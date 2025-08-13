ETV Bharat / bharat

क्या गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है E20 फ्यूल? सरकार ने दिया आंखें खोलने वाला जवाब - E20 FUEL

20 प्रतिशत इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना एक नेशनल प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाना और किसानों की आय बढ़ाना है.

E20 fuel
क्या गाड़ियों के लिए नुकसानदेह होता है E20 फ्यूल? (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 1:35 PM IST

नई दिल्ली: वाहनों पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के प्रभाव को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इसको लेकर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी. मंत्रालय ने कहा कि फ्यूल एफिशिंएसी में भारी गिरावट की चिंताएं निराधार हैं. यह ईंधन वास्तव में बेहतर एक्सेलेरेशन प्रदान करता है.

मंत्रालय ने कहा कि गन्ना या मक्का से निकाले गए 20 प्रतिशत इथेनॉल से पेट्रोल मिलाना एक नेशनल प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य उत्सर्जन में कमी लाना और किसानों की आय बढ़ाना है. इसे कुछ लोग डर और भ्रम फैलाकर पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं.

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, " E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल, 80 प्रतिशत पेट्रोल) के इस्तेमाल के लाभों को लिस्ट किया गया है. इस तरह के ईंधन का उपयोग भारत में वाहनों की इंश्योरेंस वैलेडिटी को प्रभावित नहीं करता है."

डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश
बयान में कहा गया है, "कुछ लोग चुनिंदा जानकारियों को चुनकर और एक गलत कहानी बनाकर कार मालिकों के मन में डर और भ्रम पैदा करके इसे पटरी से उतारना चाहते हैं कि बीमा कंपनियां ई20 ईंधन के इस्तेमाल से कार को हुए नुकसान को कवर नहीं करेंगी."

बयान के मुताबिक यह डर फैलाने वाली बात पूरी तरह से निराधार है और एक बीमा कंपनी ने स्पष्ट किया है, जिसके ट्वीट स्क्रीनशॉट का जानबूझकर गलत अर्थ निकालकर डर और भ्रम पैदा किया गया. ई20 ईंधन के इस्तेमाल का भारत में वाहनों के बीमा की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है."

ईंधन दक्षता में कमी आने की आलोचनाएं गलत
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वाहनों पर E20 के इस्तेमाल के असर को लेकर चर्चा बढ़ गई है. कुछ पोस्ट में कहा गया है कि इससे ईंधन दक्षता में कम से कम 7 प्रतिशत की गिरावट आती है. मंत्रालय ने कहा, "E20 के कारण ईंधन दक्षता में भारी कमी आने की आलोचनाएं गलत हैं. हालांकि, मंत्रालय ने ईंधन दक्षता में प्रतिशत गिरावट का कोई जिक्र नहीं किया."

चार अगस्त को, मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होने के कारण, इथेनॉल के माइलेज में मामूली कमी आती है. E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए चार पहिया वाहनों के लिए यह अनुमान 1-2 प्रतिशत है, और अन्य में यह लगभग 3-6 प्रतिशत है."

सोशल मीडिया पोस्ट्स में बताया गया है कि पेट्रोल के 46.4 कैलोरी मान की तुलना में इथेनॉल का कैलोरी मान 29.7 कैलोरी मान है और इसलिए प्रति लीटर उत्पादित ऊर्जा पेट्रोल का 65 प्रतिशत है. E10 पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है.
मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "E10 वाहनों में दक्षता में (यदि कोई कमी आई है) मामूली गिरावट आई है. कुछ निर्माताओं के वाहन 2009 से ही E20 के अनुकूल हैं. ऐसे वाहनों में ईंधन दक्षता में किसी भी गिरावट का सवाल ही नहीं उठता."

फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का दावा
सोशल मीडिया पोस्ट में जून 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि E10 कारों में E20/E27 रबर/प्लास्टिक को खराब करता है, धातु को जंग लगाता है, फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, माइलेज कम करता है और इसके कारण पुर्जों को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ सकती है.

इसमें कहा गया है, "वाहनों का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से ज़्यादा कई फैक्टर से प्रभावित होता है. इनमें ड्राइविंग की आदतें, रखरखाव के तरीके जैसे तेल बदलना और एयर फिल्टर की सफाई, टायर का दबाव और अलाइनमेंट, और यहां तक कि एयर कंडीशनिंग का भार भी शामिल है."

इसमें कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा इथेनॉल के लाइफ साइकिल इमिशन पर किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि गन्ना और मक्का आधारित इथेनॉल के इस्तेमाल से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में क्रमशः 65 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कम है.

इसमें कहा गया है, "प्रदूषण में कमी के अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ, गन्ने के बकाया का उन्मूलन और देश में मक्का की खेती की व्यवहार्यता में सुधार जैसे परिवर्तनकारी लाभ हुए हैं."

विदेशी मुद्रा की बचत
बयान में कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के परिणामस्वरूप 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, लगभग 245 लाख टन कच्चे तेल का रिडक्शन हुआ है और 736 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.

20 प्रतिशत मिश्रण के साथ इस साल अकेले किसानों को 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान और लगभग 43,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत होने की उम्मीद है. मंत्रालय ने कहा, "परफोर्मेंस और माइलेज से संबंधित चिंताएं सरकार को 2020 की शुरुआत में ही पता चल गई थीं और नीति आयोग की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) ने उनकी विस्तार से जांच की थी।"

