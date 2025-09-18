ETV Bharat / bharat

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena Published : September 18, 2025 at 9:37 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 महिला सैन्य अधिकारियों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि एक ही प्रशिक्षण और नियुक्ति प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए दो मानदंड कैसे हो सकते हैं. न्यायालय ने यह बात 13 महिला सैन्य अधिकारियों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें उन्हें स्थायी कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी गई है. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने स्थायी कमीशन चाहने वाली शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला सैन्य अधिकारियों के लिए 'मानदंड नियुक्ति' पर विचार में पुरुष समकक्षों की तुलना में 'मनमानी' पर असंतोष व्यक्त किया. 'मानदंड नियुक्ति' का अर्थ आमतौर पर किसी कठिन और प्रतिकूल क्षेत्र या ऑपरेशन में किसी पद की कमान संभालने वाले अधिकारी से होता है. सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा, 'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं? क्या एसएससी महिला अधिकारियों और पुरुष अधिकारियों के मूल्यांकन का कोई अलग प्रारूप है? क्या यह प्रारूप एसएससी अधिकारियों और स्थायी कमीशन वालों के लिए अलग है?' वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अधिवक्ता अमृता पांडा के साथ 13 अधिकारियों की ओर से दलील दी कि उनके मुवक्किल अपने पुरुष समकक्षों के समान प्रशिक्षण और पोस्टिंग प्राप्त करने के बावजूद प्राप्त आकस्मिक ग्रेडिंग से व्यथित हैं. वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह ग्रेडिंग उस समय किए गए व्यक्तिपरक मूल्यांकन का परिणाम है जब वे स्थायी कमीशन (पीसी) के लिए पात्र नहीं थे. गुरुस्वामी ने कहा, 'पुरुष अधिकारियों के विपरीत, जिनके प्रदर्शन का मूल्यांकन लगातार पीसी को ध्यान में रखकर किया जाता था, अपीलकर्ताओं की एसीआर 2019 में ही रोक दी गई थी, जबकि इस अदालत ने 2020 में महिलाओं को पीसी के लिए पात्रता प्रदान करने का फैसला सुनाया था.'