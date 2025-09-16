ETV Bharat / bharat

क्या केंद्र सरकार धराली आपदा के बाद गंगोत्री राजमार्ग की सुरक्षा पर पुनर्विचार कर रही है?

ऐसी खबर है कि, केंद्र चार धाम परियोजना के तहत बन रहे गंगोत्री राजमार्ग की सुरक्षा पर फिर से विचार कर रही है.

Gangotri highway's safety after the Dharali disaster
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबराणी के पास पहाड़ी से गिरा हुआ पत्थर (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 1:43 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: धराली आपदा के बाद, विशेषज्ञों की चेतावनी की वजह से सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने चार धाम परियोजना के तहत गंगोत्री राजमार्ग की सुरक्षा पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है.

एक के बाद एक उत्तराखंड और हिमाचल में आ रही आपदा के बाद लगातार विशेषज्ञ पहाड़ों में अत्यधिक तोड़फोड़ और भौगोलिक संरचनाओं में बदलाव को भी जिम्मेदार ठहरा रहे है. यही वजह है कि धराली आपदा के बाद, केंद्र चार धाम परियोजना के तहत बन रहे गंगोत्री राजमार्ग की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के दो सदस्यों, भूविज्ञानी नवीन जुएल और पर्यावरणविद् हेमंत ध्यानी की एक पत्र ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को हरिद्वार-गंगोत्री सड़क के कुछ खंडों की सुरक्षा की पुन: जांच करने का निर्देश दिया है.

विशेषज्ञ भूविज्ञानी नवीन जुएल और सामाजिक विशेषज्ञ व पर्यावरणविद् हेमंत ध्यानी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2019 में गठित उच्चाधिकार समिति का हिस्सा थे, जब यह चार धाम परियोजना को लेकर उठाए गए पर्यावरणीय मुद्दों की जांच कर रही थी. जबकि जुएल ने पिछले साल समिति से इस्तीफा दे दिया था, ध्यानी अभी भी इसके सदस्य बने हुए हैं.

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील सड़क परियोजना की पुन: समीक्षा और अक्टूबर 2023 में मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रस्तुत एक वैकल्पिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में सुझाए गए संशोधनों का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि भगीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में भविष्य के सड़क कार्य पुराने डिजाइनों पर आधारित नहीं हो सकते.

यह पत्र 12 अगस्त 2025 को भेजा गया था, जो 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के पास धराली गांव में भारी बाढ़ और भूस्खलन से हुए विनाश के एक सप्ताह बाद भेजा गया था. इन दोनों ही विशेषज्ञों ने 2023 में भी MoRTH को इससे संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भगीरथी इको-सेंसिटिव जोन (BESZ) में चार धाम ऑल-वेदर हाईवे प्रोजेक्ट में पर्यावरण से संबंधित क्या जोखिम हो सकती है, इस पर चिंता जताई थी. बावजूद इस पर उस समय बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया.

पिछले 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से भारी बाढ़ और तबाही आई, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया. इस घटना में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे है. धराली, गंगोत्री के रास्ते में एक प्रमुख पड़ाव है, जहां कई होटल और होमस्टे हैं. विशेषज्ञों की माने तो बाढ़ ने भगीरथी नदी के किनारे पर निर्माण, वनों की लगातार हो रही कटाई और अनियोजित विकास की वजह से इसे और ज्यादा भयानक रूप दे दिया.

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह प्राकृतिक घटना मानवीय कारणों से आपदा में बदल गई. इस गांव में 53 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 112 परिवार प्रभावित हुए. हालांकि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मासिक 4,000 रुपये किराया सहायता देने का आदेश जारी किया है. बावजूद इस विनाशकारी बाढ़ ने कई घरों को उजाड़ दिया. जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी हाल में वहां का दौरा कर विस्थापितों से मुलाकात की थी और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा भी दिलाया था.

हालांकि चार धाम परियोजना की घोषणा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका अनुमानित बजट 12,000 करोड़ रुपये रखा गया है. इसका उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली 900 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करना और ऑल-वेदर सड़क बनाना है. उत्तरकाशी-गंगोत्री मार्ग (NH-34) के पांच खंडों पर निर्माण शुरू हो चुका है जिसके तहत गंगोत्री से झाला (28.6 किमी), हीना से टेखला (8.07 किमी, नेताला बायपास के नाम से जाना जाता है) और टेखला से ज्ञानसू (5.20 किमी), झाला से गरमपानी (15.7 किमी) और गरमपानी से हीना (29.5 किमी) का विस्तार दिया गया है.

मगर हाल ही में दो विशेषज्ञ जुएल और ध्यानी ने चेतावनी दी कि हिमालयी क्षेत्र की नाजुक भू-संरचना में सड़क चौड़ीकरण से भूस्खलन, मिट्टी धंसाव और बाढ़ का खतरा बढ़ा है. उन्होंने भाटवारी ब्लॉक में ढलान के लगातार फिसलने (वार्षिक 12-22 मिमी) और हर्षिल-गंगोत्री के 30 किमी खंड पर 10,000 से अधिक पेड़ काटने के जोखिमों का उल्लेख किया.

इसके बाद आई धराली बाढ़ ने उनकी बातों को भी सत्यापित कर दिया, जहां एक सर्कस स्ट्रीम से चट्टानें और मिट्टी घाटी में बह गईं. इन विशेषज्ञों ने ढलान में स्थिर डिजाइन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की मांग की थी. मगर ऐसे कुछ भी कदम नहीं उठाए गए.

हालांकि इस मामले में MoRTH ने देहरादून के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत सीमा सड़क संगठन (BRO) को उत्तरकाशी सिविल सोसाइटी फोरम 'हिमालयी नागरिक दृष्टि मंच' की याचिका पर विचार करने और रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसमें चार धाम कार्यों को रोकने की मांग भी की गई है.

साथ ही, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (THDC) को ढलान संरक्षण और भूस्खलन रोकथाम उपायों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया है. THDC MoRTH के साथ भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन करता है. BRO ने दावा किया है कि गंगोत्री खंड के लिए अलग पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ और कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं है.

उधर धराली आपदा के के 24 दिनों बाद, 29 अगस्त 2025 को गंगोत्री राजमार्ग हर्षिल-धराली खंड पर बहाल हो गया और 9 सितंबर से चार धाम यात्रा की शुरुआत फिर से कर दी गई, जिसमें 170 तीर्थयात्री का जाता भी वहां वाहनों के माध्यम से पहुंचा.

मगर वास्तविकता ये है कि, लगभग 100 गांव अभी भी भूस्खलन से कटे हुए हैं। प्रभावित परिवार पुनर्वास और पक्के आश्रय की मांग कर रहे हैं. यही नहीं इस घटना की वजह से सूत्रों की माने तो BRO को लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ है और मरम्मत पर 60 करोड़ खर्च अनुमानित बजट भी रखा गया है. सरकार सूत्रों के मुताबिक लगातार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है. जिनका कहना है कि नीतियों में पारिस्थितिक समाधानों को शामिल करना जरूरी है.

