'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने सेना में कार्यरत अधिकारियों और सेवा से मुक्त हुए अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाए.

Published : September 18, 2025 at 9:37 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 महिला सैन्य अधिकारियों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि एक ही प्रशिक्षण और नियुक्ति प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए दो मानदंड कैसे हो सकते हैं. न्यायालय ने यह बात 13 महिला सैन्य अधिकारियों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें उन्हें स्थायी कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी गई है.

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने स्थायी कमीशन चाहने वाली शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला सैन्य अधिकारियों के लिए 'मानदंड नियुक्ति' पर विचार में पुरुष समकक्षों की तुलना में 'मनमानी' पर असंतोष व्यक्त किया. 'मानदंड नियुक्ति' का अर्थ आमतौर पर किसी कठिन और प्रतिकूल क्षेत्र या ऑपरेशन में किसी पद की कमान संभालने वाले अधिकारी से होता है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा, 'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं? क्या एसएससी महिला अधिकारियों और पुरुष अधिकारियों के मूल्यांकन का कोई अलग प्रारूप है? क्या यह प्रारूप एसएससी अधिकारियों और स्थायी कमीशन वालों के लिए अलग है?'

वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अधिवक्ता अमृता पांडा के साथ 13 अधिकारियों की ओर से दलील दी कि उनके मुवक्किल अपने पुरुष समकक्षों के समान प्रशिक्षण और पोस्टिंग प्राप्त करने के बावजूद प्राप्त आकस्मिक ग्रेडिंग से व्यथित हैं.

वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह ग्रेडिंग उस समय किए गए व्यक्तिपरक मूल्यांकन का परिणाम है जब वे स्थायी कमीशन (पीसी) के लिए पात्र नहीं थे. गुरुस्वामी ने कहा, 'पुरुष अधिकारियों के विपरीत, जिनके प्रदर्शन का मूल्यांकन लगातार पीसी को ध्यान में रखकर किया जाता था, अपीलकर्ताओं की एसीआर 2019 में ही रोक दी गई थी, जबकि इस अदालत ने 2020 में महिलाओं को पीसी के लिए पात्रता प्रदान करने का फैसला सुनाया था.'

वरिष्ठ वकील ने बताया कि जिन 13 अधिकारियों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल वनिता पाधी कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात थीं, लेफ्टिनेंट कर्नल चांदनी मिश्रा 88 देशों में मैनोवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (एमईएटी) उड़ाने वाली पहली महिला पायलट थीं और लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा भी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात रही हैं और मेजर खिम ने अखनूर (पाकिस्तान सीमा के पास) में सेवा की है.

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने लद्दाख में 'ऑपरेशन गलवान' के लिए ऑफिसर कमांडिंग कम्युनिकेशन के रूप में 'मानदंड नियुक्ति' पर काम किया है. लेफ्टिनेंट कर्नल स्वाति रावत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए ऑफिसर कमांडिंग वर्कशॉप के रूप में और लेफ्टिनेंट कर्नल स्वाति रावत ने जम्मू-कश्मीर के बसौली में काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र में और लेफ्टिनेंट कर्नल वनिता पाधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र फिरोजपुर में कंपनी कमांडर के रूप में काम किया है.

वरिष्ठ वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि उनके पुरुष समकक्षों के विपरीत, उनकी (महिला अधिकारियों की) ए.सी.आर. में इसे 'मानदंड नियुक्ति' के रूप में नहीं दर्शाया गया है. पीठ ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि महिला अधिकारियों के लिए यह मायने नहीं रखता कि वे कहां तैनात हैं, लेकिन पुरुष अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर विचार किया जाता है.

'हाँ', गुरुस्वामी ने जवाब दिया. उन्होंने तर्क दिया, 'महिला अधिकारियों को समान नियुक्तियों के बावजूद एसीआर जारी की गई जो 'गैर-मानदंड रिपोर्ट' थी जिनमें नियुक्ति को 'मानदंड नियुक्ति' होने का कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि वे स्थायी कमीशन के लिए पात्र नहीं थीं.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि यह समस्या कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की रूढ़िवादी सोच और धारणाओं के कारण प्रतीत होती है. सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को भी इन दलीलों पर सुनवाई जारी रखेगा. पीठ सेना में सेवारत और सेवा से मुक्त हुए अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके बाद वह नौसेना और वायु सेना के उन अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जो स्थायी कमीशन न दिए जाने से व्यथित हैं.

