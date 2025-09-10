ETV Bharat / bharat

आतंक का लॉज कनेक्शन! इरम में रहता था ब्लैक ब्यूटी, अब तबरक से पकड़ाया अशहर दानिश

रांची के कई लॉज को आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया है. इससे पहले बोधगया ब्लास्ट में शामिल आतंकी हिंदपीढ़ी लॉज में ठहरा था.

लॉज से गिरफ्तार हुआ आतंकी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 12:28 PM IST

रांची: तबरक लॉज रांची का दूसरा लॉज है, जिसका इस्तेमाल आतंकी खुद रहने के लिए कर रहे थे. साल 2013 में बोधगया में हुए ब्लास्ट में टाइमर सेट करने के लिए जिस लोटस घड़ी का प्रयोग किया गया था, वह रांची के इरम लॉज से बरामद किया गया था. इरम के बाद अब रांची का तबरक लॉज भी एक आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद चर्चा में आ गया है.

इरम लॉज में बोधगया ब्लास्ट के रहते थे आरोपी

7 जुलाई 2013 को बोधगया मंदिर में सीरियल धमाके के वक्त हैदर अली उर्फ़ ब्लैक ब्यूटी बौद्ध भिक्षु बनकर धमाके को अंजाम देने आया था. (एनआईए के चार्जशीट के अनुसार) हैदर भी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में स्थित इरम लॉज में अपने संदिग्ध आतंकी मित्रों के साथ रहता था. 2013-14 तक इरम लॉज काफी चर्चा में रहा. इरम लॉज में हुई छापेमारी में विस्फोटक में प्रयोग की जाने वाले टाइमर बरामद हुए थे.

एनआईए ने अपने चार्जशीट में बताया था कि बम प्लांट कर भागने के क्रम में हैदर ने बौद्ध भिक्षु के वस्त्र को मंदिर परिसर में ही फेंक दिया था. एनआईए जब मामले की जांच के लिए मंदिर पहुंची तो वहां से उसने कपड़े बरामद किए. वारदात के छह माह से अधिक बीत जाने के बाद हैदर को एनआईए ने गिरफ्तार किया.

इस दौरान बरामद कपड़े का मिलान हैदर के डीएनए से कराया गया. जिसमें एफएसएल ने इस बात की पुष्टि की कि बौद्ध भिक्षु के कपड़े हैदर ने ही पहने थे. हैदर को सजा दिलाने में एनआईए द्वारा कराए गए डीएनए जांच की अहम भूमिका रही थी. एनआईए ने अपने चार्जशीट में हैदर के डीएनए जांच का भी जिक्र किया है.

इरम लॉज में साथ रहते थे हैदर और मुजीबुल्लाह

बोधगया धमाके से पहले हैदर और मुजीबुल्लाह एक साथ हिंदपीढ़ी के इरम लॉज में रहा करते थे. हैदर यहां अपना नाम सलीम बताता था. नवंबर 2013 में रांची पुलिस ने जब इरम लॉज में छापेमारी की, तब वहां से विस्फोटक, बोधगया का नक्शा समेत अन्य सामान मिले थे.

कैसे खुला ब्लैक ब्यूटी का राज

रांची के डोरंडा कॉलेज के छात्र हैदर के बारे में एनआईए को महत्वपूर्ण जानकारियां साल 2013 में पटना में गांधी मैदान ब्लास्ट के बाद मिली थी. हैदर को इंडियन मुजाहिदीन में कोड नाम ब्लैक ब्यूटी से जाना जाता था. इंडियन मुजाहिदीन कैडरों की गिरफ्तारी के बाद ब्लैक ब्यूटी के कोड नाम की जानकारी एनआईए को मिली थी.

एनआईए ने इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल बंधुओं और कैडरों की चैट को डिकोड किया था. इसे जानकारी मिली थी कि हैदर ही ब्लैक ब्यूटी है. हैदर को आतंकी संगठन में बम बनाने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया था. हैदर ने ही रांची के इम्तियाज और मुजीबुल्लाह को को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था.

