमास के आंकड़ों पर विश्वास न करें." यह आदान-प्रदान गाजा पट्टी में बढ़ती हिंसा तथा मानवीय संकट एवं नागरिक हताहतों पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय बहस के बीच हुआ है.
प्रियंका ने पत्रकारों की हत्या की निंदा की थीः
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में अल जजीरा के पांच पत्रकारों की हत्या की निंदा की थी. इसे एक जघन्य अपराध बताया था. इजराइल पर "हिंसा और घृणा" के माध्यम से सच्चाई को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था.
The cold blooded murder of five Al Jazeera journalists is yet another heinous crime committed on Palestinian soil.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2025
The immeasurable courage of those who dare to stand for the truth will never be broken by the violence and hatred of the Israeli state.
In a world where much of…
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "अल जजीरा के पांच पत्रकारों की निर्मम हत्या फ़िलिस्तीनी धरती पर किया गया एक और जघन्य अपराध है. सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस रखने वालों का अदम्य साहस इज़राइली राज्य की हिंसा और नफरत से कभी नहीं टूटेगा. एक ऐसी दुनिया में जहां ज़्यादातर मीडिया सत्ता और व्यापार का गुलाम है, इन बहादुर आत्माओं ने हमें याद दिलाया कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."
